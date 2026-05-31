/IPL 2026 Final : वैभव सूर्यवंशी अहमदाबादमध्ये पोहोचला; राजस्थानच्या स्टारला कोणता पुरस्कार मिळणार?

Vaibhav Sooryavanshi in Ahmedabad : आज आयपीएल 2026 चा चॅम्पियन भारताला मिळणार आहे, आता सोशल मिडियावर काही व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल होत आहेत यामध्ये वैभव सूर्यवंशी हा अहमदाबादमध्ये फायनलचा सामना पाहण्यासाठी पोहोचला आहे.
Vaibhav Sooryavanshi in Ahmedabad : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यानंतर आज आयपीएल 2026 चा चॅम्पियन भारताला मिळणार आहे. या सामन्याआधी क्वालिफायर 2 चा सामना पार पडला या सामन्यात गुजरात टायटन्सच्या संघाने राजस्थानला पराभूत करुन अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. पण आता सोशल मिडियावर काही व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल होत आहेत यामध्ये वैभव सूर्यवंशी हा अहमदाबादमध्ये फायनलचा सामना पाहण्यासाठी पोहोचला आहे. तो आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यात सहभागी होणार नसला तरी, तो रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील सामना स्टेडियममधून पाहणार आहे.
राजस्थानचा संघ स्पर्धमधून बाहेर झाला आहे पण वैभव सूर्यवंशीने याने या सिझनमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे, त्याचे तीन वेळा 90 च्या घरामध्ये आल्यानंतर त्याने विकेट गमावली होती. त्याने त्याच्या संघासाठी संपूर्ण सिझनमध्ये सर्वाधिक धावा केला, क्वालिफायर 2 आणि एलिमिनेटर सामन्यात त्याने दमदार कामगिरी केली. त्याचबरोबर त्याने 1000 धावांचा सर्वात जलद आकडा पार केला आहे. त्याने या सिझनमध्ये प्रभावशाली कामगिरी केली, त्याने अनेक रेकॅार्ड देखील मोडले आहेत. आज त्याला फायनलचा सामना झाल्यानंतर कोणकोणते पुरस्कार मिळणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
VIDEO | Gujarat: Teenage sensation Vaibhav Suryavanshi arrives at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad.— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2026
The final of the Indian Premier League will be played today between Royal Challengers Bengaluru and Gujarat Titans at Narendra Modi Stadium.
फायनलचा सामना सुरु होण्याआधी वैभव सूर्यवंशी स्वतः ते स्वीकारण्यासाठी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आला आहे. सूर्यवंशी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचला. आयपीएलच्या १९व्या हंगामाचा अंतिम सामना आरसीबी आणि जीटी यांच्यात खेळला जाईल. या सामन्यानंतर बीसीसीआय खेळाडूंना अनेक पुरस्कार देते. यापैकी किमान तीन पुरस्कारांवर वैभव सूर्यवंशीचे नाव आधीच कोरले गेले आहे.
यापैकी पहिला पुरस्कार एका हंगामात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा आहे. त्याने या हंगामात ७२ षटकार मारले आहेत. त्याच्या जवळपास कोणीही नाही. दुसरा पुरस्कार, 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द इयर', वैभव सूर्यवंशीला दिला जाईल, ज्याने या हंगामात उत्कृष्ट फलंदाजी केली आहे.तिसरा पुरस्कार, 'सुपरस्ट्रायकर ऑफ द सीझन', वैभव सूर्यवंशीला दिला जाईल, कारण इतर कोणत्याही फलंदाजाचा स्ट्राइक रेट त्याच्यापेक्षा चांगला नाही.