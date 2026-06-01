/IPL 2026 फायनलदरम्यान विराट आणि शुभमनमध्ये राडा! तणतण करत अंपायरशीही वाद घातला, नेमकं काय घडलं?

IPL 2026 Final Virat Kohli Catch Out Controversey : आयपीएल 2026 च्या फायनलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स (RCB VS GT) यांच्यात झालेल्या सामन्यात आरसीबीने 5 विकेटने सामना जिंकला. यासह आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरलं. विराटने या सामन्यात त्याच्या करिअरमधील सर्वात जलद अर्धशतक ठोकलं आणि नाबाद खेळी करून दुसऱ्यांदा आयपीएलचा खिताब जिंकला. मात्र मैदानावरून वातावरण त्यावेळी गंभीर झालं जेव्हा शुभमन गिलने विराटचा कॅच पकडला. ,तर विराटला खात्री होती की बॉल जमिनीला लागलाय आणि तो नॉटआऊट आहे. यावरून त्याचा शुभमन गिल आणि फिल्ड अंपायर सोबत वाद पाहायला मिळाला.
विराट कोहली आणि टीम डेव्हिड यांच्यात पाचव्या विकेटसाठी 31 बॉलवर 41 धावांची पार्टनरशिप झाली. अरशद खानने टीम डेव्हिडला आउट करून त्याच्या पार्टनरशिपला तोडले आणि 17 बॉलवर तीन चौकार आणि एक षटकाराच्या मदतीने 24 धावा करून आउट झाला. मात्र त्यानंतरही विराट मैदानात पाय रोवून उभा होता. 16 व्या ओव्हरच्या शेवटच्या बॉलवर विराट कोहलीने अर्शद खानने टाकलेला बॉल हवेत खेळला, पण शुभमन गिलने शॉर्ट मिडऑफवर कॅच पकडला. अंपायरने आउट दिलं मात्र विराट कोहलीला विश्वास होता की बॉल हा जमिनीला लागला आहे. विराट आक्रमक अंदाजात पुढे आला आणि त्याने तिसऱ्या अंपायरकडून निर्णय देण्याची मागणी केली. यावेळी मैदानातील अंपायर त्याच्याशी बोलण्याकरता पुढे सरसावले पण कोहली हा खूप चिडला होता आणि त्याने समोर जाऊन शुभमन गिलला सुद्धा सांगितलं की बॉल जमिनीला लागला आहे.
THIS WAS THE CATCH OF SHUBMAN GILL OVER WHICH KOHLI AND HE HAD SOME DISCUSSION.RCBvsGT GTvsRCB IPLFinal May 31, 2026
गुजरात टायटन्सने आधी फलंदाजी निवडली आणि 20 ओव्हरमध्ये आठ विकेटवर 155 धावा केल्या. तर उत्तरात आरसीबीने 18 व्या ओव्हरमध्ये ५ विकेट गमावून 161 धावा केल्या आणि सामना जिंकला. विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आरसीबी संघाकडून विराट कोहली सोबत व्यंकटेश अय्यर हा इनिंगची सुरुवात करण्यासाठी मैदानात आला. यावेळी व्यंकटेश अय्यरने विस्फोटक सुरुवात केली आणि १६ बॉलमध्ये 32 धावा केल्या. त्यानंतर रजत पाटीदारने 15 तर टीम डेविडने 24 आणि जितेश शर्माने 11 धावा केल्या. विराट कोहलीने ४२ बॉलमध्ये 75 धावांची नाबाद कामगिरी केली. यावेळी विराटने त्याच्या करिअरमधील सर्वात जलद अर्धशतक ठोकलं. गुजरात टायटन्सच्या आक्रमक गोलंदाजी समोर विराट कोहली हा आरसीबीसाठी एक मजबूत भिंत बनून उभा होता.