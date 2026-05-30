/IPL 2026 : पावसामुळे फायनल सामना रद्द झाला तर कोणाला मिळणार विजेतेपदाची ट्रॉफी? जाणून घ्या नियम

IPL 2026 Final : रविवार 21 मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स (RCB VS GT) यांच्यात आयपीएलच्या 19 व्या सीजनचा फायनल सामना पार पडणार आहे. मात्र हा सामान पावसामुळे रद्द झाला तर कोणता संघ विजेतेपदाची ट्रॉफी उंचावणार याविषयी जाणून घेउयात.
IPL 2026 Final : आयपीएल 2026 चा फायनल सामना 31 मे रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा (RCB) संघ हा क्वालिफायर 1 सामना जिंकून आधीच फायनलमध्ये पोहोचला होता. तर 29 मे रोजी झालेल्या सामन्यात क्वालिफायर 2 मध्ये राजस्थान रॉयल्सला (Rajasthan Royals) पराभूत करून गुजरात टायटन्सने फायनल सामन्याचं तिकीट मिळवलं आहे. रविवारी आयपीएलच्या 19 व्या सीजनच्या फायनलचा थरार पाहायला मिळणार आहे. मात्र या सामन्यादरम्यान पाऊस पडला आणि सामना रद्द झाला तर विजेतेपदाची ट्रॉफी कोणत्या संघाला दिली जाणार असा प्रश्न काही क्रिकेट चाहत्यांना पडला असेल. याच उत्तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू असं आहे. तेव्हा आयपीएलचा यासंदर्भातील नियम कसा आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.
आयपीएल 2026 च्या फायनल सामन्याकरता रिजर्व डे चा नियम लागू आहे. म्हणेजच जर 31 मे रोजी पावसामुळे सामना सुरु होण्यास उशीर झाला किंवा मध्येच थांबवण्यात आला तर दुसऱ्या दिवशी रिजर्व डे ला हा सामना आदल्या दिवशी जिथे थांबला आहे तिथून पुन्हा सुरु केला जाईल.
जर रिजर्व डेच्या दिवशी सुद्धा पाऊस व्हिलन बनला आणि वेळ सुद्धा कमी असेल तर अंपायर सामन्याला लहान करण्याचा प्रयत्न करतील म्हणजेच कमी ओव्हर्सचा सामना खेळवण्याचा प्रयत्न करतील. नियमांनुसार विजेत्याचा निर्णय करण्यासाठी दोन इनिंगमध्ये कमीत कमी 5-5 ओव्हर खेळणं आवश्यक आहे. जर डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) च्या नियमांनुसार जर 5-5 ओव्हरचा सामना खेळणं शक्य झालं तर यात विजयी होणाऱ्या संघालाच ट्रॉफी दिली जाईल.
जर पावसामुळे 31 मे रोजी तसेच रिजर्व डे च्या दिवशी सुद्धा एकही ओव्हरचा सामना खेळण्याची स्थिती नसेल तर अशा परिस्थितीत आयपीएल ट्रॉफी ही संयुक्तपणे दोन्ही संघाला दिली जात नाही तर येथे आयपीएलचा पॉईंट्स टेबलशी संबंधित नियम लागू होतो. म्हणेजच रिजर्व डे च्या दिवशी सुद्धा सामन्याचे एकही ओव्हर खेळवले गेले नाहीत तर लीग स्टेजच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर राहणाऱ्या संघाला चॅम्पियन म्हणून घोषित करण्यात येते आणि विजेतेपदाची ट्रॉफी सुद्धा देण्यात येते.
लीग स्टेज संपल्यावर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ हा +0.783 च्या नेट रन रेटने पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर आहे. आयपीएल 2026 च्या फायनल सामन्यात पावसामुळे जर सामना रद्द झाला तर आयपीएल पॉईंट्स टेबलच्या नियमांनुसार आरसीबीला विजयी घोषित करण्यात येईल.
गुजरातमध्ये 30 मे पासून प्री मॉन्सून पावसाचं आगमन होण्याची शक्यता आहे. 30 मे च्या जवळपास राजस्थान आणि पूर्व गुजरात येथे पावसाला सुरुवात होऊ शकते. 31 मे रोजी पावसाची शक्यता जास्त आहे. स्काईमेट वेदरनुसार साबरकांठा, मेहसाणा, गांधीनगर, महिसागर, खेड़ा, दाहोद, पंचमहल, आनंद, अहमदाबाद आणि वडोदरा शहरांमध्ये पावसाची शक्यता अधिक आहे. 31 मे रोजी संध्याकाळी अहमदाबादमधील हवामान मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे, जी क्रिकेट चाहत्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. संध्याकाळच्या वेळी ढगाळपणा केवळ 28% असेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पावसाची शक्यता फक्त 2% आहे. ज्यामुळे सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता खूप कमी आहे.