/काय होतास तू काय झालास तू! 19 वर्षात पहिल्यांदाच मुंबई इंडियन्सची अशी अवस्था, लाजिरवाणा रेकॉर्ड नावावर

IPL 2026 Mumbai Indians : आयपीएल 2026 प्लेऑफच्या शर्यतीतून मुंबई इंडियन्सचा संघ बाहेर पडला आहे. रविवारी 10 मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने मुंबई इंडियन्सवर २ विकेट राखून विजय मिळवला. या पराभवानंतर मुंबईचं प्लेऑफमध्ये जाण्याचं आव्हान संपुष्ठात आलं. आयपीएल 2026 सीजनच्या सुरुवातीला पेपरवर सर्वात हिट दिसणारी मुंबई इंडियन्स मैदानात मात्र फ्लॉप ठरली. आयपीएल स्पर्धेचं तब्बल 5 वेळा विजेतेपद पटकावणारी मुंबई इंडियन्स यंदाच्या सीजनमध्ये मात्र 11 पैकी 3 सामने जिंकू शकली.
मुंबई इंडियन्सची सध्याची अवस्था पाहून त्यांचे फॅन्स काय होतास तू काय झालास तू! हे वाक्य वापरत आहेत. मुंबईने 14 वर्षांपूर्वी आयपीएलमध्ये ज्याचा दुष्काळ संपवला होता यावेळी त्याचा सुद्धा रेकॉर्ड त्यांनी मोडला आहे. आयपीएलला 2008 मध्ये सुरुवात झाली होती, पण मुंबई इंडियन्सने त्यांची पहिली आयपीएल ट्रॉफी 2012 मध्ये म्हणजेच जवळपास 5 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर जिंकली. मात्र यावेळी ही प्रतीक्षा अजून वाढली आहे. मुंबई इंडियन्स मागच्या सहा वर्षांमध्ये एकही आयपीएल ट्रॉफी जिंकू शकली नाही.
मुंबई इंडियन्सने शेवटची आयपीएल ट्रॉफी 2020 मध्ये उचलली. त्यानंतर 2021 ते 2026 पर्यंत 6 सीजनमध्ये त्यांनी अद्याप एकही ट्रॉफी जिंकलेली नाही. आयपीएल 2008 ते 2012 हे पाच वर्ष मुंबई इंडियन्सला ट्रॉफीची प्रतीक्षा करावी लागली होती, मात्र आता 2020 येत 2026 असे 6 वर्ष ही प्रतीक्षा वाढली आहे.
आयपीएल 2026 हे सीजन मुंबई इंडियन्ससाठी खूप खराब गेलं. मागील १९ वर्षांच्या आयपीएल सीजनमध्ये पहिल्यांदाच मुंबई इंडियन्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्या विरुद्ध सीजनमध्ये एकही सामना जिंकला नाही. एप्रिल आणि मे महिन्यात मुंबई इंडियन्सने चेन्नई सुपरकिंग्स आणि आरसीबी विरुद्ध प्रत्येकी दोन सामने खेळवले गेले. मात्र दोन्ही सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा पराभव झाला. एप्रिल महिन्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर चेन्नई विरुद्ध मुंबई सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने विजय मिळवला होता. त्यानंतर 2 मे रोजी चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने पुन्हा 8 विकेटने विजय मिळवला होता. तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सुद्धा मुंबईने दोन सामने खेळले. मुंबईत १२ एप्रिल रोजी झालेल्या मुंबई विरुद्ध आरसीबी सामन्यात आरसीबीने 18 धावांनी विजय झाला. 10 मे रोजी रायपूर येथे झालेल्या सामन्यात आरसीबीने 2 विकेटने मुंबईवर विजय मिळवला.