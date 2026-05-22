CSK ची इतकी वाईट अवस्था होण्यासाठी 'या' 4 गोष्टी ठरल्या जबाबदार; माजी भारतीय क्रिकेटरने सांगितली अपयशाची कारणं

Chennai Super Kings: गुजरात टायटन्सने केलेल्या पराभवानंतर चेन्नई सुपरकिंग्ज संघाच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशाही संपल्या आहे. सलग तिसऱ्यांदा चेन्नई लीग स्टेजमधून बाहेर पडली आहे.
Chennai Super Kings: चेन्नई सुपरकिंग्ज सध्या आपल्या अत्यंत वाईट टप्प्यातून जात आहे. 5 वेळा आयपीएल जिंकणारा चेन्नई संघ सलग तिसऱ्यांदा आयपीएल प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यात अपयशी ठरला आहे. सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये झालेल्या सलग पराभवांनंतर मधील काही सामन्यांमध्ये त्यांनी चांगली कामगिरी केली होती. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वातील संघाला प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची चांगली संधी होती. पण अखेरीस सलग तीन पराभवांनंतर त्यांचा हा प्रवास थांबला आहे. दरम्यान चेन्नईची इतकी वाईट अवस्था का झाली? याची 4 कारणं माजी क्रिकेटर आकाश चोप्राने सांगितली आहेत.
आकाश चोप्राने आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटर एका व्हिडीओ शेअर करत चार कारणं सांगितली आहेत. सर्वात आधी त्याने संघाच्या जखमी खेळाडूंचा उल्लेख केला. त्याने सांगितलं की, "स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी आणि नंतरही खेळाडू जायबंदी झाले. पहिल्या तीन सामन्यात डेवाल्ड ब्रेविस नव्हता. स्पेंसर जॉनसनही बराच काळ खेळत नव्हता. खलील अहमद आणि नंतर आयुष म्हात्रे जखमी होतात. जमी ओवरटनही जखमी होतो. मोठे खेळाडू जखमी होत असताना, त्यांच्यासाठी सर्व काही सोपं नव्हतं".
संघाची अशी अवस्था होण्यामागे असणाऱ्या कारणांपैकी एकामध्ये कर्णधार ऋतुराज गायकवाड फॉर्ममध्ये नसणंही असल्याचं माजी क्रिकेटरने सांगितलं आहे. त्याने म्हटलं की, "तुमच्याकडे एक पर्याय होता की, तुम्ही आयुष म्हात्रेकडून फलंदाजीची सुरुवात करु शकत होतात? ऋतुराजने मीच सुरुवात करणार असं सांगितलं. तो आघाडीला खेळला, पण फॉर्म सामान्य होता. धावाही होत नव्हत्या आणि त्याच्या दृष्टीकोनावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला".
आकाश चोप्राने चेन्नई सुपरकिंग्जच्या लिलाव धोरणावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याने सांगितलं की, ही रणनीती फारशी यशस्वी ठरली नाही; कारण तुमच्याकडे 'डेवाल्ड ब्रेव्हिस' उपलब्ध नसल्यामुळे, तुम्हाला 'मॅथ्यू शॉर्ट'ला संघात स्थान देता आलं नाही. कारण तुमच्याकडे केवळ दोनच परदेशी फलंदाज उपलब्ध होते. त्याने पुढे असंही म्हटलं की, "तुम्ही 'जॅक फॉक्स'ला एकही सामना खेळण्याची संधी दिली नाही; आणि जरी तुम्ही 'मॅट हेन्री'ला खेळवले असले, तरी तुम्ही त्याच्यावरील विश्वास लवकरच गमावला. तसेच, तुम्ही 'प्रशांत वीर'चाही योग्य वापर करू शकला नाहीत."