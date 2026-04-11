RR vs RCB : रियान परागच्या नेतृत्वाखाली राजस्थान रॉयल्सने शुक्रवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरला पराभूत करून आपला सलग चौथा विजय नोंदवला. मात्र, सामन्यानंतर भारताचे माजी दिग्गज खेळाडू क्रिस श्रीकांत यांनी रियानच्या फलंदाजीवर जोरदार टीका केली.

Shubhangi Mere & Updated: Apr 11, 2026, 05:40 PM IST
IPL 2026 : 'कर्णधार आहे म्हणून..., रियाने परागच्या खराब कामगिरीनंतर भारतीय माजी दिग्गज खेळाडू संतापला!

Riyan Parag trolled : आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सने आतापर्यंत प्रभावी कामगिरी केली आहे. ते गुणतालिकेत अव्वल स्थानी असून त्यांना एकाही पराभवाला सामोरे जावे लागलेले नाही. संजू सॅमसनने आरआर सोडल्यानंतर रियान परागची कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. कर्णधार म्हणून त्याने चार सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र, परागची फलंदाजी ही एक मोठी समस्या ठरली आहे. आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात रियान पराग केवळ ३ धावांवर बाद झाला होता. मात्र, आरआरचा कर्णधार रियान परागच्या फलंदाजीवर टीका होत आहे आता, भारताचे माजी क्रिकेटपटू के. श्रीकांत यांनी रियानवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. भारताचे माजी क्रिकेटपटू के श्रीकांत यांनी परागच्या फलंदाजीवर तीव्र टीका केली असून, धावांचा पाठलाग करताना असा निष्काळजीपणा संघासाठी हानिकारक ठरू शकतो, असे म्हटले आहे. या सामन्यात पराग ज्या पद्धतीने बाद झाला, त्यामुळे श्रीकांत अजिबात खूश नव्हते आणि त्यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली.

रियान परागवर तीव्र टीका झाली

आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात, वैभव सूर्यवंशीच्या २६ चेंडूंतील ७८ धावांच्या स्फोटक खेळीमुळे राजस्थान रॉयल्स चांगल्या स्थितीत होता. रियान परागला आरामात फलंदाजी करून फॉर्ममध्ये परतण्याची सुवर्णसंधी होती, पण जोश हेझलवूडच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो बाद झाला.

काय म्हणाले के. श्रीकांत? 

के. श्रीकांत यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर परागच्या फलंदाजीवर जोरदार टीका केली आणि म्हटले की तो संघात केवळ कर्णधार असल्यामुळे आहे. त्याने पुढे सांगितले की, "रियान पराग फक्त कर्णधार असल्यामुळे खेळत आहे. शैलीच्या नावाखाली रियान खूप सहज बाद झाला. तो अनेक हंगामांपासून खेळत आहे आणि केवळ काही प्रसंगीच त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. अहंकारामुळे तो आरसीबीविरुद्ध बाद झाला. रियानने जबाबदारीने खेळून पुन्हा फॉर्ममध्ये यायला हवे होते."

के. श्रीकांत यांनी भारतीय संघाच्या निवड समितीला वैभव सूर्यवंशीचा टी-२० संघात समावेश करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "मी निवड समितीला विनंती करतो की त्यांनी वैभव सूर्यवंशीला लवकरच टी-२० संघात घ्यावे. त्याने भारताच्या पुढील मालिकेत खेळले पाहिजे. त्याला आधीच सांगितले पाहिजे की तो १५ सामन्यांसाठी संघाबाहेर राहणार नाही. त्याने एकहाती आठ सामने जिंकले. त्याने आरसीबीच्या गोलंदाजांना हतबल केले."

राजस्थान रॅायल्सची गुणतालिकेची स्थिती

राजस्थान रॅायल्सने आतापर्यत या स्पर्धेमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे, संघाने फक्त फलंदाजीमध्येच नाही तर गोलंदाजीमध्ये देखील चांगली कामगिरी केली आहे. रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई आणि जोप्रा आर्चर सारख्या अनुभवी खेळाडूंमुळे संघाची गोलंदाजी मजबूत झाली आहे. संघाने चार सामने खेळले आहेत, या चारही सामन्यामध्ये विजय मिळवून गुणतालिकेमध्ये टीम अव्वल स्थानावर आहे. 

