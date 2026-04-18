IPL 2026 : सनरायझर्स हैदराबादच्या संघात एन्ट्री होणार या दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलदाजाची...!

काही दिवसांपूर्वी सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने त्यांच्या संघातील जखमी झालेला पेन हा आयपीएल 2026 मधून बाहेर झाला आहे. सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाला आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीपासूनच खेळाडूंच्या दुखापतीमुळे सातत्याने अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. यामध्ये संघाचा कर्णधार पॅट कमिन्स याचा देखील समावेश आहे. पॅट कमिन्स दुखापतीमुळे अजूनपर्यंत संघामध्ये सामील झालेला आहे. त्यामुळे ईशान किशन सध्या संघाचे नेतृत्व करताना दिसत आहे. संघाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आतापर्यंत संघाने दोन सामने जिंकले आहेत तर तीन सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. पेन हा आयपीएलमधून बाहेर झाल्यानंतर आता सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने त्याच्या बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे.
सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने सोशल मीडियावर पेन याच्या बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. फ्रॅंचाईजीने एक तूफानी गोलंदाजाला संघामध्ये सामील केले आहे, हा दुसरा तिसरा कोणी नसून जेराल्ड कोएत्झी हा आहे. फ्रॅंचाईजींनी दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूंना सर्वाधिक संधी दिली आहे. आता जेराल्ड कोएत्झी हैदराबादच्या टीममध्ये सामील होणार आहे. फ्रेंचाईजीने शनिवारी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर ही माहिती शेअर केली आहे.
सनरायझर्स हैदराबादचे संघाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केले आहे यामध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, या हंगामाच्या उर्वरित कालावधीसाठी डेव्हिड पेनच्या जागी जेराल्ड कोएत्झी आमच्या संघात सामील झाला आहे. या पोस्ट खाली ये सनरायझर्स हैदराबादच्या त्यांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Gerald Coetzee joins our squad as David Payne’s replacement for the remainder of the season. pic.twitter.com/DQgVCLSp5F
— SunRisers Hyderabad SunRisers April 18, 2026
सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने आतापर्यंत पाच सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवता आला आहे. तर तीन सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. त्यांचा सहावा सामना हा चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध 18 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होणार आहे. चेन्नईच्या संघाने दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे तर आजच्या सामन्यामध्ये या दोन्ही संघांमधील लढत मजेशीर असणार आहे. सनरायझर्स हैदराबादचा संघ गुणतालिकेमध्ये सध्या पाचव्या स्थानावर आहे त्यांच्या खात्यामध्ये सध्या चार गुण आहेत.