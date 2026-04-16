MS Dhoni च्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! Thala हैदराबादविरुद्ध सामन्यात खेळणार, चाहत्यांनी केली गर्दी

MS Dhoni will make a comeback to the team : धोनीच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, मागील अनेक दिवसांपासून मैदानाबाहेर असणारा थाला आता लवकरच मैदानात परतणार आहे. सीएसकेच्या संघाने पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर, संघाने शेवटचे दोन सामने जिंकून पुन्हा एकदा लयीत पुनरागमन केले आहे. आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीलाच एमएस धोनी जखमी झाल्यामुळे तो काही सुरुवातीचे सामने सीएसकेसाठी खेळू शकला नाही. त्याने संघासाठी मागील अनेक वर्ष त्याने स्वत: ला तंदुरुस्त ठेवले आहे. आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीला धोनी तंदुरुस्त दिसत होता पण त्याला अचानक दुखापत झाल्यानंतर तो काही सामन्यांसाठी स्पर्धेबाहेर झाला होता. आता चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने त्याचा एक फोटो शेअर केला आहे यामध्ये तो आगामी सामना खेळणार असा अंदाज लावला जात आहे. आयपीएल 2026 चा सीएसकेचा आगामी सामना हा सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाविरुद्ध होणार आहे. हा सामना 18 एप्रिल रोजी खेळवला जाणार आहे.
चेन्नई सुपर किंग्सचा पुढील सामना हा हैदराबादविरुद्ध होणार आहे. मागील सर्व सामन्यामध्ये धोनी ड्रेसिंग रुममध्ये पण पाहायला मिळाला नाही त्याचे कारण म्हणजेच तो ते सामने खेळणार नव्हता आता. सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स हा सामना राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यासाठी सीएसकेचे सर्व खेळाडू हे हैदराबादला पोहोचले आहेत. या खेळाडूंसोबत एमएस धोनी देखील संघासोबत ट्रॅव्हल करताना पाहायला मिळाला.
सीएसकेच्या आगामी सामन्यासाठी चेन्नईचा संघ हा हैदराबादला पोहोचला आहे. संघ जेव्हा विमानतळावर पोहोचला तेव्हा तेथे चाहत्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. यावेळी चाहत्यांनी धोनीच्या नावाने घोषणाबाजी देखील केली आहे. चाहत्यांनी खेळाडूंची बस रोखली होती. सोशल मिडियावर हा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
एमएस धोनी मैदानामध्ये परतण्याची चाहत्यांना प्रतिक्षा आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्या सोशल मिडिया अकाउंटवर धोनीचा फोटो शेअर करण्यात आला आहे, यामध्ये तो तंदुरुस्त दिसत होता. शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तो चेन्नई सुपर किंग्स टीम बसमध्ये चढताना आणि बाहेर उभ्या असलेल्या चाहत्यांना अभिवादन करताना पाहायला मिळाला. चाहत्यांनी "थला-थला" असा जयघोष केला आणि धोनीनेही हात हलवून प्रतिसाद दिला आहे. टीमने या व्हिडिओला "वेळेवर, हैदराबादसाठी सर्व सज्ज" असे कॅप्शन देखील दिले आहे.
On time. All set for Hyderabad! WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/v64feNU1wg
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 16, 2026