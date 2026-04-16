English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • MS Dhoni च्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! Thala हैदराबादविरुद्ध सामन्यात खेळणार, चाहत्यांनी केली गर्दी

सीएसकेचे सुरुवातीचे सामने झाल्यानंतर आता एमएस धोनी मैदानावर कधी परतणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. आता सीएसकेच्या सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केल्यानंतर आता धोनीची झलक पाहिल्यानंतर तो लवकरच मैदानात दिसणार असा अंदाज लावला जात आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 16, 2026, 08:41 PM IST
MS Dhoni will make a comeback to the team : धोनीच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, मागील अनेक दिवसांपासून मैदानाबाहेर असणारा थाला आता लवकरच मैदानात परतणार आहे. सीएसकेच्या संघाने पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर, संघाने शेवटचे दोन सामने जिंकून पुन्हा एकदा लयीत पुनरागमन केले आहे. आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीलाच एमएस धोनी जखमी झाल्यामुळे तो काही सुरुवातीचे सामने सीएसकेसाठी खेळू शकला नाही. त्याने संघासाठी मागील अनेक वर्ष त्याने स्वत: ला तंदुरुस्त ठेवले आहे. आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीला धोनी तंदुरुस्त दिसत होता पण त्याला अचानक दुखापत झाल्यानंतर तो काही सामन्यांसाठी स्पर्धेबाहेर झाला होता. आता चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने त्याचा एक फोटो शेअर केला आहे यामध्ये तो आगामी सामना खेळणार असा अंदाज लावला जात आहे. आयपीएल 2026 चा सीएसकेचा आगामी सामना हा सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाविरुद्ध होणार आहे. हा सामना 18 एप्रिल रोजी खेळवला जाणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

धोनी एसआरएचविरुद्ध सामना खेळणार

चेन्नई सुपर किंग्सचा पुढील सामना हा हैदराबादविरुद्ध होणार आहे. मागील सर्व सामन्यामध्ये धोनी ड्रेसिंग रुममध्ये पण पाहायला मिळाला नाही त्याचे कारण म्हणजेच तो ते सामने खेळणार नव्हता आता. सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स हा सामना राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यासाठी सीएसकेचे सर्व खेळाडू हे हैदराबादला पोहोचले आहेत. या खेळाडूंसोबत एमएस धोनी देखील संघासोबत ट्रॅव्हल करताना पाहायला मिळाला. 

धोनीला पाहण्यासाठी चाहत्यांनी केली गर्दी

सीएसकेच्या आगामी सामन्यासाठी चेन्नईचा संघ हा हैदराबादला पोहोचला आहे. संघ जेव्हा विमानतळावर पोहोचला तेव्हा तेथे चाहत्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. यावेळी चाहत्यांनी धोनीच्या नावाने घोषणाबाजी देखील केली आहे. चाहत्यांनी खेळाडूंची बस रोखली होती. सोशल मिडियावर हा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. 

चेन्नई सुपर किंग्सची सोशल मिडिया पोस्ट

एमएस धोनी मैदानामध्ये परतण्याची चाहत्यांना प्रतिक्षा आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्या सोशल मिडिया अकाउंटवर धोनीचा फोटो शेअर करण्यात आला आहे, यामध्ये तो तंदुरुस्त दिसत होता. शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तो चेन्नई सुपर किंग्स टीम बसमध्ये चढताना आणि बाहेर उभ्या असलेल्या चाहत्यांना अभिवादन करताना पाहायला मिळाला. चाहत्यांनी "थला-थला" असा जयघोष केला आणि धोनीनेही हात हलवून प्रतिसाद दिला आहे. टीमने या व्हिडिओला "वेळेवर, हैदराबादसाठी सर्व सज्ज" असे कॅप्शन देखील दिले आहे.

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

Tags:
MS DhoniIPL 2026cricketCSKsports

स्पोर्ट्स