कसा आहे गुजरात विरुद्ध मुंबई सामन्याचा पिच रिपोर्ट? कशी असणार दोन्ही संघाची प्लेईंग 11?

IPL 2026 GT VS MI Playing 11 Prediction : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनचा 30 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात पार पडत आहे. गुजरात टायटन्सचा संघ सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असून त्यांनी आतापर्यंत 5 पैकी 3 सामने जिंकले आहेत, तर मुंबई इंडियन्सला मात्र आतापर्यंत झालेल्या ५ सामन्यांपैकी फक्त एका सामन्यात विजय मिळवला आहे. मुंबई इंडियन्सचा संघ सध्या पॉईंट्स टेबलच्या तळाशी आहे. तर गुजरात टायटन्सचा संघ हा पॉईंट्स टेबलमध्ये सहाव्या स्थानी आहे. तेव्हा आजचा सामना हा दोन्ही संघासाठी महत्वाचा ठरणार आहे. तेव्हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्याचा पिच रिपोर्ट कसा असणार याविषयी जाणून घेऊयात.
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आयपीएल 2026 चा आतापर्यंतचा दोन सामने खेळवले गेले आहेत. या दोन्ही सामन्यात पहिल्या इनिंगमध्ये सरासरी 195 धावा झाला होत्या. सोमवारी या स्टेडियममध्ये मुंबई आणि गुजरातमध्ये जबरदस्त खेळ होईल अशी आशा आहे. टॉस जिंकणारा कर्णधार आधी गोलंदाजी निवडू इच्छेल आणि विरोधी संघाला 200 पेक्षा कमी धावांवर रोखण्याचा प्रयत्न करेल.
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सोमवार 20 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात सामना होणार आहे. हा सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनलवर पाहू शकता, तर मोबाईल यूजर्स हा सामना जिओ हॉटस्टारवर पाहू शकता.
मुंबई इंडियन्सचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा मागील दोन सामान्यांपासून दुखापतग्रस्त आहे. रोहितला आरसीबी विरुद्ध १२ एप्रिल रोजी सामन्यात दुखापत झाली होती. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे रोहित शर्मा मागील सामन्यात खेळला नाही. गुजरात टायटन्स विरुद्ध सामन्यात रोहित खेळणार की नाही याकडे त्याचे फॅन्स डोळे लावून बसलेत. रोहितने सरावाला सुरुवात केलीये, मात्र गुजरात विरुद्ध सामन्यात त्याची खेळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या सामन्यात सुद्धा क्विंटन डी कॉक हा मुंबई इंडियन्ससाठी सलामी फलंदाजीसाठी मैदानात उतरेल अशी शक्यता आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज
क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), मयंक रावत, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह