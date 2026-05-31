/24 तासांपेक्षाही कमी वेळ असताना कसाबसा अहमदाबादला IPL फायनल खेळण्यासाठी पोहोचला गुजरातचा संघ; वाटेत नेमकं झालं काय?

IPL 2026 Final GT VS RCB : गुजरात टायटन्सने 29 मे रोजी राजस्थान रॉयल्सला क्वालिफायर 2 मध्ये पराभूत करून फायनलमध्ये धडक दिली. शुक्रवारी सामना संपल्यावर गुजरातचा संघ शनिवारी दुपारपर्यंत अहमदाबादला पोहोचणं अपेक्षित होतं मात्र तसं झालं नाही. फायनलसाठी 24 तासापेक्षाही कमी वेळ शिल्लक असताना थेट शनिवारी रात्री गुजरातचा संघ उशीरा अहमदाबादला पोहोचला.
IPL 2026 Final GT VS RCB : आयपीएल 2026 चा फायनल सामना हा 31 मे रोजी सोमवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स (RCB VS GT) यांच्यात होणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना होणार असून रविवारी संध्याकाळी 7:30 वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार आहे. आरसीबीच्या संघाने यापूर्वीच क्वालिफायर १ सामन्यात विजय मिळवून फायनलचं तिकीट निश्चित केलं होतं. तर गुजरात टायटन्सने 29 मे रोजी राजस्थान रॉयल्सला क्वालिफायर 2 मध्ये पराभूत करून फायनलमध्ये धडक दिली. मात्र शुक्रवारी सामना संपल्यावर गुजरातचा संघ शनिवारी दुपारपर्यंत अहमदाबादला पोहोचणं अपेक्षित होतं. मात्र तसं झालं नाही आणि चंदीगड येथील पाऊस आणि खराब वातावरणामुळे गुजरात टायटन्सचा संघ हा फायनलसाठी 24 तासापेक्षाही कमी वेळ शिल्लक असताना थेट शनिवारी रात्री उशीरा अहमदाबादला पोहोचला.
शनिवारी गुजरात टायटन्सचा संघ चंदीगड येथून सकाळी रवाना होणार होता. मात्र चंदीगडमध्ये वादळ आणि खराब हवामानामुळे गुजरात टायटन्सला प्रवासात अडचणी आल्या. त्यामुळे फायनल सामन्याला 24 तासापेक्षाही कमी अवधी शिल्लक असताना गुजरातचा संघ शनिवारी रात्री उशिरा अहमदाबादला पोहोचला. मीडिया रिपोर्टनुसार क्वालिफायर 2 सामन्यात विजयी झाल्यानंतर गुजरात टायटन्सचा संघ चार्टर फ्लाइटने चंदीगडवरून रवाना होणार होता. मात्र पंजाब आणि राजस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला ज्यामुळे विमान उड्डाणास बाधा निर्माण झाली. अनेक विमानांना टेकऑफ करण्याची परवानगी मिळत नव्हती.
विमान उड्डाणास उशीर झाल्याने शनिवारी रात्री उशिरा गुजरात टायटन्सचा संघ अहमदाबादमध्ये पोहोचला. मग गांधीनगर येथील हॉटेलमध्ये खेळाडूंच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. आयपीएलच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडलं जेव्हा फायनलिस्ट संघाला फायनलच्या एक दिवस आधी प्रवास करावा लागला. नेहमीच्या दोन मैदानांऐवजी तीन वेगवेगळ्या शहरांमध्ये प्लेऑफ सामने आयोजित करण्याच्या बीसीसीआयच्या निर्णयामुळे हा गोंधळ झाल्याचं समोर आलंय.
दुसरीकडे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने क्वालिफायर 1 सामन्यात गुजरात टायटन्सचा पराभव केला. ज्यामुळे आरसीबी बुधवारीच अहमदाबादला पोहोचले होते. रविवारी होणाऱ्या फायनल सामन्यापूर्वी त्यांनी दोन ट्रेनिंग सेशन सुद्धा पूर्ण केले होते. आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारने मान्य केले की विश्रांती आणि पुनर्वसनासाठी मिळालेला अतिरिक्त वेळ संघासाठी फायदेशीर ठरू शकतो, परंतु त्याने याला एक मोठा फायदा मानण्यास नकार दिला.