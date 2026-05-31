/आयपीएल ट्रॉफीवर लिहिलेल्या त्या 4 शब्दांचा अर्थ नेमका काय? 90 टक्के क्रिकेट चाहत्यांना माहित नसेल

IPL 2026 RCB VS GT: इंडियन प्रीमियर लीग या जगप्रसिद्ध टी20 लीगच्या 19 व्या सीजनचा फायनल सामना 31 मे रोजी रविवारी पार पडणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात विजेतेपदाच्या ट्रॉफीसाठी लढतील. आयपीएलची चमचमती ट्रॉफी यंदा कोणाला मिळणार याची उत्सुकतता सर्वांमध्ये आहे. मात्र तुम्ही नीट निरखून पाहिलंत तर तुम्हाला कळेल की आयपीएल विजेत्यांना मिळणाऱ्या ट्रॉफीवर काही शब्द लिहिलेले असतात. त्या शब्दांचा अर्थ नेमका काय आहे? याविषयी जाणून घेऊयात.
आयपीएल विजेत्याला मिळणाऱ्या ट्रॉफीवर 'यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति' असे संस्कृतचे चार शब्द लिहिलेले असतात. याचा अर्थ 'जिथे प्रतिभेला संधी मिळते' असा होतो. इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये भारतातीलच नाही तर विदेशातील अनेक क्रिकेटर्स सुद्धा खेळतात. मागच्या काही वर्षात आयपीएल हे नव्या खेळाडूंना त्यांची प्रतिभा सिद्ध करून देणारं एक व्यासपीठ आहे. देशातील लहान शहर आणि गावांमधून अनेक खेळाडूंनी आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं आणि आपल्या खेळातील स्किलने त्यांनी क्रिकेट विश्वात नाव कमावलं. आयपीएलच्या मैदानावर चांगली कामगिरी करणारे अनेक खेळाडू हे त्यांच्या एका परफॉर्मन्समुळे अनेकदा रातोरात स्टार बनलेत.
आयपीएल ट्रॉफी ही सोनेरी रंगाची दिसत असली तरी ती मुळतः चांदीने तयार केलेली असते आणि त्याच्यावर सोन्याचा मुलामा चढवलेला असतो. या ट्रॉफीचं वजन जवळपास 12 ते 13 किलो असतं तर ही ट्रॉफी बनवण्यासाठी कारागिरांना अनेक आठवडे लागतात. आयपीएल ट्रॉफीची किंमत ही जवळपास 30 ते 50 लाखांच्या घरात आहे. आयपीएल फायनल विजेत्या संघाला पुरस्कार वितरण सोहळ्या दरम्यान खरी ट्रॉफी दिली जाते मात्र त्यानंतर ती पुन्हा बीसीसीआयकडे सोपवण्यात येते आणि विजेत्या संघाला आयपीएल ट्रॉफीची हुबेहूब प्रतिकृती कायमची ठेवण्यासाठी दिली जाते.
आयपीएल 2026 चा फायनल सामना हा रविवारी संध्याकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल. हा सामना जिओ हॉटस्टारच्या वेबसाईट आणि अँपवर पाहता येईल. तर टीव्हीवर हा सामना स्टार स्पोर्ट्सच्या विविध चॅनलवर क्रिकेट प्रेमींना पाहता येईल.