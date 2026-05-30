/GT VS RR : रियान पराग डगआउटमध्ये वैभव सूर्यवंशीवर भडकला? शतक चुकल्यावर नेमकं काय घडलं?

वैभव सूर्यवंशी आयपीएल 2026 मधील सलग दुसऱ्या नॉकआउट सामन्यात जबरदस्त फलंदाजी करून शतकाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता, मात्र दोन्ही वेळा तो शतक पूर्ण करू शकला नाही. त्यानंतर जेव्हा वैभव डगआउटमध्ये परतला तेव्हा राजस्थानचा कर्णधार रियान पराग त्याच्यावर रागावलेला दिसला.
IPL 2026 RR VS GT : आयपीएल 2026 चा क्वालिफायर 2 सामना हा गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (Gujrat Titans VS Rajasthan Royals) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात पुन्हा एकदा राजस्थानचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी हा शतक लागवण्यापासून चुकला. महाराजा यादविन्द्र सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात वैभवने गुजरात टायटन्स विरुद्ध 47 बॉलमध्ये 7 सिक्स आणि 8 चौकार लगावून 96 धावा केल्या. यापूर्वी झालेल्या एलिमिनेटर सामन्यात सुद्धा सूर्यवंशीने 97 धावा केल्या होत्या, मात्र या दोन्हीमध्ये वैभव सूर्यवंशी शतकाच्या उंबरठ्यावर असताना बाद झाला.
वैभव सूर्यवंशीचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत वैभव सूर्यवंशी बाद झाल्यावर डगआउटमध्ये परतला. तेथे बसल्यावर कर्णधार रियान पराग त्याच्या जवळ आला आणि त्याच्याशी बोलू लागला. यावेळी रियान हा वैभववर नाराज दिसला. व्हिडीओमध्ये दिसत असल्या प्रमाणे रियान वैभव सोबत काहीतरी बोलत होता. त्यावरून असं वाटत होतं की वैभव पुन्हा एकदा शतक करण्यापासून चुकल्यामुळे रियान वैभववर चिडला होता. वैभवने रियानचं ऐकून घेतलं आणि मग तो डोळे बंद करून रियानकडे पाहत होता.
सामन्यानंतर जेव्हा कर्णधार रियान परागला वैभव सूर्यवंशीबाबत विचारण्यात आलं तेव्हा तो म्हणाला की, 'मी शब्दात वर्णन करू शकत नाही की वैभव कशा प्रकारे खेळलाय. तो जबरदस्त धावा करत होता तसेच सामन्यातील परिस्थिती पाहून खेळत होता. त्याने चांगला खेळ केला आणि मला समजत नाही की तो दरवेळा असा खेळ कसा करतो. मी आशा करतो की तो देशासाठी सुद्धा असाच खेळेल आणि विजयात योगदान देईल. आमच्यासाठी सुद्धा खेळत राहील आणि आम्हाला दुसऱ्यांदा चॅम्पियनशिप मिळवून देईल'.
Riyan Parag telling to sooryavanshi about his mistake pic.twitter.com/igBzn07f8NRahul (Rahul74572540) May 29, 2026
आयपीएल 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीचा प्रवास हा 776 धावांसह समाप्त झाला. 16 इनिंगमध्ये त्याने एकूण 48 च्या सरासरीने तो 237 धावांच्या स्ट्राईक रेटने खेळला. यादरम्यान वैभवच्या बॅटमधून 72 षटकार आणि 63 चौकार आले. तो या सीजनमध्ये 700 धावा करणारा पहिला फलंदाज बनला. शुभमन गिल आणि साई सुदर्शनने 700 धावांचा आकडा पार केला. शुभमन गिलने 722 आणि साई सुदर्शनने 710 धावा केल्या. या दोघांकडे सुद्धा फायनलमध्ये चांगल्या धावा करून ऑरेंज कॅप जिंकण्याची संधी आहे.