IPL 2026 : थरारक सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचा विजय, गुजरातचा होमग्राउंडवर पराभव

GT VS RR : आयपीएल 2026 मधील नववा सामना राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (RR VS GT) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने गुजरात टायटन्सचा त्यांच्या होम ग्राउंडवर 6 धावांनी पराभव करून आयपीएल 2026 मधील सलग दुसरा सामना जिंकला. तर गुजरात टायटन्सला आयपीएलच्या 19 व्या सीजनमध्ये सलग दुसऱ्या पराभवाला समोर जावं लागलं.
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडलेल्या राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स सामन्याचा टॉस राजस्थान रॉयल्सने जिंकून त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करताना 6 विकेट गमावून 210 धावा केल्या. यात राजस्थानकडून सर्वाधिक धावा ध्रुव जुरेलने केल्या. ध्रुवने 42 बॉलमध्ये 75 धावा केल्या. तर यशस्वी जयस्वालने 55, वैभव सूर्यवंशीने 31, रियान परागने 8, शिमरॉन हेटमायरने 18 धावा केल्या. राजस्थान रॉयल्सने गुजरात टायटन्सला विजयासाठी 211 धावांचं आव्हान दिलं होतं.
गुजरात टायटन्सला मिळालेलं 211 धावांचं विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी आलेल्या साई सुदर्शन आणि कुमार कुशाग्रने जबरदस्त सुरुवात केली. दोघांनी 78 धावांची पार्टनरशिप केली आणि आठव्या ओव्हरला कुमार कुशाग्रची विकेट पडली. गुजरातकडून सर्वाधिक 73 धावा या साई सुदर्शनने केल्या. तर जॉश बटलरने 26, राहुल तेवटीयाने 12, शाहरुख खानने 11, रशीद खानने 24, कागिसो रबाडाने 23 धावा केल्या. शेवटच्या ओव्हरमध्ये गुजरात टायटन्सला विजयासाठी अवघ्या 11 धावांची आवश्यकता होती. मात्र यावेळी तुषार देशपांडेने अप्रतिम गोलंदाजी केली आणि राशिद खानची महत्वाची विकेट घेऊन शेवटच्या ओव्हरमध्ये केवळ 4 धावा दिल्या. ज्यामुळे राजस्थान रॉयल्सचा 6 धावांनी विजय झाला.
यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोव्हन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा
कुमार कुशाग्र, साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकिपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान (कर्णधार), कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण