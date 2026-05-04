IPL 2026: भारतीय फलंदाजाने ख्रिस गेलचा 'महारेकॉर्ड' मोडला! रेकॉर्ड झाला तेव्हा होता फक्त 11 वर्षांचा; 13 वर्षांनी गाजवलं मैदान

IPL 2026: वेस्ट इंडिडचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेलचा महारेकॉर्ड अखेर मोडला आहे. 24 वर्षीय खेळाडूने आयपीएमध्ये इतिहास रचला आहे. गुजरात टायटन्सचा आघाडीचा खेळाडू साई सुदर्शनने हा भीमपराक्रम केला आहे. आयपीएलमध्ये 50 डावात सर्वाधिक धावा करण्याचा रेकॉर्ड ख्रिस गेलच्या नावे होता. आता हा रेकॉर्ड सुदर्शनने त्याच्या नावावर केला आहे.
साई सुदर्शनने अहमदाबामधील नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये पंजाब किंग्स (Punjab Kings) विरोधातील सामन्यात 41 चेंडूत 57 धावा केल्या. यासह त्याने आयपीएलमधील 50 डावात 2178 धावा केल्या. ख्रिस गेलचा हा महारेकॉर्ड 13 वर्ष त्याच्या नावे राहिला. हा रेकॉर्ड ख्रिस गेलने केला तेव्हा साई सुदर्शन फक्त 11 वर्षांचा होता.
1) साई सुदर्शन – 50 डावांत 2178 धावा
2) ख्रिस गेल – 50 डावांत 2061 धावा
3) मिचेल मार्श – 50 डावांत 1933 धावा
नुकतंच, साई सुदर्शनने IPL मध्ये 2000 धावा पूर्ण करत आणखी एक महाविक्रम मोडीत काढला आहे. सर्वात कमी डावांत त्याने ही विक्रमी कामगिरी करत ख्रिस गेलचा आणखी एक रेकॉर्ड मोडला.
गुजरात टायटन्सचा (GT) हा फलंदाज IPL मधील 2000 धावांच्या टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी 47 डाव खेळला, तर ख्रिस गेलला यासाठी 48 डाव लागले होते.
रविवारी झालेल्या आयपीएल सामन्यात गुजरात टायटन्सने (GT) पंजाब किंग्जचा (PBKS) 4 गडी राखून पराभव केला. नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना, पंजाब किंग्जने 20 षटकांत 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 163 धावा केल्या आणि गुजरात टायटन्ससमोर विजयासाठी 164 धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात, गुजरात टायटन्स संघाने 19.5 षटकांत 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 167 धावा केल्या आणि हा सामना 4 गडी राखून जिंकला.