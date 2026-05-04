English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
  • IPL 2026: भारतीय फलंदाजाने ख्रिस गेलचा महारेकॉर्ड मोडला! रेकॉर्ड झाला तेव्हा होता फक्त 11 वर्षांचा; 13 वर्षांनी गाजवलं मैदान

IPL 2026: भारतीय फलंदाजाने ख्रिस गेलचा 'महारेकॉर्ड' मोडला! रेकॉर्ड झाला तेव्हा होता फक्त 11 वर्षांचा; 13 वर्षांनी गाजवलं मैदान

IPL 2026: ख्रिस गेलचा आयपीएलमधील महारेकॉर्ड 24 वर्षीय भारतीय खेळाडूने मोडला आहे. ख्रिस गेलच्या नावे 50 डावात सर्वाधिक धावा करण्याचा रेकॉर्ड होता.   

शिवराज यादव | Updated: May 4, 2026, 11:08 AM IST
IPL 2026: भारतीय फलंदाजाने ख्रिस गेलचा 'महारेकॉर्ड' मोडला! रेकॉर्ड झाला तेव्हा होता फक्त 11 वर्षांचा; 13 वर्षांनी गाजवलं मैदान

IPL 2026: वेस्ट इंडिडचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेलचा महारेकॉर्ड अखेर मोडला आहे. 24 वर्षीय खेळाडूने आयपीएमध्ये इतिहास रचला आहे. गुजरात टायटन्सचा आघाडीचा खेळाडू साई सुदर्शनने हा भीमपराक्रम केला आहे. आयपीएलमध्ये 50 डावात सर्वाधिक धावा करण्याचा रेकॉर्ड ख्रिस गेलच्या नावे होता. आता हा रेकॉर्ड सुदर्शनने त्याच्या नावावर केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड मोडला

साई सुदर्शनने अहमदाबामधील नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये पंजाब किंग्स (Punjab Kings) विरोधातील सामन्यात 41 चेंडूत 57 धावा केल्या. यासह त्याने आयपीएलमधील 50 डावात 2178 धावा केल्या. ख्रिस गेलचा हा महारेकॉर्ड 13 वर्ष त्याच्या नावे राहिला. हा रेकॉर्ड ख्रिस गेलने केला तेव्हा साई सुदर्शन फक्त 11 वर्षांचा होता. 

IPL मध्ये 50 डावांनंतर सर्वाधिक धावा

1) साई सुदर्शन – 50 डावांत 2178 धावा

2) ख्रिस गेल – 50 डावांत 2061 धावा

3) मिचेल मार्श – 50 डावांत 1933 धावा

IPL मध्ये सर्वात कमी डावांमध्ये 2000 धावा 

नुकतंच, साई सुदर्शनने IPL मध्ये 2000 धावा पूर्ण करत आणखी एक महाविक्रम मोडीत काढला आहे. सर्वात कमी डावांत त्याने ही विक्रमी कामगिरी करत ख्रिस गेलचा आणखी एक रेकॉर्ड मोडला. 

गुजरात टायटन्सचा (GT) हा फलंदाज IPL मधील 2000 धावांच्या टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी 47 डाव खेळला, तर ख्रिस गेलला यासाठी 48 डाव लागले होते.

गुजरातकडून पंजाबचा पराभव

रविवारी झालेल्या आयपीएल सामन्यात गुजरात टायटन्सने (GT) पंजाब किंग्जचा (PBKS) 4 गडी राखून पराभव केला. नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना, पंजाब किंग्जने 20  षटकांत 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 163 धावा केल्या आणि गुजरात टायटन्ससमोर विजयासाठी 164 धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात, गुजरात टायटन्स संघाने 19.5 षटकांत 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 167 धावा केल्या आणि हा सामना 4 गडी राखून जिंकला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
IPL 2026chris gayleGujarat Titans

इतर बातम्या

Sanjay Raut on Pune Rape: मुलीच्या वडिलांचा आक्रोश पाहा, आर...

महाराष्ट्र बातम्या