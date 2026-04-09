  • तिथेच नेमकी चूक झाली, फक्त एका धावेने दिल्लीचा थरारक पराभव झाल्यानंतर शुभमन गिल स्पष्टच बोलला, डेव्हिल मिलरला काय...

'तिथेच नेमकी चूक झाली', फक्त एका धावेने दिल्लीचा थरारक पराभव झाल्यानंतर शुभमन गिल स्पष्टच बोलला, 'डेव्हिल मिलरला काय...'

IPL 2026 DC vs GT: दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात बुधवारी झालेला सामना अखेरच्या चेंडूपर्यंत रंगला. दिल्लीने फक्त एका धावेने हा सामना गमावला.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 9, 2026, 08:57 AM IST
'तिथेच नेमकी चूक झाली', फक्त एका धावेने दिल्लीचा थरारक पराभव झाल्यानंतर शुभमन गिल स्पष्टच बोलला, 'डेव्हिल मिलरला काय...'

IPL 2026 DC vs GT: आयपीएल 2026 च्या हंगामात क्रिकेटरसिकांना बुधवारी थरारक सामन्याच अनुभव मिळाला. दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात अखेरच्या चेंडूपर्यंत रंगलेल्या सामन्याने प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढवली होती. दिल्लीने फक्त एका धावेने हा सामना गमावला. 2 चेंडूत 2 धावांची गरज असताना आणि डेव्हिड मिलर स्ट्राइकवर असल्याने दिल्ली सामना सहज जिंकेल असं वाटत होतं. मात्र त्यानंतर सामन्यात जे काही नाट्यमय घडलं ते पाहून सर्वजण आश्चर्यचकित झाले. 

झालं असं की, 2 चेंडूवर 2 धावा हव्या असताना मिलरला एक धाव घेण्याची संधी होती, ज्यामुळे सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला असता. पण त्याने कुलदीपऐवजी आपल्याकडे स्ट्राइक ठेवण्याचा निर्णय घेतला. अखरेच्या चेंडूवर आपण सामना जिंकवू असा त्याचा प्रयत्न होता. पण अखेरच्या चेंडूवर मिलरच्या बॅटला चेंडू लागलाच नाही आणि कुलदीप रन आऊट झाला. जर मिरलने पाचव्या चेंडूवर ती एक धाव घेतली असती तर कदाचित सामन्याचा निकाल वेगळा असता. 

तेव्हाच आमच्या संघाच्या विजयाच्या आशा पल्लवित झाल्या

सामन्यानंतर संवाद साधताना गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलने मिलरने एक धाव नाकारली तेव्हाच आमच्या संघाच्या विजयाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या असं स्पष्ट सांगितलं. डेव्हिड मिलरने एक रन घेण्यास नकार दिला, तेव्हा आम्हाला आता सामना जिंकू शकतो असं वाटल्याचं तो म्हणाला. 

गुजरातचा पहिला विजय

प्रसिधने शेवटला धीमा चेंडू टाकला, जो मिलरला खेळताच आला नाही. त्यात जोस बटरलने मारलेला चेंडू स्टम्पवर लागल्याने कुलदीप बाद झाला. या विजयासह गुजरातने या हंगामातील आपल्या पहिल्या विजयाची नोंद केली आहे.
 
"आम्ही जे तीन सामने खेळले, ते सर्व शेवटच्या ओव्हरपर्यंत गेले. पण यावेळी जिंकलो याचा आनंद आहे. जेव्हा मिलरने एक धाव नाकारली तेव्हाच आता आम्हाला जिंकण्याची संधी आहे असं वाटलं," असं शुभमन सामन्यानंतर म्हणाला. 

खेळपट्टी पाहता धीमा चेंडू मारणं कठीण होतं

अखेरच्या चेंडू धीम्या गतीने टाकण्याचा निर्णय अगदी योग्य होता असंही तो म्हणाला. "आम्ही यॉर्कर टाकायचा की धीम्या गतीने याचा निर्णय घेत होतो. पण खेळपट्टी पाहता धीमा चेंडू मारणं कठीण होतं," असं शुभमनने म्हटलं.

या खेळपट्टीवर 210 ही धावसंख्या चांगली होती असंही मत त्याने मांडलं. या खेळपट्टीवर 210 धावा करणं हे ठरल्यापेक्षा 10-15 जास्त धावाच आहे. जर आम्ही चांगली खेळी केली तर जिंकू असा विश्वास त्याने व्यक्त केला होता. 

211 धावांचा पाठलाग करताना, दिल्लीकडून के.एल. राहुलने शानदार 92 धावा आणि डेव्हिड मिलरने नाबाद 41 धावांची खेळीक केली. मात्र थोडक्यात त्यांचा पराभव झाला. डावातील दुसऱ्या शेवटच्या चेंडूवर मिलरने एक धाव न घेण्याचा घेतलेला निर्णय आणि त्यानंतर कुलदीप धावबाद झाल्यामुळे, दिल्ली 209 धावाच करु शकली.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

