/कसा आहे IPL प्लेऑफमधील आरसीबी विरुद्ध गुजरात रेकॉर्ड? कोण कोणावर पडणार भारी?

IPL 2026 : नेट रनरेट हा उत्तम असल्याने आरसीबीचा संघ हा पहिल्या क्रमांकावर क्वालिफाय झाला तर गुजरात टायटन्सला दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावं लागलं. तेव्हा आयपीएलच्या प्लेऑफमध्ये दोन्ही संघांचा रेकॉर्ड कसा आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 च्या विजेतेपदाची लढाई मंगळवार 26 मे पासून सुरु होतेय. मंगळवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात क्वालिफायर 1 चा सामना पार पडणार आहे. हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाला स्टेडियमवर होणार आहे. क्वालिफायर सामना हा गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात होईल. पॉईंट्स टेबलमध्ये दोन्ही संघांकडे प्रत्येकी 18-18 पॉईंट्स आहेत. मात्र नेट रनरेट हा उत्तम असल्याने आरसीबीचा संघ हा पहिल्या क्रमांकावर क्वालिफाय झाला तर गुजरात टायटन्सला दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावं लागलं. तेव्हा आयपीएलच्या प्लेऑफमध्ये दोन्ही संघांचा रेकॉर्ड कसा आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हा संघ आयपीएलच्या पहिल्या सीजनपासून या लीगमध्ये खेळतोय. इंडियन प्रीमियर लीगचा हा 19 वा सीजन असून यात संघ 11 वेळा प्लेऑफमध्ये पोहोचलाय. यावरूनच समजतं की आरसीबी हा आयपीएलमधील एक मजबूत संघ आहे. यात एकदा आरसीबी फायनलपर्यंत पोहोचली होती मात्र त्यांचा पराभव झाला. तिसऱ्या आणि चौथ्या सीजनमध्ये सुद्धा संघ प्लेऑफमध्ये पोहोचला पण त्यांना विजेतेपदाची ट्रॉफी सारखी हुलकावणी देत होती. लागोपाठ तीन प्लेऑफ खेळणारा आरसीबी संघ त्यांची लय विसरला आणि 2012, 2013 तसेच 2014 मध्ये प्लेऑफसाठी क्वालिफायर झाला नाही. मात्र त्यानंतर लागोपाठ तीन सीजनमध्ये प्लेऑफमध्ये स्थान मिळाल्यावर 2016 मध्ये संघ पुन्हा प्लेऑफमध्ये पोहोचला, पण ते जिंकू शकला नाही. त्यानंतर ९ सीजनमध्ये आरसीबीने 5 प्लेऑफ खेळल्या. अखेर 2025 मध्ये पहिल्यांदा आरसीबीने विजेतेपदाची ट्रॉफी उंचावली.
आयपीएलच्या प्लेऑफमध्ये गुजरात टायटन्सचा रेकॉर्ड मोठा असून त्यांनी आयपीएल 2022 पासून आयपीएलमध्ये खेळतोय. संघाने आपल्या पदार्पणाच्या सीजनमध्येच आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले होते. तर आयपीएल 2023 मध्ये सुद्धा गुजरात टायटन्स फायनलपर्यंत पोहोचली होती, पण ते जिंकू शकले नाहीत. आयपीएल 2024 च्या प्लेऑफमधील संघ बाहेर पडला. आयपीएल 2025 मध्ये संघ प्लेऑफमध्ये परतला, पण एलिमिनेटरच्या पुढे जाऊ शकला नाही. आता, आयपीएल 2026 मध्ये संघ पुन्हा एकदा प्लेऑफमध्ये पोहोचला आहे, जिथे त्याला एक क्वालिफायर खेळावा लागेल. अशाप्रकारे, गुजरात संघ पाचपैकी चार आयपीएल हंगामांमध्ये प्लेऑफमध्ये पोहोचला आहे.