IPL 2026: 'रोहित शर्माला निर्णय पटेना, सूर्यकुमार यादवला धक्का', हार्दिक पांड्याच्या कर्णधारपदावरुन MI मध्ये वाद?

Hardik Pandya's captaincy under scrutiny: आयपीएल 2026 च्या हंगामात मुंबई इंडियन्स संघ अपेक्षित कामगिरी करु शकलेला नाही. सलग तीन पराभवांनंतर मुंबई इंडियन्स संघ टीकेच्या केंद्रस्थानी आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असून, सोशल मीडियावरही ट्रोल केलं जात आहे. स्पर्धेत मुंबई इंडियन्स मागे पडण्यामागे हार्दिक पांड्याचं नेतृत्व एकमेव कारण असल्याचं टीकाकार म्हणत आहेत. पहिल्या चार सामन्यातच संघाची स्थिती दयनीय झाली आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू सदागोप्पन रमेश यांनी मुंबई इंडियन्स संघ गुणतालिकेत खाली असण्यामागे हार्दिक पांड्याने घेतले निर्णय कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे. रमेश यांनी हार्दिकला 'सामान्य दर्जाचा कर्णधार' म्हटलं आहे.
रमेश यांनी बंगळुरुविरोधातील सामन्यात हार्दिकने घेतेल्या चुकीच्या निर्णयांची यादीच वाचून दाखवली. संघाचा अत्यंत महत्त्वाचा गोलंदाज जसप्रीम बुमराहला पॉवरप्लेमध्ये दोन ओव्हर्स देण्याचा निर्णय योग्य नव्हता असं ते म्हणाले आहेत.
"मुंबईची एकमेव समस्या म्हणजे, हार्दिक पांड्याचं नेतृत्व आहे. हार्दिक एक उच्च दर्जाचा खेळाडू आहे, मात्र कर्णधार म्हणून फार सामान्य आहे. बुरमराहला पॉवरप्लेमध्ये दोन ओव्हर देऊन त्याने मोठी चूक केली. इतर गोलंदाजांची धुलाई होत असल्याने हार्दिक नक्कीच हताश होता. पण बुमराहने सहाव्या ओव्हरला त्याची दुसरी ओव्हर टाकली. यानंतर तो थेट 17 व्या ओव्हरसाठी आला. याचा अर्थ तुमचा सर्वोत्तम गोलंदाज मधील 60 चेंडू गोलंदाजीच करत नव्हता," असं रमेश म्हणाले.
बंगळुरुचा कर्णधार रजत पाटीदारविरोधात फिरकी गोलंदाज खेळवण्याच्या निर्णयावरही रमेश यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. रजत पाटीदार फिरकी गोलंदाजांविरोधा चांगली गोलंदाजी करतो. त्याने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीत यापूर्वी मयंक मार्कंडेची अक्षरशः धुलाई केली आहे.
"हार्दिकने केलेली दुसरी मोठी चूक म्हणजे, सातव्या आणि आठव्या ओव्हरला फिरकी गोलंदाजांना आणणं होती. वानखेडे स्टेडियमवर दोन्ही बाजूंनी फिरकी गोलंदाजी करणं म्हणजे अक्षम्य पाप आहे. त्याने रजत पाटीदार खेळत असताना मयांकलाही गोलंदाजी दिली. रजत आधीच एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे आणि फिरकी गोलंदाजीसमोर तो सर्वोत्तम खेळतो. तुम्ही पाटीदारविरुद्ध फिरकी गोलंदाजी कशी करणार?", अशी विचारणा त्यांनी केली.
रमेश यांनी भारतासाठी 19 कसोटी आणि 24 एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादवही हार्दिकच्या काही निर्णयांशी सहमत नव्हते, असा दावा केला.
"हार्दिक पांड्या नेतृत्व करताना गोंधळलेल्या अवस्थेत वाटत होता. त्याने टीम डेव्हिडला फुल टॉस टाकल्यानंकर रिव्ह्यू घेतला. यानंतर त्याने निर्णय मागे घेतला, पण तोपर्यंत ते गेला होता. रोहित शर्माही त्याच्या अनेक निर्णयांशी असहमत असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. जरी मुंबईने सामना जिंकला असता तरी या चुकांकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. जर या चुका सुधारल्या तरच ते टॉप 4 ला जातील आणि स्पर्धा जिंकतील," असं ते अखेरीस म्हणाले.