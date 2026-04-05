IPL 2026 : हार्दिक पंड्याच्या तब्येतीवर आली मोठी अपडेट, मुंबई इंडियन्समध्ये कधी परतणार कर्णधार?

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये शनिवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (MI VS DC) यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) हा अनुपस्थितीत होता. त्यामुळे दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात हार्दिक पंड्याच्या ऐवजी सूर्यकुमार यादवने मुंबई इंडियन्सचं कर्णधारपद सांभाळलं. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने मुंबई इंडियन्सचा पराभव केला, ज्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये सुद्धा मुंबईचा संघ सहाव्या स्थानावर घसरला. हार्दिक पंड्याची तब्येत ठीक नसल्याने तो दिल्ली विरुद्ध सामन्यात खेळला नाही. त्यानंतर हार्दिकला नेमकं काय झालंय? तो संघात कधी परतणार याविषयी फॅन्सना जाणून घ्यायचं आहे. तेव्हा हार्दिकच्या तब्येतीबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार हार्दिक पंड्याची तब्येत शनिवारी खूप जास्त खराब नव्हती. मात्र आयपीएल सीजनच्या पहिल्याच टप्प्यात मुंबई इंडियन्सला कर्णधार हार्दिकच्या तब्येतीबाबत कोणतीही रिस्क घ्यायची नव्हती. त्यामुळे हार्दिकला दिल्ली विरुद्ध सामन्यात विश्रांती देण्यात आली. असं सांगण्यात येतंय की हार्दिक पंड्या हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामन्यात पुन्हा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार म्हणून मैदानात उतरेल. 7 एप्रिल रोजी मंगळवारी गुवाहाटी येथे राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना होणार आहे.
मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यंत दोन सामने खेळले असून यातील कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध खेळलेला पहिला सामना जिंकला, तर राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात त्याला पराभव स्वीकारावा लागला. कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध 221 धावांचं टार्गेट मुंबई इंडियन्सने पूर्ण केलं आणि 14 वर्षांनी आयपीएल सीजनमधील पहिला सामना जिंकला. सध्या मुंबई इंडियन्सच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये एकूण दोन पॉईंट्स असून त्यांचा नेट रन रेट हा -0.206 आहे.
एएम गझनफर, अश्वनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे (ट्रेड ), मिचेल सँटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिन्झ, रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन, शार्दुल ठाकूर (ट्रेड इन), शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड इन), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जॅक्स