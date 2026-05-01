  • 243 रन करुनही हारल्यानंतर हार्दिक वानखेडेवरील मुंबईच्या चाहत्यांवरच भडकला; म्हणाला, उडपणे...

243 रन करुनही हारल्यानंतर हार्दिक वानखेडेवरील 'मुंबई'च्या चाहत्यांवरच भडकला; म्हणाला, 'उडपणे...'

Hardik Pandya On Mumbai Crowd After MI Lost Against SRH: सनरायझर्सच्या संघाने 243 धावांचं टार्गेट सहज पूर्ण केल्यानंतर सामना संपल्यावर हार्दिक मुंबईतील प्रेक्षकांबद्दल काय म्हणाला पाहिलं का?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 1, 2026, 10:38 AM IST
243 रन करुनही हारल्यानंतर हार्दिक वानखेडेवरील 'मुंबई'च्या चाहत्यांवरच भडकला; म्हणाला, 'उडपणे...'
हार्दिकने सामन्यानंतर केलं हे विधान (प्रातिनिधिक फोटो, सोशल मीडियावरुन साभार)

Hardik Pandya On Mumbai Crowd After MI Lost Against SRH: मुंबई इंडियन्सच्या संघाचा सहावा पराभव बुधवारी रात्री मुंबईमधील वानखेडे स्टेडियमवर झाला. जवळपास अडीचशे धावांच्या आसपासचं लक्ष्य देऊनही गोलंदाजांच्या सुमार कामगिरीमुळे एकेकाळचा दादा संघ सनरायझर्स हैदराबादच्या संघापुढे नांगी टाकून पराभूत झाला. या पराभवानंतर मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने प्रेक्षकांबद्दल म्हणजेच दोन्ही संघाना समर्थन देण्यासाठी आलेल्या मुंबईकरांबद्दल केलेल्या विधानाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. संघाने सुमार कामगिरी करुनही हार्दिकने प्रेक्षकांबद्दल नेमकी काय नाराजी व्यक्त केली आहे आणि तो काय म्हणाला आहे ते पाहूयात...

सामन्यात नक्की काय झालं?

बुधवारी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या आयपीएलच्या दमदार सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने 243 धावांपर्यंत मजल मारली. मात्र रायन रिकेल्टनच्या दमदार नाबाद शतकानंतरही मुंबईला या सामन्यात विजय मिळवता आला नाही. सनरायझर्स हैदराबादने धावांचा पाठलाग करताना आपली या हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरी करत 8 बॉल आणि 6 विकेट्स राखून 249 धावांपर्यंत मजल मारत सामना खिशात घातला. ट्रॅव्हिस हेडने 30 बॉलमध्ये 76 धावा करत संघाच्या विजयाचा पाया बांधला आणि त्यानंतर हेनरिक क्लासेन नाबाद राहत संघाला मोठा विजय मिळवून दिला.

हार्दिक म्हणाला, अपेक्षेप्रमाणे खेळलो नाही

घरच्या मैदानावर झालेला हा पराभव मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांच्या जिव्हारी लागला आहे. संपूर्ण हंगामात आतपापर्यंत लय शोधण्यासाठी धडपडत असलेल्या मुंबईच्या संघासाठी हा पराभव एक मोठा धक्का मानला जात आहे. या पराभवासहीत मुंबईची प्लेऑफची वाट अधिक बिकट झाली आहे. वानखेडे स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबादकडून सहा गडी राखून झालेल्या दारुण पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने संघाला अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता आली नाही हे कबूल केले. या निकालासहीत मुंबई इंडियन्सच्या संघाच्या नावावर यंदाच्या पर्वात सहाव्या पराभवाची नोंद झाली आठ सामन्यांपैकी मुंबईला केवळ दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवता आला. मुंबईचा संघ सध्या नवव्या स्थानी आहे.

ज्या गोलंदाजांमुळे हारलो त्यांचीही हार्दिकने केली पाठराखण

आयपीएल यंदाच्या पर्वामधील सर्वोच्च धावसंख्येचा बचाव करण्यात मुंबईचे गोलंदाज अपयशी ठरल्यानंतरही हार्दिकने सामन्यानंतर त्यांच्यावर टीका न करता त्यांची बाजू सावरुन घेण्याचा प्रयत्न केला. “मला असे वाटते की या हंगामात आमच्याकडे फारसे गोलंदाजीचे पर्याय उपलब्ध नाहीत. मला माझ्या गोलंदाजांना दोष द्यायचा नाही. एक संघ म्हणून, मुंबई इंडियन्सची टीम ज्या मूल्यांसाठी ओळखली जाते, ते आम्हाला अजूनही मनासारखं करता आलेलं नाही. आमच्या संघाचे मालक उत्साही आहेत. आमचा सपोर्ट स्टाफही उत्साही आहे,” असं म्हणत हार्दिकने आपल्या संघाच्या कामगिरीवर भाष्य केलं. मुंबई इंडियन्सच्या संघाचं या पर्वातील अपयशच हार्दिकच्या या विधानातून झळकलं. पाच वेळा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकणाऱ्या संघाच्या गोलंदाजांनी सुमार कामगिरी करत मोक्याच्या क्षणी भरपूर धावा देत विरोधकांना विजय सोपा करुन दिला. त्यामुळे फलंदाजांनी उत्तम कामगिरी करुनही पदरी पराभवच पडला. 

वानखेडेवरील प्रेक्षकांबद्दल हार्दिक नेमकं काय म्हणाला?

हार्दिकने स्टेडियममधील प्रेक्षकांसंदर्भातही भाष्य केले. वानखेडेवरील सामन्यादरम्यान धावांचा पाठलाग करताना हैदराबादच्या संघाने केलेल्या तुफान फटकेबाजीनंतर प्रेक्षकांचा एक गट सनरायझर्सच्या संघाच्या खेळाडूंची नावे घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देत घोषणाबाजी करत होता. हे हार्दिकला विशेष आवडलेलं नाही. “मला वाटतं की आम्हीच त्यांना (मुंबईकर प्रेक्षकांना) आम्हाला पाठिंबा देण्याची फारशी संधी दिली नाही. प्रेक्षक त्यांच्या ठिकाणी खरोखरच फार अप्रतिम आणि उत्साही आहेत यात शंका नाही. ते मागील अनेक वर्षांपासून आमच्याशी एकनिष्ठ राहिले आहेत. मात्र जेव्हा ते अशाप्रकारे उघडपणे विरोधी संघाच्या खेळाडूंची नावे घेऊन घोषणाबाजी करतात, तेव्हा थोडं वाईट वाटतं. त्याचा त्रासही होतो पण त्यांचं प्रेम परत मिळवण्यासाठी आम्हाला त्यांचे अधिक मनोरंजन करण्याची गरज आहे,” असं हार्दिक म्हणाला.

प्रेक्षकांकडून नाराजी

हार्दिकने या विधानाच्या माध्यमातून आपले चाहते आपल्या संघावर नाराज असल्याची कल्पना आहे असं अधोरेखित केलं आहे. मात्र  या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर प्रेक्षकांनी कोणाला पाठिंबा द्यावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे ह सुद्धा हार्दिकने  लक्षात ठेवावं असंही अनेकांनी म्हटलं आहे. हार्दिकने आपला सर्वोत्तम खेळ करावा, प्रेक्षकांनी कोणाची पाठराखण करावी हा ज्याचा त्याचा मुद्दा असून अशाप्रकारे प्रेक्षकांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नसल्याचं मत चाहत्यांनी व्यक्त केलं आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

