IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी गुडन्यूज! RR VS MI सामन्यापूर्वी संघात होणार मोठा बदल

Hardik Pandya Health Update : आयपीएल 2026 स्पर्धा सुरु होऊन आता जवळपास दोन आठवडे झाले आहेत. यामध्ये एकूण 11 सामने खेळवले गेले असून प्रत्येक सामना हा तितकाच रोमांचक ठरला. आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ असलेल्या मुंबई इंडियन्सने सुद्धा त्यांच्या पहिल्याच सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सला पराभूत करून मोठं यश मिळवलं. तब्बल 14 वर्षांनी मुंबई इंडियन्सने आयपीएल सीजनमधील पहिला सामना जिंकला होता. मात्र 4 एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटलक्स विरुद्ध झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात दिल्लीने त्यांचा पराभव केला. या सामन्यात मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ऐवजी सूर्यकुमार यादवने संघाचं नेतृत्व केलं होतं. हार्दिक पंड्याची तब्येत ठीक नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी गुडन्यूज समोर आली आहे.
मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्या हा 4 एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध झालेल्या सामन्यात खेळला नाही. त्यावेळी मुंबई इंडियन्सकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हार्दिकची तब्येत ठीक नसल्याने तो सामना खेळला नाही म्हणून सूर्यकुमार यादवकडे संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले. हार्दिक पंड्याची तब्येत कशी आहे याबाबत मुंबईचे चाहते चिंता व्यक्त करत होते, तसेच तो पुन्हा मैदानावर कधी परतणार याविषयी देखील चर्चा होती. आता मुंबई इंडियन्सने स्वतः हार्दिकच्या तब्येतीवर अपडेट दिली आहे. सोमवारी सकाळी मुंबई इंडियन्सकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हार्दिक हा आता स्वस्थ असून तो 7 एप्रिल रोजी गुवाहाटी येथे राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यापूर्वी संघासोबत सराव करत आहे. माहितीनुसार मुंबई इंडियन्सचा संघ दिल्लीतील सामन्यानंतर पुढील सामन्यासाठी गुवाहाटी येथे रवाना झाला. रविवारी हार्दिक पंड्या सुद्धा गुवाहाटी येथे पोहोचला आणि त्याने संघासोबत सराव सुरु केला. सोमवारी संध्याकाळी सुद्धा मुंबईचा संघ गुवाहाटी येथील स्टेडियमवर सराव करणार आहे.
रविवारी टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार हार्दिक पंड्याची तब्येत शनिवारी खूप जास्त खराब नव्हती, पण आयपीएल सीजनच्या पहिल्याच टप्प्यात मुंबई इंडियन्सला कर्णधार हार्दिकच्या तब्येतीबाबत कोणतीही रिस्क घ्यायची नव्हती. म्हणून हार्दिकला दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामन्यातून विश्रांती देण्यात आली होती. मात्र रिपोर्ट्सनुसार हार्दिक पंड्या हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामन्यात पुन्हा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार म्हणून मैदानात उतरेल. 7 एप्रिल रोजी मंगळवारी गुवाहाटी येथे राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना होणार आहे.
कर्णधार हार्दिक पंड्या अनुपस्थितीत असल्याने 4 एप्रिल रोजी दिल्ली विरुद्ध सामन्यात सूर्यकुमार यदाकडे कर्णधारपद सोपवण्यात आले होते. मात्र आता हार्दिक संघात परतला की त्याच्याकडेच संघाचं नेतृत्व असणार आहे. तसेच हार्दिकच्या गैरहजेरीत दीपक चहरला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्यात आली होती, मात्र राजस्थान विरुद्ध सामन्यात हार्दिक पंड्या परतला तर दीपक चहरला बेंचवर बसावे लागेल.