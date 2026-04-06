  • IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी गुडन्यूज! RR VS MI सामन्यापूर्वी संघात होणार मोठा बदल

IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी गुडन्यूज! RR VS MI सामन्यापूर्वी संघात होणार मोठा बदल

7 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यापूर्वी मुंबईच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली असून त्यांच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल होणार आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 6, 2026, 11:19 AM IST
IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी गुडन्यूज! RR VS MI सामन्यापूर्वी संघात होणार मोठा बदल
Photo Credit - Social Media

Hardik Pandya Health Update : आयपीएल 2026 स्पर्धा सुरु होऊन आता जवळपास दोन आठवडे झाले आहेत. यामध्ये एकूण 11 सामने खेळवले गेले असून प्रत्येक सामना हा तितकाच रोमांचक ठरला. आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ असलेल्या मुंबई इंडियन्सने सुद्धा त्यांच्या पहिल्याच सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सला पराभूत करून मोठं यश मिळवलं. तब्बल 14 वर्षांनी मुंबई इंडियन्सने आयपीएल सीजनमधील पहिला सामना जिंकला होता. मात्र 4 एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटलक्स विरुद्ध झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात दिल्लीने त्यांचा पराभव केला. या सामन्यात मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ऐवजी सूर्यकुमार यादवने संघाचं नेतृत्व केलं होतं. हार्दिक पंड्याची तब्येत ठीक नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी गुडन्यूज समोर आली आहे. 

हार्दिक पंड्याने सराव सुरु केला : 

मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्या हा 4 एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध झालेल्या सामन्यात खेळला नाही. त्यावेळी मुंबई इंडियन्सकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हार्दिकची तब्येत ठीक नसल्याने तो सामना खेळला नाही म्हणून सूर्यकुमार यादवकडे संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले. हार्दिक पंड्याची तब्येत कशी आहे याबाबत मुंबईचे चाहते चिंता व्यक्त करत होते, तसेच तो पुन्हा मैदानावर कधी परतणार याविषयी देखील चर्चा होती. आता मुंबई इंडियन्सने स्वतः हार्दिकच्या तब्येतीवर अपडेट दिली आहे. सोमवारी सकाळी मुंबई इंडियन्सकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हार्दिक हा आता स्वस्थ असून तो 7 एप्रिल रोजी गुवाहाटी येथे राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यापूर्वी संघासोबत सराव करत आहे. माहितीनुसार मुंबई इंडियन्सचा संघ दिल्लीतील सामन्यानंतर पुढील सामन्यासाठी गुवाहाटी येथे रवाना झाला. रविवारी हार्दिक पंड्या सुद्धा गुवाहाटी येथे पोहोचला आणि त्याने संघासोबत सराव सुरु केला. सोमवारी संध्याकाळी सुद्धा मुंबईचा संघ गुवाहाटी येथील स्टेडियमवर सराव करणार आहे. 

राजस्थान विरुद्ध खेळणार हार्दिक? 

रविवारी टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार हार्दिक पंड्याची तब्येत शनिवारी खूप जास्त खराब नव्हती, पण आयपीएल सीजनच्या पहिल्याच टप्प्यात मुंबई इंडियन्सला कर्णधार हार्दिकच्या तब्येतीबाबत कोणतीही रिस्क घ्यायची नव्हती. म्हणून हार्दिकला दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामन्यातून विश्रांती देण्यात आली होती. मात्र रिपोर्ट्सनुसार हार्दिक पंड्या हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामन्यात पुन्हा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार म्हणून मैदानात उतरेल. 7 एप्रिल रोजी मंगळवारी गुवाहाटी येथे राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना होणार आहे.

मुंबई इंडियन्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये होणार बदल :

कर्णधार हार्दिक पंड्या अनुपस्थितीत असल्याने 4 एप्रिल रोजी दिल्ली विरुद्ध सामन्यात सूर्यकुमार यदाकडे कर्णधारपद सोपवण्यात आले होते. मात्र आता हार्दिक संघात परतला की त्याच्याकडेच संघाचं नेतृत्व असणार आहे. तसेच हार्दिकच्या गैरहजेरीत दीपक चहरला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्यात आली होती, मात्र राजस्थान विरुद्ध सामन्यात हार्दिक पंड्या परतला तर दीपक चहरला बेंचवर बसावे लागेल. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

IPL 2026RR vs MImumbai indiansCricket Newshardik pandya

