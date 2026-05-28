/IPL 2026 : वानखेडेवरील शेवटची मॅच अन् हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्सची जर्सी काढून फेकली, VIDEO

IPL 2026 : हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात मागील तीन सीजन मुंबईचा संघ चांगला परफॉर्मन्स करू शकला नाही. अशा परिस्थितीत हार्दिकला मोठया प्रमाणात ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागत आहे. अशा परिस्थितीत सोशल मीडियावर हार्दिक पांड्याचा एक व्हिडीओ समोर येतोय, या व्हिडिओत हार्दिक मुंबई इंडियन्सची जर्सी काढून फेकताना दिसतोय.
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगमधील सर्वात यशस्वी संघ असलेल्या मुंबई इंडियन्सचं (Mumbai Indians) आव्हान यंदा 19 व्या सीजनमध्ये मात्र खूप लवकर संपुष्टात आलं. संघ प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करू शकला नाही तसेच तो पॉईंट्स टेबलमध्ये सुद्धा नवव्या क्रमांकावर राहिला. हार्दिक पांड्याच्या (Hardik Pandya) नेतृत्वात मागील तीन सीजन मुंबईचा संघ चांगला परफॉर्मन्स करू शकला नाहीये. अशा परिस्थितीत हार्दिकला मोठया प्रमाणात ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागत आहे. तसेच संघात सुद्धा दोन गट पडले असून ड्रेसिंग रूममधील वातावरण चांगलं नसल्याचं समोर येतंय. अशा परिस्थितीत सोशल मीडियावर हार्दिक पांड्याचा एक व्हिडीओ समोर येतोय, या व्हिडिओत हार्दिक मुंबई इंडियन्सची जर्सी काढून फेकताना दिसतोय.
आयपीएल 2026 सीजन मुंबई इंडियन्ससाठी खूप खराब ठरलं. त्यांनी 14 पैकी फक्त 4 लीग स्टेज सामने जिंकले आणि 10 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या स्थानावर राहिला. मुंबई इंडियन्सच्या संघाला या दरम्यान दुखापतींचं सुद्धा ग्रहण लागलं. मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 चा त्यांचा शेवटचा लीग स्टेज सामना हा 24 मे रविवारी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध खेळला. यात मुंबई इंडियन्सचा पराभव झाला आणि राजस्थान रॉयल्सने प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय केलं. मुंबई इंडियन्सला त्यांचं होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर अनेक आयपीएल सामन्यात पराभव मिळाला. यावेळी हार्दिकची ती जर्सी पकडण्यासाठी फॅन्सची झुंबड उडाली.
वानखेडे स्टेडीयमवर मुंबई इंडियन्सने 24 मे रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध त्यांचा आयपीएल 2026 मधील शेवटचा सामना खेळला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा पराभव झाला. सामन्यानंतर कर्णधार हार्दिक पांड्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये हार्दिक पांड्या हा ड्रेसिंग रूमकडे जाणाऱ्या जिन्याकडे उभा होता. तेव्हा काही फॅन्स त्याच्या नावाने घोषणा देत होते. अशावेळी हार्दिक पांड्याने त्याचा अंगावरील टी शर्ट काढला आणि तो फॅन्सच्या दिशेने फेकला.
Hardik Pandya stands there looking at the crowd and Suddenly, he takes off his jersey and throws it into the crowd of fans and walking back to the dressing room. pic.twitter.com/wui0p4HwbA(rushiii_12) May 27, 2026
जर्सी फेकल्यावर हार्दिक पंड्या हा ड्रेसिंग रूमच्या दिशेने गेला. संपूर्ण सीजनमध्ये हार्दिक पंड्यांच्या नेतृत्वावर शंका उपस्थित करण्यात आल्या, तसेच त्याचा ऑलराऊंडर फॉर्म देखील या दरम्यान हरवला होता. दरम्यान हार्दिक पंड्याला मुंबई इंडियन्सने रिलीज करावं अशी मागणी सुद्धा फॅन्सकडून मध्यंतरीच्या काळात करण्यात आली. हार्दिक पांड्याला पुढील वर्षी मुंबई इंडियन्स रिलीज करू शकते त्यामुळे आयपीएल 2026 हा सीजन हार्दिक पंड्यासाठी मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार म्हणून शेवटचा ठरलाय का? अशी चर्चा आहे.