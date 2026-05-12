IPL 2026 : आयपीएल 'पॅकेज डील'मुळे घोळ! मुंबई इंडियन्स Hardik Pandya ला कर्णधारपदावरुन काढून टाकणार?

Hardik Pandya Controversy : हार्दिक पांड्या आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये सर्व काही ठिक नाही असे पाहायला मिळाले आहे, सोशल मिडियावर जेव्हा हार्दिकने फोटो काढून टाकले तेव्हा गोंधळ उडाला होता. आता भारतीय संघातील माजी खेळाडू आणि कॅामेंटेटर संजय मांजरेकर यांनी उघडपणे याबद्दल बोलले आहे.
हार्दिक पांड्या आणि मुंबई इंडियन्सचा संघ मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. हार्दिक पांड्याने मागील दोन मुंबई इंडियन्सचे सामने खेळले नाहीत, यामध्ये सुर्यकुमार यादव याने संघाचे कर्णधारपद सांभाळले होते. तर यावेळी सूर्यकुमार याने सांगितले होते की त्याला बरे नसल्यामुळे तो सामना खेळणार नाही. त्यानंतर मागील सामना झाल्यानंतर असे काही घडले त्यामुळे सर्वानाच धक्का बसला. मागचा सामना मुंबई इंडियन्सच्या संघाने सामना गमावल्यानंतर हार्दिक पांड्याने सोशल मिडियावर त्याने पोस्ट केलेले मुंबई इंडियन्सचे फोटो सोशल मिडियावरुन काढून टाकले त्याचबरोबर मुंबई इंडियन्सला सोशल मिडियावर देखील अनफोलो केले आहे.
हार्दिक पांड्याने सोशल मिडियावर अनफोलो आणि सामन्यातील अनुपस्थितीनंतर आता सोशल मिडियावर त्याला क्रिकेट चाहते टीका तर करत आहेत. त्याचबरोबर क्रिकेट तज्ञ देखील त्याच्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. भारतीय संघातील माजी खेळाडू आणि कॅामेंटेटर संजय मांजरेकर यांनी आता मुंबई इंडियन्सला सल्ला दिला आहे. यावेळी संजय मांजरेकर यांनी सांगितले की, फ्रँचायझीने आपल्या नेतृत्वाचा पुनर्विचार करावा आणि त्यानंतर संघामधील स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याला संघाचे कर्णधारपद सोपवावे असे सांगितले आहे.
पुढे त्यांनी सांगितले की, मला जसप्रीत बुमराह याला भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना पाहायचे आहे. मला नाही वाटत कि त्याच्याइतका खेळ कोणाला समजतो, त्याच्या गोलंदाजीचे वैशिष्ट्ये हे फक्त ॲक्शनच नाही, तर त्यात अंदाज, फलंदाजाला कसे ओळखावे, परिस्थिती समजून घेणे आणि खेळपट्टी समजून घेणे हे त्याला खूप चांगले माहिती आहे. मला फार वाईट वाटते की तो इंग्लंडमध्ये कर्णधारपद सांभाळण्यात फार उस्तुक आहे. शुभमन गिल याला जेव्हा कर्णधारपद दिले तेव्हा त्याचे कर्णधारपद हुकले, पण माझी आशा आहे की तो आयपीएलमध्ये तरी कर्णधारपद सांभाळेल.
हार्दिक पांड्याबद्दल संजय मांजरेकर म्हणाले की जेव्हा मुंबई इंडियन्सने हार्दिकसाठी करार केल्यानंतर त्यांनी आशिष नेहराला देखील करारबद्ध करायला हवे होते. हार्दिक पांड्या आणि आशिष नेहरा ही एक चांगली आणि यशस्वी जोडी आहे. पहिल्याच सिझनमध्ये गुजरात टायटन्सला आयपीएलचे विजेतेपद या जोडीने मिळवून दिले होते. मुंबई इंडियन्सला हार्दिक पांड्या व्यतिरिक्त इतर पर्यायांचाही विचार करावा लागणार आहे. हो, कारण ही चाल यशस्वी झाली नाही.