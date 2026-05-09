'हे क्रिकेट नाही, तमाशा आहे,' गोयंकांनी IPL स्पर्धेवर उपस्थित केले प्रश्न; पोस्टमुळे क्रिकेट विश्वात खळबळ, BCCI ला म्हणाले 'तुम्ही...'

Harsh Goenka Questions BCCI over IPL 2026: प्रसिद्ध व्यावसायिक हर्ष गोयंका यांनी आयपीएलसंदर्भात काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसंच BCCI ला काही सल्ले दिले आहेत.
Harsh Goenka Questions BCCI over IPL 2026: आयपीएल 2026 चा हंगाम सुरु असून यावेळी अनेक अटीतटीचे सामने पाहायला मिळत आहेत. अनेक संघ धावांचा डोंगर उभा करत असून, फलंदाजांकडून नवनवे विक्रम रचले जात आहेत. मात्र अशा स्थितीतही आयपीएलला अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. तुम्हीदेखील तुमच्या मित्र, सहकाऱ्यांच्या तोंडून, सध्याच्या आयपीएलमध्ये मजा येत नसल्याचं ऐकलं असेल. यादरम्यान लखनऊ सुपरजायंट्सचे मालक संजीव गोयंका यांचे भाऊ आणि आरपीजी एंटरप्रायजेसचे चेअरमन हर्ष गोयंका यांची एक पोस्ट चर्चेचा विषय ठरत आहे. या पोस्टमधून त्यांनी काही आकडे शेअर केले असून, 'आयपीएलमध्ये मजा येत नसल्याचा' मुद्दा गांभीर्याने अधोरेखित केला आहे.
त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत सांगितलं आहे की, कशाप्रकारे यावेळी टीव्हीवर आयपीएल पाहणाऱ्यांची संख्या 26 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. या आकड्यांसह दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे, तो म्हणजे 'लोक आता आयपीएलला बोअर झाले आहेत का?'. हर्ष गोयंका यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे जाणून घ्या.
हर्ष गोयंका यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "कथितपणे आयपीएलची टीव्ही प्रेक्षकसंख्या 26 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. BCCI ने यावर काहीतरी कारवाई केली पाहिजे, कारण आयपीएल आता फक्त क्रिकेट स्पर्धा न राहता फक्त फलंदाजीचा तमाशा होऊन राहिला आहे".
यानंतर त्यांनी स्पर्धेसाठी काही सल्लेही दिली आहेत, ज्यामुळे त्यात सुधारणा होऊ शकते. ते खालीलप्रमाणे आहेत.
1) गोलंदाजांना महत्त्वाची भूमिका बजावता यावी, यासाठी खेळपट्ट्या संतुलित असाव्यात.
2) 'इम्पॅक्ट प्लेअर' (Impact Player) नियमाचा पुनर्विचार केला जावा.
3) फ्रँचायझींच्या माध्यमातून चाहत्यांचा सहभाग अधिक वाढवला जावा.
4) स्टेडियममधील अनुभव अधिक सुधारला जावा. स्वच्छतागृहे, आसनव्यवस्था, खाद्यपदार्थ आणि सुलभ प्रवेशव्यवस्था यांबाबत सुधारणा व्हावी.
IPL TV viewership reportedly down 26%. @BCCI should take it seriously as IPL has become a batting exhibition instead of a cricket contest.— Harsh Goenka (@hvgoenka) May 9, 2026
A few fixes:
- Balanced pitches where bowlers matter
- Rethink the Impact Player rule
- Stronger fan engagement by franchises
अखेरीस हर्ष गोयंका यांनी लिहिलं आहे की, "क्रिकेट सर्वाधिक रोमांचक तेव्हा असतं जेव्हा त्यात अनिश्चितता आणि संतुलन असतं. प्रत्येक रात्री 225 विरुद्ध 225 अशी लढत होऊ नये".
बीसीसीआय यावर गांभीर्याने विचार करणार का? हे पाहणं आता औत्सुक्याचं असणार आहे. बीसीसीआय आयपीएल स्पर्धेला पुन्हा जुनी लकाकी आणि प्रेक्षकवर्ग मिळवून देण्यासाठी बदलाचं पाऊल उचलणार का? याकडे क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष असेल. 2008 मध्ये आयपीएलची सुरुवात झाली होती. यावेळी स्पर्धेचा 19 वा हंगाम खेळवला जात आहे.