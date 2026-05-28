1-1 रनने शतक का पूर्ण केलं नाही? प्रश्न ऐकताच 29 बॉल 97 वर Out झालेला वैभव म्हणाला, 'मी अशा..'

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi On Not Getting Century: वैभव सूर्यवंशी षटकार मारण्याच्या नादात 97 धावांवर तंबूत परतला. त्यामुळे अनेक चाहते उदास झाले. मात्र सामन्यानंतर वैभव काय म्हणाला ते पाहून अनेकांनी त्याचं कौतुक केलं आहे.
IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi On Not Getting Century: इंडियन प्रिमिअर लीग 2026 च्या एलिमिनेटरच्या सामन्यामध्ये राजस्थान रॉयल्सच्या संघाने सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाला पराभूत केलं. राजस्थानचा 15 वर्षीय सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने केलेल्या दमदार फटकेबाजीच्या जोरावर 8 बाद 243 धावांचा डोंगर उभारला. मात्र या धावांचा पाठलाग करताना सनरायझर्सचा संपूर्ण संघ 4 चेंडू शिल्लक असतानाच 196 वर तंबूत परतला आणि राजस्थानने 47 धावांनी विजय मिळवत क्वालिफायर टूमध्ये प्रवेश केला आहे. या सामन्यामध्ये वैभवला वेस्ट इंडिजचा धडाकेबाज फलंदाज ख्रिस गेलचा सर्वात वेगवान शतकाचा विक्रम मोडण्याची संधी होती. मात्र हा विक्रम मोडण्याच्या नादात तो षटकार मारण्याच्या प्रयत्न झेलबाद होऊन 97 धावांवर तंबूत परतला. मात्र शतक पूर्ण करण्याऐवजी विक्रम करण्याच्या नादात शतकही हुकलं का? असा प्रश्न अनेकांना पडला. याच प्रश्नाचं उत्तर सामन्यानंतर स्वत: वैभवने दिलं आहे.
29 चेंडूंमध्ये पाच चौकार आणि 12 षटकारांसहीत 334.48 च्या सरासरीने 97 धावा केल्या. खरं तर 28 चेंडूंमध्ये 97 धावांवर असताना ख्रिस गेलचा 30 चेंडूंमध्ये शतकाचा विक्रम मोडण्याच्या उद्देशाने आठव्या ओव्हरच्या शेवटच्या बॉलवर वैभवने षटकार मारण्याच्या प्रयत्न केला. मात्र तो प्रफुल्ल हिंगेच्या गोलंदाजीवर समरान रवीचंद्रन करवी झेलबाद झाला. वैभवचं शतक हुकलं असलं तरी त्याच्या दमदार खेळीसाठी त्याला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला.
सामनावीर पुरस्कार देण्यात आल्यानंतर हर्षा भोगले यांनी वैभवला विक्रमाच्या नादात शतक हुकलं का? अशा अर्थाचा प्रश्न विचारला. "तू 97 वर केळत होता. एकेरी धावा कढून तुला सहज शतक झळकावता आळं असतं. तुला एलिमिनेटर सामन्यात शतक झळकावता आलं नाही याचं वाईट वाटतंय का?" असा प्रश्न हर्षा यांनी विचरला. या प्रश्नाला वैभवने हसतच उत्तर दिलं. विशेष म्हणजे हे उत्तर देताना वैभवने पॅट कमिन्स वगैरेसारख्या अंतरराष्ट्रीय गोलंदाजांनाही त्याने षटकार कसे लगावले यामागील विचारसरणीवरही भाष्य केलं.
"नाही सर, मी कधीच शतकाचा विचार करत नाही. माझा एकमेव हेतू असतो जास्तीत जास्त धावा करुन माझ्या संघासाठी सामना जिंकायचा," असं वैभव उत्तर देताना म्हणाला. अनेक नावाजलेल्या आणि जागतिक गोलंदाजांना वैभव कसा काय एवढ्या आरामात खेळतो याचं उत्तर त्याच्या पुढल्या वाक्यातून मिळालं.
"मी बॉल बघून खेळतो, गोलंदाज बघून नाही," असंही वैभव म्हणाले. यातूनच त्याच्या निर्भीड खेळीचं गुपित उघड होतं. पुढे बोलताना वैभवने, "मी अशा माइलस्टोन्सचा विचार करुन खेळू लागलो तर मी कधीच माझ्या करिअरमध्ये यशस्वी होणार नाही," असंही म्हटलं.
"मी 99 धावांवर असतो तरीही मी हाच फटका मारला असता. मला गोलंदाजांवर जास्तीत जास्त दबाव आणायचा असतो. काही वेळेस 97 हे शतकापेक्षाही मोठे ठरतात जेव्हा तुम्ही तुमच्या संघासाठी सामना जिंकून देता," असं सुंदर उत्तर वैभवने दिलं.
Harsha Bogle : "You were on 97 and you could have easily taken a couple of singles to reach your 100. Are you gutted about not getting that Century in Eliminator?— Rohit (@Iam_Rohit_G) May 27, 2026
Vaibhav Sooryavanshi (MOM) : "No Sir, I never think about 100s, My only goal is to score runs and win the match for…
वैभवने या सामन्यामध्ये 12 षटकार लगावत एकाच सिझनमध्ये सर्वाधिक षटकार लगावण्याचा ख्रिस गेलचा 59 षटकारांचा विक्रम मोडीत काढला.