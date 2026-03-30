बाबो... 1 कोटी 40 लाख रुपयांचा एक रन... MI vs KKR मॅचमध्ये खेळलेला हा खेळाडू कोण?

One Run For 1.40 Crore: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 19 व्या पर्वातील दुसऱ्या सामन्यामध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सच्या संघाचा मुंबई इंडियन्सने पराभव केला. तब्बल 14 वर्षानंतर मुंबईच्या संघाला नव्या पर्वातील त्यांचा पहिलाच सामना जिंकण्यात यश आलं. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा मुंबईचा निर्णय चुकला की काय असं वाटून गेलं जेव्हा कोलकात्याच्या संघाने फलंदाजीचं आमंत्रण मिळल्यानंतर 220 धावा केल्या.
एवढ्या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना मुंबईच्या सलामीवीरांनी चांगली सुरुवात करुन दिल्याने मुंबईचा संघ हा सामना 6 विकेट्स अन् 5 चेंडू राखून जिंकला. मात्र या सामन्यात कोलकात्याच्या गोलंदाजींच्या सुमार गोलंदाजीबरोबरच उत्तम सुरुवात झाल्यानंतर महत्त्वाच्या खेळाडूंनी फलंदाजीत कच खालल्याचंही दिसून आलं. नाहीतर सुरुवातीच्या 10 ओव्हरनंतर कोलकात्याचा प्रोजेक्टेड स्कोअर 260 च्या आसपास दाखवत होते. यंदाच्या पर्वामध्ये तब्बल 25 कोटींहून अधिक रक्कम मोजून संघात सहभागी करुन घेण्यात आलेल्या खेळाडूला या सामन्यामध्ये 25 धावाही काढता आल्या नाहीत. हा खेळाडू कोण आणि नेमकं घडलं काय ते पाहूयात...
आपण ज्या खेळाडूबद्दल बोलतोय त्याचं नाव आहे, कॅमेरॉन ग्रीन! ऑस्ट्रेलियन संघाच्या या अष्टपैलू खेळाडूला संघात घेण्यासाठी आयपीएलच्या मेगा ऑक्शनमध्ये कोलकात्याच्या संघाने आपला खिसाच जवळपास खाली केला. मात्र या खेळाडूने पहिल्याच सामन्यात निराशा केली. मुंबई इंडियन्स विरूद्धच्या सामन्यात ग्रीन अवघ्या 18 धावांवर बाद झाला. फिन अॅलन बाद झाल्यानंतर ग्रीन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला होता. फिन आणि अजिंक्य रहाणेने संघाला उत्तम सुरुवात करुन दिल्यानंतर सारं काही सेट असताना ग्रीनला उत्तम खेळी करण्याची सुवर्णसंधी होती. मात्र त्याने ही संधी गमावली.
ग्रीनचा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील दरारा आणि आकडेवारी पाहता त्याच्याकडून कोलकात्याच्या संघाला स्फोटक खेळीची अपेक्षा होती. मात्र तसं काहीही घडलं नाही. पहिली विकेट घेण्यात शार्दुल ठाकूरने ग्रीनच्या स्वरुपातच आपली दुसरी विकेट घेतली. एका अखूड टप्प्याच्या चेंडूवर ग्रीन तंबूत परतला. 5.2 ओव्हरला संघाची धावसंख्या 69 वर असताना फिन अॅलन षटकार मारण्याच्या नादात झेलबाद होऊन तंबूत परतला. त्यानंतर पुढल्या तीन ओव्हरमध्ये 9 व्या ओव्हरच्या पाचव्या बॉलवर संघ 109 वर असताना ग्रीन शेरफेन रदरफोर्डकडे झेल देत बाद झाला.
ग्रीनसाठी कोलकात्याच्या संघाने 25 कोटी 20 लाख रुपये मोजले आहेत. त्याला त्याच्यासाठी मोजलेल्या पैशांचा विचार केला तर 25 धावाही करता आल्या नाहीत. आकडेमोड केली तर कोलकात्याच्या पहिल्या सामन्यात ग्रीनचा एक रन 1 कोटी 40 लाखांचा ठरला.
कॅमेरॉन ग्रीन हा अष्टपैलू खेळाडू असूनही त्याने या सामन्यात संघाला गरज असताना गोलंदाजी केली नाही. यासंदर्भात अनेकदा समालोचकांनाही उघडपणे नाराजी बोलून दाखवली. मात्र सामना संपल्यानंतर कर्णधार अजिंक्य रहाणेला याबद्दल विचारलं असता त्याने यासंदर्भात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डाला विचारा असं उत्तर दिलं. म्हणजेच ग्रीनकडून गोलंदाजी करुन घेऊ नये असं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मंडळाचं म्हणणं आहे का असा सवाल अजिंक्यच्या प्रतिक्रियेनंतर व्यक्त केला जातोय.