बाबओ... IPL मधील एका बॉलची किंमत मुंबईतील 1 BHK इतकी; प्रत्येक बॉलसाठी 49 लाख देतंय कोण?

IPL 2026 Per Ball Cost Price: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 19 व्या पर्वातील 25 वा सामना शुक्रवारी रात्री पार पडला. या रोमहर्षक सामन्यामध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा गुजरात टायटन्सच्या संघाने 5 विकेटने पराभव केला. दोन चेंडू शिल्लक असतानाच गुजरातने 181 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं. सामान्यपणे किती विकेट्स राखून सामना जिंकला असा प्रश्न विचारला जातो. मात्र किती चेंडू शिल्लक राहिले याचा फारसा विचार केला जात नाही. मात्र तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की आयपीएलमधील प्रत्येक चेंडू 49 लाखांचा आहे. होय म्हणजे कल्याण-डोंबिवली किंवा मुंबईतील उपनगरांमध्ये एखादा स्टुडिओ अपार्टमेंट येईल इतका महाग एक चेंडू आहे. हे गणित आम्ही तुम्हाला समजून सांगतो...
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आयपीएलचं आयोजन करतं. ही संपर्ण स्पर्धा बीसीसीआयच्या मालकीची आहे. 2008 पासून आतापर्यंत या स्पर्धेचे 18 पर्व झाले आहेत. या स्पर्धेमध्ये खेळाडूंवर कोट्यवधींची बोली लागते.असाच व्यवहार सामन्यांच्या प्रक्षेपणासंदर्भात होतो. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ भारताबरोबरच परदेशामध्येही आयपीएलच्या प्रक्षेपणासाठी वेगळं पॅकेज देऊन वेगवेगळ्या प्रायोजकांना विकलं जातं. आयपीएल प्रत्येक पर्वामध्ये 74 सामने खेळले जातात. या सामन्यांसाठी प्रत्येक प्रक्षेपण करणाऱ्या कंपनीसोबत बीसीसीआय वेगवेगळे करार करतं. यामध्ये टीव्ही चॅनेल्स, ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा समावेश असतो.
भारतामध्ये हा करार जिओ हॉटस्टारसोबत झाला आहे. या कंपन्या प्रक्षेपणाचे हक्क खरेदी करुन त्याच्या मोबदल्यात जाहिरातींमधून पैसा कमवतात. त्यामुळेच या सामन्यांदरम्यानच्या जाहिरातींच्या 10 सेकंदांचा दरही कोट्यवधींमध्ये असतो. त्यामुळेच हा सारा आर्थिक व्यवहार प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होतो. पण या साऱ्या आर्थिक व्यवहाराचा फायदा बीसीसीआयला मोठ्या प्रमाणात होतो. हा पैसा एवढा जास्त आहे की आयपीएलमध्ये टाकला जाणारा प्रत्येक चेंडू 49 लाख रुपयांचा आहे. एवढी रक्कम कमवायला एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीचं अख्खं आयुष्य खर्च होईल इतकी रक्कम एका चेंडूसाठी मोजली जाते. हेच गणित समजून घेऊयात...
बीसीसीआय सन 2023 ते 2027 दरम्यानच्या सामन्यांच्या प्रसारण हक्काची विक्री केली आहे. या पर्वामध्ये 410 सामने होणार आहेत. या साऱ्या सामन्याच्या प्रसारणासाठीचा सारा सौदा 48,390 कोटी रुपयांना झाला आहे. म्हणजेच हिशोब लावल्यास प्रत्येक सामन्यामधून बीसीसीआयला 118 कोटींचा नफा मिळणार आहे. आता या सामन्यामध्ये 40 ओव्हर गोलंदाजी झाली तरी प्रत्येक ओव्हरसाठी 2.95 कोटी रुपये प्रक्षेपण करणाऱ्यांनी मोजले आहेत. म्हणजेच सारा हिशोब लावल्यास प्रत्येक चेंडू 49 लाखांचा आहे.