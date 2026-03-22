IPL 2026 नंतर निवृत्ती घेणार MS Dhoni? चेन्नई सुपरकिंग्सच्या माजी क्रिकेटरने केला मोठा दावा

IPL 2026 : आयपीएल 2026 ला येत्या 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. यंदाच्या सीजनसाठी सर्व संघांनी सरावाला सुरुवात केली असून यात चेन्नई सुपरकिंग्सकडून (Chennai Superkings) एम एस धोनी सुद्धा मैदानात सराव करताना दिसत आहे. 2020 मध्ये एम एस धोनीने (MS Dhoni) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यापासून दरवर्षी महेंद्र सिंह धोनी आयपीएलमधून निवृत्ती घेणार अशा चर्चा रंगल्या होत्या. दरवर्षी चर्चांमधून समोर येतं की धोनीचा यंदा शेवटचा सीजन असेल, मात्र धोनी आपल्या चाहत्यांना सरप्राईज देतो आणि पुढील वर्षी त्याच जोमाने मैदानात उतरतो. मात्र आयपीएल 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सचा माजी क्रिकेटर रॉबिन उथप्पाने (Robbin Utthapa)स्वतः खुलासा करत सांगितलं की यंदाचा सीजन हा धोनीसाठी शेवटचा ठरू शकतो.
चेन्नई सुपरकिंग्सचा माजी क्रिकेटर रॉबिन उथप्पानुसार सीएसकेला संजू सॅमसन आल्यावर सुद्धा कर्णधार म्हणून ऋतुराज गायकवाडवर विश्वास ठेवलाय पाहिजे. 44 वर्षांचा धोनी हा आयपीएल 2026 सीजनमध्ये खेळणार आहे. रॉबिन उथप्पाने जिओ हॉटस्टार सोबत बोलताना सांगितलं की, 'मला वाटत नाही की चेन्नई सुपरकिंग्सला कर्णधारपदाची जबाबदारी संजू सॅमसनकडे सोपवायला हवी. तुम्हाला ऋतुराज गायकवाडला कर्णहार म्हणून जम बसवायला थोडा वेळ दिला पाहिजे. तो 2024 पासून संघाचं नेतृत्व करतोय, लोक काहीही बोलो, पण ती धोनीच्या छायेतून बाहेर पडतोय'.
रॉबिन उथप्पाने म्हटले की, 'आयपीएल 2026 हा बहुतेक एम एस धोनीचा पिवळ्या जर्सीतील शेवटचा सीजन असेल. मला वाटतं की यंदा तो मेंटॉर कमी आणि खेळाडू म्हणून जास्त भूमिका निभावलं. मला नाही वाटत की तो नंबर 7 वर फलंदाजी करेल. मला वाटतं तो नंबर 8 वर बॅटिंग करताना दिसेल. आपण संघातून बाहेर पडणार आहोत हे माहीत असल्याने, त्याला हळूहळू स्वतःला वेगळे सिद्ध करायचे आहे. मला वाटते की तो यशस्वी होईल. तरच आपल्याला कर्णधार म्हणून ऋतुराज गायकवाडची खरी क्षमता दिसेल. त्याला काही वर्षे द्यायला हवीत'.
रॉबिन उथप्पाने म्हटले की, जर धोनीच्या अनुपस्थितीत ऋतुराज गायकवाड कर्णधार म्हणून चांगला परफॉर्मन्स करू शकला नाही तर चेन्नई सुपरकिंग्स भविष्यात संजू सॅमसनकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी देऊ शकते. यापूर्वी संजू सॅमसनने राजस्थान रॉयल्सचं नेतृत्व केलेलं आहे. आयपीएल 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सने संजू सॅमसनला राजस्थान रॉयल्सकडून ट्रेड केलं आहे. संजू सॅमसनने टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघासाठी मोठी कामगिरी केली. त्याने 5 सामन्यात एकूण 321 धावा केल्या. मागील वर्षी आयपीएल 2025 सिजनमध्ये सीएसके परफॉर्मन्स फ्लॉप होता, त्याने 14 पैकी केवळ 10 सामने जिंकले होते.