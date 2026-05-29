IPL Issues New Advisory: आयपीएल फायनलच्या तोंडावर BCCI ने 'या' गोष्टीवर घातली बंदी, खेळाडूंना दिले निर्देश

IPL Issues New Advisory: आयपीएल 2026 चा (IPL 2026) सीजन संपण्यासाठी आता अवघे दोन सामने शिल्लक आहेत. शुक्रवार 29 मे रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात क्वालिफायर 2 सामना होईल आणि यात विजेता होणारा संघ 31 मे रोजी अहमदाबादमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सह फायनल सामना खेळेल. या रविवारी आयपीएलच्या 19 व्या सीजनची सांगता होईल. मात्र असं असलं तरी देखील भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने या लीगच्या समाप्तीपूर्वी एक नवीन नियम लागू केलाय. बीसीसीआयच्या अँटी करप्शन युनिटने खेळाडू आणि सामना अधिकाऱ्यांना स्मार्ट चष्मे घालण्यावर बंदी केली आहे.
बीसीसीआयच्या अँटी करप्शन युनिटने खेळाडू आणि सामना अधिकाऱ्यांना स्मार्ट चष्मे घालण्यावर बंदी करण्याचं कारण म्हणजे स्मार्ट चष्मांच्या वापरामुळे मोबाईल डेटा किंवा वायफायचा वापर करूनलाईव्ह स्ट्रीमिंग किंवा व्हिडीओ कॉल केला जाऊ शकतो. जाहीर करण्यात आलेल्या एडवाइजरीमध्ये सांगण्यात आलं की काही कंपन्या स्मार्ट सनग्लासे खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला वापरण्यासाठी देऊन स्वतःची मार्केटिंग करतेय.
बीसीसीआयच्या एडवाइजरीत लिहिण्यात आलं की, 'काही गोष्टींवर लक्ष ठेवायला हवं की स्मार्ट चष्म्याद्वारे मोबाईल डेटा आणि वाय फाय वापरून लाईव्ह स्ट्रीमिंग करणं आणि टेक्स्ट मेसेज पाठवणे तसेच रिसिव्ह करणे, ऑडियो आणि व्हिडीओ कॉल करणे असे फीचर्स असतात. त्यामुळे, पीएमओएच्या मानकांनुसार, असे चष्मे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपकरणे म्हणून ओळखले जातात. म्हणून खेळाडू आणि सामना अधिकाऱ्यांना असे स्मार्ट चष्मे सामन्यादरम्यान बाळगण्यास मनाई करण्यात आली आहे'.
बीसीसीआयने खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांना सांगितले की त्यांनी पीमओए विभागात जाण्यापूर्वी हे चष्मे जमा करावेत आणि तसं न केल्यास सक्त कारवाई करण्यात येईल. बीसीसीआयने त्यांच्या पत्रात सांगितलं आहे की सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला निर्देश दिले जात आहेत की सामन्याच्या दिवशी पीएमओएमध्ये जाण्यापूर्वी सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडे चष्मे आणि मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच इत्यादी गोष्टी जमा कराव्यात. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सामन्यादरम्यान नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. राजस्थान रॉयल्सचे रोमी भिंडर यांनी डग आउटमध्ये मोबाईल फोन वापरताना दिसून आले. त्यांच्यावर दंड ठोठावण्यात आला. बोर्डाने खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या खोलीत इतर कोणालाही येण्यास मनाई केली.