IPL 2026 : वानखेडे स्टेडियमवर जसप्रीत बुमराहचं रौद्र रूप, विकेट न मिळाल्याने केली फेकाफेक

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगचा सर्वात यशस्वी संघ असलेला मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) सध्या स्पर्धेत विजयासाठी स्ट्रगल करताना दिसतोय. सुरुवातीला एक सामना जिंकल्यावर अद्याप मागील 4 सामन्यात मुंबई इंडियन्सला विजय मिळवणं शक्य झालेलं नाही. अशातच मुंबई इंडियन्सचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याला विकेट घेण्यात अपयश येतंय. मुंबई विरुद्ध पंजाब सामन्या दरम्यान जसप्रीत बुमराह आणि कर्णधार हार्दिक पंड्या यांच्यात मैदानात वाद झालेला दिसला. शिवाय आरसीबी विरुद्ध झालेल्या सामन्यात सुद्धा नेहमी मैदानात शांत राहणाऱ्या बुमराहचा रुद्रावतार पाहायला मिळाला. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर आरसीबी विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना झाला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध झालेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने याच्या ओव्हरला आरसीबीच्या खेळाडूंना खूप धावा दिल्या. तर त्यांना एकही विकेट मिळाली नाही. यावेळी बुमराह खूप रागात आला आणि त्याने ओव्हर संपल्यावर मैदानावरील रन अप मार्कर उचलले आणि जोरात फेकले. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. यातून फक्त बुमराहचं नाही तर मुंबई संघावरील असलेलं प्रेशर कळून येतं.
मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यंत एकूण 5 सामने खेळले आहेत. यात स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने 164 धावा दिल्या आहेत. पण त्याला अद्याप एकही विकेट मिळालेली नाही. पंजाब किंग्स विरुद्ध त्याने 41 धावा दिल्या. मागच्या पाच सामन्यात बुमराह एकही विकेट घेऊ शकला नाही. यापूर्वी असे घडले नव्हते.
I have never seen Jasprit Bumrah this frustrated on-field pic.twitter.com/qZ6Ya7VgQD
Deepu (deepu_drops) April 17, 2026
जसप्रीत बुमराहच्या करिअरमधील या वाईट काळाबद्दल बलताना क्रिकेटर इरफान पठाणचं म्हणणं आहे की बुमराहच्या फॉर्ममध्ये कोणतीही कमतरता नाही. त्यांची रणनीती त्यांच्यावर भारी पडतेय. इरफान पठाण म्हणाला की, 'बुमराह 44 टक्के स्लोअर बॉल टाकत आहे. म्हणजेच त्याचा प्रत्येक दुसरा बॉल हा स्लो असतो. जेव्हा तुम्ही असे स्लो बॉल टाकलं तेव्हा गोलंदाजांना त्याच्या वेगवान बॉलची भीती वाटणार नाही. इरफान पठाणचं म्हणणं आहे की बुमराहला स्लो बॉल टाकणं कमी केलं पाहिजे. बुमराहने त्याच्या जुन्या वेगवान गोलंदाजीवर विश्वास ठेवला पाहिजे. जेव्हा बॉल 140+ च्या स्पीडने येईल तेव्हा त्याचा स्लोअर बॉल सुद्धा घातक ठरेल'.