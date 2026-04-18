IPL 2026 : वानखेडे स्टेडियमवर जसप्रीत बुमराहचं रौद्र रूप, विकेट न मिळाल्याने केली फेकाफेक

IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हा मागील ५ सामन्यात एकही विकेट घेऊ शकला नाही. त्यामुळे बुमराहच्या फॉर्मबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशातच बुमराहचा एक व्हिडीओ समोर येतोय. यात तो प्रचंड चिडून मैदानावरील मार्कर फेकताना दिसतोय.   

पूजा पवार | Updated: Apr 18, 2026, 05:50 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगचा सर्वात यशस्वी संघ असलेला मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) सध्या स्पर्धेत विजयासाठी स्ट्रगल करताना दिसतोय. सुरुवातीला एक सामना जिंकल्यावर अद्याप मागील 4 सामन्यात मुंबई इंडियन्सला विजय मिळवणं शक्य झालेलं नाही. अशातच मुंबई इंडियन्सचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याला विकेट घेण्यात अपयश येतंय. मुंबई विरुद्ध पंजाब सामन्या दरम्यान जसप्रीत बुमराह आणि कर्णधार हार्दिक पंड्या यांच्यात मैदानात वाद झालेला दिसला. शिवाय आरसीबी विरुद्ध झालेल्या सामन्यात सुद्धा नेहमी मैदानात शांत राहणाऱ्या बुमराहचा रुद्रावतार पाहायला मिळाला. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

मैदानावर दिसला बुमराहचा राग : 

मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर आरसीबी विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना झाला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध झालेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने याच्या ओव्हरला आरसीबीच्या खेळाडूंना खूप धावा दिल्या. तर त्यांना एकही विकेट मिळाली नाही. यावेळी बुमराह खूप रागात आला आणि त्याने ओव्हर संपल्यावर मैदानावरील रन अप मार्कर उचलले आणि जोरात फेकले. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. यातून फक्त बुमराहचं नाही तर मुंबई संघावरील असलेलं प्रेशर कळून येतं. 

बुमराहच्या करिअरमधला सर्वात वाईट काळ : 

मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यंत एकूण 5 सामने खेळले आहेत. यात स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने 164 धावा दिल्या आहेत. पण त्याला अद्याप एकही विकेट मिळालेली नाही. पंजाब किंग्स विरुद्ध त्याने 41 धावा दिल्या. मागच्या पाच सामन्यात बुमराह एकही विकेट घेऊ शकला नाही. यापूर्वी असे घडले नव्हते. 

इरफान पठान काय म्हणाला? 

जसप्रीत बुमराहच्या करिअरमधील या वाईट काळाबद्दल बलताना क्रिकेटर इरफान पठाणचं म्हणणं आहे की बुमराहच्या फॉर्ममध्ये कोणतीही कमतरता नाही. त्यांची रणनीती त्यांच्यावर भारी पडतेय. इरफान पठाण म्हणाला की, 'बुमराह 44 टक्के स्लोअर बॉल टाकत आहे. म्हणजेच त्याचा प्रत्येक दुसरा बॉल हा स्लो असतो. जेव्हा तुम्ही असे स्लो बॉल टाकलं तेव्हा गोलंदाजांना त्याच्या वेगवान बॉलची भीती वाटणार नाही. इरफान पठाणचं म्हणणं आहे की बुमराहला स्लो बॉल टाकणं कमी केलं पाहिजे. बुमराहने त्याच्या जुन्या वेगवान गोलंदाजीवर विश्वास ठेवला पाहिजे. जेव्हा बॉल 140+ च्या स्पीडने येईल तेव्हा त्याचा स्लोअर बॉल सुद्धा घातक ठरेल'. 

 

 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

