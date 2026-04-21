Mumbai Indians : 23 दिवसांनी बुमराहला मिळाली पहिली विकेट, पत्नी आनंदात नाचू लागली, Video Viral

MI VS GT : आयपीएल 2026 मध्ये सोमवार 21 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (MI VS GT) यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला (Jasprit Bumrah) तब्बल 23 दिवसांनी पहिली विकेट मिळाली. बुमराहने या सीजनमध्ये मुंबई इंडियन्सचे आतापर्यंतचे पाच सामने खेळले मात्र एकही सामन्यात त्याला विकेट घेण्यात यश आलं नव्हतं. बुमराहची इकॉनॉमी चांगली होती पण तो विकेटलेस राहिला होता. मात्र गुजरात टायटन्स विरुद्ध झालेल्या सामन्यात बुमराहने आयपीएल 2026 मधील त्याची पहिली विकेट घेतली. यावेळी त्याची पत्नी संजना गणेशन स्टॅन्डमध्ये उपस्थित होती आणि तिने बुमराहच्या विकेटनंतर मोठा जल्लोष केला.
आयपीएल 2026 मध्ये जसप्रीत बुमराहला मागच्या 5 सामन्यात एकही विकेट मिळाली नव्हती. त्याच्या गोलंदाजीची इकॉनॉमी चांगली होती, मात्र तो विकेट लेस राहत होता. पंजाब किंग्स विरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात सुद्धा बुमराहला एकही विकेट मिळाली नाही आणि यावेळी बुमराहचं रौद्ररूप पाहायला मिळालं. त्याने गोलंदाजी झाल्यावर मैदानातील मार्कर फेकून दिले आणि तो खूप उदास दिसत होता. मात्र अखेर बुमराहला गुजरात टायटन्स विरुद्ध सामन्यात पहिल्याच बॉलला साई सुदर्शनची विकेट मिळाली. या सामन्यात बुमराहने 3 ओव्हर टाकून 15 धावा देऊन 1 विकेट घेतली. मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांनी गुजरातला 99 धावांवर रोखलं.
हेही वाचा : IPL 2026 Points Table : मुंबई इंडियन्सचं धमाकेदार कमबॅक! पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानावरून घेतली मोठी उडी, पाहा कोण कितव्या स्थानी?
Guess who’s back JaspritBumrah makes a statement with his first wicket of the season, putting TATAIPL 2026 | GTvMI | LIVE NOW https://t.co/EXwHuATomY pic.twitter.com/eQJ9QHheuX
Star Sports (StarSportsIndia) April 20, 2026
गुजरात टायटन्स विरुद्ध सामन्यात जसप्रीत बुमराहला एक विकेट मिळाली असली तरी ती खूप खास ठरली. बुमराहच्या चांगल्या गोलंदाजीवर साई सुदर्शन इनिंगच्या पहिल्याच बॉलवर बाद झाला. बुमराहच्या विकेटनंतर मैदानातील सर्वच खेळाडूंनी जल्लोष केला. हार्दिक पंड्या आणि सूर्यकुमार यादवने बुमराहला मिठी मारली. यावेळी कॅमेरा बुमराहची पत्नी संजना गणेशनवर सुद्धा ठेवण्यात आला. यावेळी संजना आनंदाने उडी मारून टाळ्या वाजवताना दिसली. याशिवाय मुंबई इंडियन्सच्या इतर गोलंदाजांनी सुद्धा चांगली कामगिरी केली. यात अश्वनी कुमारने 4, एम गजनफर आणि मिचेल सॅन्टनरने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर हार्दिक आणि जसप्रीत बुमराहने 1 विकेट घेतली. अशा प्रकारे 15.5 ओव्हरमध्ये गुजरात टायटन्सला ऑल आउट करण्यात यश आले.