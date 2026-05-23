IPL 2026 Kavya Maran Reaction On Krunal Pandya Bouncer Ball : सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात झालेल्या सामन्यातील एक व्हिडीओ समोर आलाय ज्यात पहिल्या इनिंगमध्ये आरसीबीचा गोलंदाज कृणाल पांड्याने टाकलेला बाउन्सर बॉल पाहून सनरायजर्स हैदराबाद संघाची मालकीण काव्या मारन भडकली.
IPL 2026 RCB VS SRH : शुक्रवारी हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडियमवर सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात हैदराबाद संघाने आरसीबीच्या गोलंदाजी समोर 4 विकेट गमावून 255 धावा केल्या आणि आरसीबीला विजयासाठी 256 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबी अयशस्वी ठरली आणि हैदराबादने 55 धावांनी विजय मिळवला. या हायस्कोरिंग सामन्यातील एक व्हिडीओ समोर आलाय ज्यात पहिल्या इनिंगमध्ये आरसीबीचा गोलंदाज कृणाल पांड्याने टाकलेला बाउन्सर बॉल पाहून सनरायजर्स हैदराबाद संघाची मालकीण काव्या मारन भडकली. सध्या तिचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
सनरायजर्स हैदराबाद संघाची मालकीण काव्या मारनची ही रागावलेली प्रतिक्रिया तेव्हा आली जेव्हा आरसीबीचा ऑलराउंडर कृणाल पंड्याने हैदराबादच्या फलंदाजाला एक वेगवान बाउन्सर बॉल टाकला. बॉलचा वेग आणि कृणालची ऍक्शन पाहून काव्या मारन हैराण झाली. तिने कृणालच्या अशा ऍक्शनने शंका उपस्थित करताना दिसली. ज्याबाबत तिने सोबत उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीला कृणालच्या ऍक्शनबाबत विचारणा केली.
कृणाल पांड्याच्या या वेगवान बाउन्सरनंतर सनरायजर्स हैदराबाद संघाची मालकीण काव्या मारन आपल्या सीटवरून उठली आणि तिच्या जवळ बसलेल्या व्यक्तीला याबाबत विचारू लागली. काव्या मारन सोबत तेव्हा दाक्षिणात्य चित्रपटातील अभिनेते व्यंकटेश दग्गुबाती होते. यावेळी काव्या मारन तिच्या हाताने गोलंदाजीचा इशारा करत 'हे चकिंग आहे का? हे विचारताना दिसली. सनरायजर्स हैदराबाद संघाची मालकीण काव्या मारनने लागोपाठ अनेकवेळा याबाबत हातवारे करून विचारणा केली. ती हातवारे करून सारखं कृणालने केलेली ऍक्शन रिपीट करत होती.
Funny conversation between Kavya Maran and Venkatapathy Raju when Krunal Pandya bowled a bouncer.Abhishek Kumar (Abhishek060722) May 22, 2026
Kavya Maran: “Venky, just tell me, is this not chucking?”
Venkatapathy Raju: “Yeah, I have been saying this for the last 1 year.”
Kavya Maran: “Then why has BCCI not banned him… pic.twitter.com/4zdopXudTV
शुक्रवारी सामन्यात सनरायजर्स हैदराबादने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी केली आणि 4 विकेट गमावून 255 धावांचा डोंगर उभा केला. विजयासाठी आरसीबीला 256 धावांचे आव्हान मिळाले असताना हैदराबादच्या गोलंदाजी समोर 4 विकेट गमावून आरसीबीचा संघ केवळ 200 धावा करू शकला. ज्यामुळे हैदराबाद संघाचा 55 धावांनी विजय झाला. मात्र या विजयानंतर सुद्धा हैदराबादचा संघ क्वालिफायर 1 सामन्याच्या शर्यतीत मागे पडला, ज्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये ते आहे त्याच म्हणेज तिसऱ्या स्थानावरच राहिले.