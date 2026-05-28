/Kavya Maran : सनरायजर्स हैदराबाद IPL 2026 मधून बाहेर होताच ढसाढसा रडली काव्या मारन, Video Viral

IPL 2026 SRH VS RR : बुधवारी आयपीएल 2026 चा एलिमिनेटर सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात पार पडला. या नॉकआऊट सामन्यात हैदराबादचा पराभव झाल्याने मालकीण काव्या मारनला अश्रू अनावर झाले. काव्या स्टॅन्डमध्ये ढसाढसा रडताना दिसली.
IPL 2026 SRH VS RR : आयपीएल 2026 चा एलिमिनेटर सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात पार पडला. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करून हैदराबादला 244 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात हैदराबादचा संघ अयशस्वी ठरला आजी राजस्थानने 47 धावांनी विजय मिळवत थेट क्वालिफायर 2 मध्ये धडक दिली. सनरायजर्स हैदराबादने प्लेऑफमध्ये नंबर 3 वर क्वालिफाय केलं होतं तर राजस्थान शेवटच्या क्षणी प्लेऑफसाठी क्वालिफाय झालेला. यंदा पुन्हा एकदा नॉक आउट सामन्यात यश मिळाल्याने हैदराबाद संघ बाहेर पडला आणि त्यामुळे हैदराबादची मालकीण काव्या मारन ढसाढसा रडली.
आयपीएल 2026 मधून सनरायजर्स हैदराबाद संघ बाहेर पडल्यावर संघाची मालकीण काव्या मारन ढसाढसा रडायला लागली. काव्या मारनचा सामन्यानंतरचा भावूक झालेला व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यात काव्या कॅमेऱ्यापासून तिचे अश्रू लपवत होती. मात्र या दरम्यान त्याने वैभव सूर्यवंशीसाठी जे काम केलं त्याने फॅन्सचं मन जिंकलं आहे.
Kavya maran is crying finally peaceful sleep for csk fans and india lovers .#RRVSSRH #SRHVSRR.(nehhaasingh) May 27, 2026
ishan Kishan celebration against csk also cost himpic.twitter.com/nEeDiY3bRe
Dominant with the batIndianPremierLeague (IPL) May 27, 2026
Clinical with the ball rajasthanroyals will next play for a place in the Final
Scorecard https://t.co/OBIYYIuhbt TATAIPL | Eliminator | theFinalLeap | SRHvRR pic.twitter.com/ltlBLaZ4Y0
वैभव सूर्यवंशीने एलिमिनेटर सामन्यात 29 बॉलमध्ये 12 षटकार ठोकले आणि 5 चौकारच्या मदतीने 97 धावा केल्या. दरम्यान त्याने ख्रिस गेलचा रेकॉर्ड सुद्धा मोडला. त्याने आयपीएलच्या सीजनमध्ये सर्वाधिक (65) सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड आपल्या नावे केला. यापूर्वी हा रेकॉर्ड ख्रिस गेलच्या नावावर होता. 2012 आयपीएलमध्ये त्याने एका सीजनमध्ये 59 सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड केला. आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात जलद शतकाचा ख्रिस गेलचा विक्रम मोडण्यात मात्र वैभव सूर्यवंशी अपयशी ठरला. वैभच्या प्रभावी कामगिरीबद्दल त्याला सामन्यानंतर 'सामनावीर' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी त्याने सांगितले की, त्याचं पुढील लक्ष्य पुढचा सामना आहे, ज्याच्या जोरावर तो अंतिम फेरीत पोहोचेल अशी त्याला आशा आहे. वैभव सूर्यवंशी सामना संपल्यावर सनरायजर्स हैदराबादची मालकीण काव्या मारनकडे आला आणि त्याने हस्तांदोलन करून तिचे सांत्वन केले, तसेच तिच्या संघाने सीजनमध्ये केलेल्या जबरदस्त कामगिरीसाठी शुभेच्छा दिल्या.