'तुम्ही ऑस्ट्रेलियाला विचारा,' MI विरोधातील पराभवानंतर KKR चा कर्णधार अजिंक्य रहाणेचं विधान, 25.20 कोटी वाया गेले?

Ajinkya Rahane on Defeat against MI: आयपीएलमधील आपल्या पहिल्याच सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. मुंबई इंडियन्सने कोलकाता नाईट रायडर्सचा दारुण पराभव केला आहे. कोलकाताने 224 धावा केलेल्या असतानाही मुंबई इंडियन्सने अत्यंत सहजपणे हा सामना जिंकला. मुंबईने धावांचा पाठलाग करताना आतापर्यंच्या आपल्या सर्वात मोठ्या विजयाची नोंद केली आहे. या सामन्यात कोलकाताचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने केलेल्या नेतृत्वावर बरीच टीका होत आहे. त्याने गोलंदाजांचा योग्य वापर न केल्याची टीका सामन्यादरम्यानच समालोचकांकडून केली जात होती. मुंबई इंडियन्स तुफान फटकेबाजी करत असताना सुनील नाराणयला पहिल्या पॉवरप्लेमध्ये एकही ओव्हर देण्यात आली नव्हती. दरम्यान 25.20 कोटींमध्ये विकत घेतलेल्या कॅमेरॉन ग्रीनने एक चेंडूही टाकला नाही.
रविवारी मुंबईच्या वानखेडे मैदानात मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात सामना झाला. यावेळी कॅमेरुन ग्रीनला गोलंदाजी न केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या कोलकाताने 22.50 कोटीत त्याला खरेदी केलं आहे. दुसरीकडे फलंदाजीतही तो फार कमाल करु शकला नाही. त्याने 10 चेंडूत फक्त 18 धावा केल्या. कोलताताचा सहा विकेटने पराभव झालेल्या या सामन्यात कॅमेरॉन ग्रीनने एकही चेंडू टाकला नाही. सामन्यानंत कोलकाताचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने यावर भाष्य करत नेमकं कारण सांगितलं.
कॅमेरॉन ग्रीन अद्यापही पाठीच्या दुखापतीमधून पूर्पपणे बरा झाला नसल्याने त्याला क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने गोलंदाजीसाठी पूर्णपणे परवानगी दिली नसल्याचं अजिंक्य रहाणेने म्हटलं आहे.
"आशा आहे की, कॅमेरॉन ग्रीन लवकरच गोलंदाजीला सुरुवात करेल आणि हे समीकरण थोडं वेगळं ठरेल. आम्ही चांगली फलंदाजी केली. पण गोलंदाजी करताना तो समतोल साधणं फार महत्त्वाचं असणार आहे," असं अजिंक्य रहाणेने म्हटलं आहे. ग्रीन गोलंदाजी का करु शकत नाही? असं विचारलं असता त्याने हा प्रश्न तुम्ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला विचारायला हवं असं त्याने म्हटलं.
सकारात्मक बाबींबद्दल बोलायचं गेल्यास आम्ही चांगली फलंदाजी केली. मला वाटतं कार्तिक त्यागीने चांगली गोलंदाजी केली. तो बऱ्याच वेळाने खेळला. पण चांगली कामगिरी केली. अनेक सकारात्मक गोष्टी असून, अजून बराच टप्पा गाठायचा असे असंही त्याने सांगितलं.
सामन्याबद्दल बोलायचं गेल्यास, रोहित शर्मा आणि रायन रिकल्टन यांनी झंझावाती अर्धशतकं झळकावत मुंबई इंडियन्सला सहा गडी राखून दणदणीत विजय मिळवून दिला. या विजयासह, सलग 13 हंगामांमध्ये आपला सलामीचा सामना न जिंकण्याचा नकोसा रेकॉर्ड त्यांनी मोडला.
कर्णधार अजिंक्य रहाणे (67) आणि अंगकृष रघुवंशी (51) यांनी अर्धशतके झळकावत केकेआरची धावगती प्रचंड वाढवली असताना, वेगवान गोलंदाज शार्दुल ठाकूरने 39 धावांत 3 बळी घेत त्यांना रोखलं. त्यानंतर, रोहित शर्माने 38 चेंडूंत 78 धावांची आणि रिकल्टनने 43 चेंडूंत 81 धावांची आक्रमक फटकेबाजी केली; ज्यामुळे मुंबई इंडियन्सने 19.1 षटकांत 4 बाद 224 धावांपर्यंत मजल मारली. मुंबईने 2012 नंतर पहिल्यांदाच हंगामाच्या सलामीच्या सामन्यात विजय नोंदवला.