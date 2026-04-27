KKR VS LSG : रोमांचक सामन्यानंतर KKR साठी वाईट बातमी, 'या' खेळाडूवर BCCI ने केली मोठी कारवाई

IPL 2026 KKR VS LSG : आयपीएल 2026 मध्ये रविवार 26 एप्रिल रोजी झालेल्या कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स (KKR VS LSG) यांच्यात 38 वा सामना खेळवला गेला. या रोमांचक सामन्यात सुपर ओव्हर खेळवली गेली आणि यात कोलकाता नाईट रायडर्सचा (KKR) विजय झाला. मात्र या रोमांचक सामन्यानंतर कोलकाता नाईट रायडर्सचा खेळाडू अंगक्रिश रघुवंशीवर आयपीएल गवर्निंग बॉडी तर्फे कारवाई करण्यात आली. लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध Obstructing The Field च्या नियमांतर्गत बाद घोषित केल्यावर अंगक्रिश रघुवंशीने एक भावुक प्रतिक्रिया दिली होती. यामुळे अंगक्रिश रघुवंशीवर मॅच फीच्या 20 टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय त्याला आचार संहितेचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी डिमेरिट प्वाइंट सुद्धा मिळाला आहे. रविवारी झालेल्या घटनेमुळे बीसीसीआयने ही कारवाई केली आहे.
आयपीएल गव्हर्निंग बॉडी तर्फे एक अधिकृत निवदेन जाहीर करण्यात आलं असून या अंतर्गत सांगण्यात आलं की अंगक्रिश रघुवंशीला सामन्याच्या दरम्यान आचार संहितेचा भंग केल्या प्रकरण आर्टिकल 2.2 नुसार लेव्हल एकचा गुन्हा केल्या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं आहे. आयपीएलने जाहीर केलेल्या निवेदनानुसार रघुवंशीने हा गुन्हा मान्य केला आहे. अंगक्रिश रघुवंशीवर त्याच्या मॅच फीच्या 20 टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि आचार संहितेचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी डिमेरिट प्वाइंट सुद्धा मिळाला आहे. आर्टिकल 2.2 नुसार ज्यामध्ये सामन्यादरम्यान क्रिकेटचे साहित्य किंवा कपडे, मैदानातील उपकरणे किंवा फिटिंग्ज यांचा गैरवापर करणे समाविष्ट आहे.
Mix-up. Long turn. Third umpire drama… & Raghuvanshi is given OUT for obstructing the field!
Just the th instance of a batter being given out for obstructing the field in TATA IPL TATAIPL 2026 LSGvKKR
Star Sports (StarSportsIndia) April 26, 2026
लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध झालेल्या सामन्यात थर्ड अंपायरने रघुवंशीला बाद घोषित केले. त्यानंतर रागाने मैदानाबाहेर जात असताना रघुवंशीने बाउंड्री कुशनवर मारलं आणि रागाने हेल्मेट फेकले.
हेही वाचा : सुपर ओव्हरचा मुंबईला फटका! KKR v LSG मॅच अन् MI चा झाला गेम! Points Table पाहून बसेल धक्का
कोलकाता नाईट रायडर्सच्या पाचव्या ओव्हरमध्ये अंगक्रिश रघुवंशीने प्रिन्स यादवच्या बॉलवर शॉट खेळला आणि तो वेगाने एक रन घेण्यासाठी धावला. मात्र नॉन स्ट्राइकर एंडवर त्याच्या जोडीदाराच्या गैरसमजूतीच्या कारणाने तो मध्यातच परतला. जसाच तो क्रीजवर परतला, मोहम्मद शमीने टाकलेला थ्रो त्याच्या पॅडवर लागला. लखनऊने लगेचच अपील केली आणि निर्णय थर्ड अंपायरकडे पोहोचला. सविस्तर समीक्षा केल्यावर टीव्ही अंपायरने फील्डमध्ये बाधा टाकल्या प्रकरणी आउट देण्यात आलं. रघुवंशीच्या धावण्याच्या दिशेमुळे थ्रोमध्ये अडथळा निर्माण झाला असे मानल्या गेलेल्या या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला, आणि अनेकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की फलंदाजाने मुद्दाम दिशा बदलली होती की ती केवळ त्या क्षणाची प्रतिक्रिया होती.