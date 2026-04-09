KKR vs LSG Weather Report: कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स आजच्या सामन्यावर पावसाचे सावट? जाणून घ्या कोलकाता हवामानाचा अंदाज

IPL 2026 KKR vs LSG Pitch Report 09 April Eden Gardens: इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 मध्ये आजचा सामना कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) आणि लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) यांच्यात होणार असला तरी, खेळापेक्षा हवामानाचीच जास्त चर्चा सुरू आहे. याच कारण असं की कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर मागील सामन्यात पावसामुळे खेळ रद्द झाल्यानंतर, चाहत्यांमध्ये पुन्हा तसाच प्रसंग घडणार का?, याबद्दल मोठी उत्सुकता आणि चिंता निर्माण झाली आहे. आज संध्याकाळी ७ वाजता कोलकत्ता विरुद्ध लखनऊ हा सामना रंगणार आहे. चला कोलकात्यामधील हवामानाचा अंदाज काय आहे हे जाणून घेऊयात...
मागील सामन्यात केकेआर (KKR) समोर पंजाब किंग्ज (Punjab Kings) चे आव्हान होते. मात्र सामना सुरू झाल्यानंतर काही षटकांतच पावसाने जोरदार हजेरी लावली. मैदान ओले झाल्यामुळे आणि पावसाचा जोर न थांबल्यामुळे सामना पुढे ढकलावा लागला आणि शेवटी पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. त्या सामन्यात दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देण्यात आला, ज्यामुळे KKR च्या मोहीमेची सुरुवात अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही.
आता पुन्हा एकदा पावसाचा धोका असल्याने KKR साठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. जर हा सामना देखील पावसामुळे रद्द झाला, तर गुणतालिकेत मागे पडण्याचा धोका वाढू शकतो. IPL सारख्या स्पर्धेत प्रत्येक सामना आणि प्रत्येक गुण महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे अशा परिस्थितीत संघाच्या पुढील वाटचालीवर परिणाम होऊ शकतो.
दुसरीकडे, लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) संघ आत्मविश्वासाने मैदानात उतरणार आहे. त्यांनी मागील सामन्यात सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) विरुद्ध विजय मिळवला असून, त्या विजयाची लय कायम ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा सामना केवळ गुणांसाठी नाही, तर मोमेंटम टिकवण्यासाठीही महत्त्वाचा आहे.
कोलकात्याच्या हवामानाचा अंदाज पाहता, दिवसभर वातावरण ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी हलक्या पावसाच्या सरी पडू शकतात, विशेषतः दुपारच्या वेळेत. मात्र, संध्याकाळी हवामानात सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सामन्याच्या वेळेत ढग राहतील, पण मुसळधार पावसाची शक्यता फारशी नाही. यामुळे सामना पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
Not all heroes wear capes. Some carry covers pic.twitter.com/gRqLrHyr4y
— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 9, 2026
तथापि, हवामानाचा स्वभाव अनिश्चित असल्यामुळे पूर्णपणे धोका टळला आहे असं म्हणता येणार नाही. हलका पाऊस किंवा ओलसर आउटफिल्डमुळे काही वेळ खेळात व्यत्यय येऊ शकतो. पण पूर्ण सामना रद्द होण्याची शक्यता सध्याच्या अंदाजानुसार कमी आहे. क्रिकेट चाहत्यांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे. मागील सामन्याचा अनुभव लक्षात घेता प्रेक्षक या वेळी पूर्ण 20-20 षटकांचा सामना पाहण्याची अपेक्षा करत आहेत. ईडन गार्डन्ससारख्या ऐतिहासिक मैदानावर पुन्हा एकदा थरार पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, आजचा सामना हा केवळ KKR आणि LSG यांच्यातील लढत नसून हवामानाशीही एक सामना ठरणार आहे. जर हवामानाने साथ दिली, तर प्रेक्षकांना एक पूर्ण आणि रोमांचक सामना पाहायला मिळेल; अन्यथा पावसाचा हस्तक्षेप पुन्हा चर्चेचा विषय ठरू शकतो.