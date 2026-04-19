IPL 2026 मधून आजच पहिला संघ बाहेर पडणार? तीन संघांवर टांगती तलवार, नेमका हिशोब समजून घ्या

IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रिमिअर लीग 2026 मध्ये म्हणजेच आयपीएलच्या 19 व्या पर्वामधील अर्धे सामनेही पूर्ण झालेले नाहीत. मात्र असं असतानाच या स्पर्धेतून एक संघ बाहेर पडण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आयपीएलमधून बाहेर पडण्याची शक्यता असलेला हा संघ कोणता आणि तो बाहेर पडेल असं का सांगितलं जातंय पाहूयात...
जो संघ यंदाच्या पर्वातून बाहेर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे त्याचं नाव आहे, कोलकाता नाइट रायडर्स! अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखालील केकेआरसाठी यंदाचं पर्व फारच निराशाजनक राहिलं आहे. स्पर्धेच्या सुरुवात होण्याआधीच त्यांचे अनेक खेळाडू दुखापतग्रस्त झाल्याने बाहेर पडले. दर स्पर्धेदरम्यान कर्णधार आणि संघ व्यवस्थापनाच्या अनेक चुकांमुळे संघाचा सतत्याने पराभव होत राहिला. केकेआरचा संघ अनेकदा विजयच्या जवळ पोहोचला पण त्यांना विजय मिळवता आला नाही. आज कोलकात्याचा सामना राजस्थान रॉयल्सशी होणार आहे.
केकेआरची कामगिरी इतकी वाईट आहे की त्यांना अजूनही यंदाच्या पर्वातील पहिला विजय मिळवता आलेला नाही. केकेआरच्या संघाने आतापर्यंत सहा सामने खेळले असून त्यापैकी एकही सामना त्यांना जिंकता आलेला नाही. पाच सामन्यांमध्ये त्यांचा पराभव झाला तर पंजाब किंग्जविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला.
कोलकाता नाइट रायडर्सकडे सहा सामन्यांमध्ये 1 पॉइंट आहे. आता त्यांच्याकडे आठ सामने शिल्लक आहेत. आता केकेआरने उरलेले सर्व सामने जिंकले तरी त्यांचे एकूण पॉइण्ट्स 17 पर्यंत पोहोचतील. 17 गुणांच्या जोरावर ते प्लेऑफमध्ये पोहचू शकतात. मात्र एक पराभव झाला तरी ते स्पर्धेबाहेर पडणार हे जवळपास निश्चित मानलं जातं आहे.
यंदाच्या पर्वात उरलेल्या आठ सामन्यांपैकी एकाही सामन्यात केकेआरचा पराभव झाला तर ते 15 पॉइण्ट्सपर्यंत पोहचू शकतील. या स्पर्धेचा इतिहास पाहिल्यास 15 पॉइण्ट्स असलेल्या संघाला प्लेऑफ्समध्ये पोहचता आलेलं नाही. अशा स्थितीमध्ये संघांना दुसऱ्या संघांच्या कामगिरीवर अवलंबून रहावं लागणार आहे. मागील पर्वातील आकडेवारी पाहिल्यास दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ 15 पॉइण्ट्स मिळाल्यानंतरही प्लेऑफसाठी पात्र ठरला नव्हता.
कोलकाता नाइट रायडर्स आयपीएल 2026 च्या पॉइण्ट्स टेबलमध्ये सर्वात तळाशी म्हणजेच 10 व्या स्थानी आहे. केकेआरप्रमाणेच मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्जची परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. हे दोन्ही संघ पाच वेळा आयपीएलचा चषक जिंकले आहेत. मात्र यंदा दोन्ही संघ आतापर्यंत प्रत्येकी चार सामने पराभूत झालेत. चेन्नईच्या संघाला सहापैकी 2 सामने जिंकता आले आहेत. तर मुंबईच्या संघाला पाचपैकी एकच सामना जिंकता आला आहे.
मुंबई आणि चेन्नईला पुन्हा लय गवसली नाही तर हे दोन्ही दादा संघ केकेआरप्रमाणे स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा धोका आहे.