'कोणालाही धोनीची आठवण येत नाहीये,' CSK ला 'मूर्खपणा' थांबवण्याच्या सूचना, 'धोनीचं युग संपलंय', दिग्गजाने सुनावलं

Stern Message to CSK over Dhoni: आयपीएल 2026 च्या हंगामात महेंद्रसिंग धोनी चेन्नई सुपरकिंग्जकडून एकही सामना खेळला नाही. आयपीएल स्पर्धा सुरु झाली तेव्हाच धोनी दुखापतीमुळे संघाबाहेर होता. CSK च्या व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार, स्पर्धेपूर्वी धोनीच्या पोटरीच्या स्नायूला ताण बसला होता, ज्यामुळे तो सुरुवातीला दोन आठवडे संघाबाहेर राहिला. दरम्यान दुखापतीमधून सावरत असताना पुन्हा पोटरीच्या स्नायूला दुखापत झाल्याचं एका प्रशिक्षकाने सांगितलं. ज्यामुळे त्याचं पुनरागमन आणखी लांबणीवर गेलं. चेन्नईच्या होम ग्राऊंडवर आपला अखेरचा सामना या आठवड्यात खेळणार असून, त्याआधी त्याच्या अंगठ्याला दुखापत झाल्याचं व्यवस्थापनाने सांगितलं आहे. सनरायजर्स हैदराबादविरोधातील आपल्या अखेरच्या सामन्यात महेंद्रसिंग धोनी मैदानावर आला होता, मात्र ते फक्त फोटो काढण्यासाठी होतं.
गुजरात टायटन्सविरोधात झालेल्या पराभवानंतर चेन्नई संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरु शकला नाही. धोनी सामना संपण्याआधीच कॅम्पमधून निघून गेला होता. धोनीच्या मैदानातील आणि संघातील अनुपस्थितीमुळे चेन्नईचे चाहते नाराज झाले असतील हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
1983 वर्ल्डकप विजेत्या संघाचे खेळाडू श्रीकांत यांनी धोनीचं जगातील महान क्रिकेटपटूंपैकी एक म्हणून वर्णन करताना म्हटलं की, CSK व्यवस्थापनाने धोनीबाबत अधिक स्पष्टता देणे गरजेचे होते.
"ते वारंवार सांगत होते की, तो पुढील सामन्यात तयार असेल. यानंतर ते त्याचा नेटमध्ये सराव करतानाचा व्हिडीओ टाकून चाहत्यांना मूर्खात काढायचे. यानंतर तो सतत दुखापतग्रत होत असल्याचं सांगू लागले होते. सर्वात प्रथम त्यांनी हा मूर्खपणा थांबवायला हवा. याउलट त्यांनी धोनी आता संपूर्ण हंगाम खेळू शकणार नाही असं सांगायला हवं होतं," असं ते म्हणाले आहेत.
पुढे ते म्हणाले की, "जर तुम्ही तसं केलं असतं तर चाहतेही मानसिकरित्या तयार झाले असते. ऋतुराज गायकवाड सतत धोनी पुढच्या सामन्यात उपलब्ध असेल असं सांगत होता. नेमकं इथेच व्यवस्थापन आणि कर्णधाराने स्पष्टवक्तेपणा दाखवायला हवा होता. जर त्यांनी केवळ एवढंच सांगितलं असतं की, तो संपूर्ण हंगाम खेळणार नाही, तर चाहत्यांनी ते मान्य केलं असतं आणि विषय सोडून दिला असता".
"खरं सांगायचं तर कोणालाही सामने पाहताना धोनीची आठवण आली नाही. तो ड्रेसिंग रुममध्ये का नव्हता इतकाच प्रश्न आहे. पण त्याशिवाय कोणीही तो सामने का खेळत नाही असं विचारत नाही. धोनीचं युग आता संपलं आहे," असं ते स्पष्टपणे म्हणाले.