Super Over मधला जगातील सर्वात वाईट खेळाडू! 10 बॉलमध्ये 1 रन, 4 भोपळे; 'तो' आहे तरी कोण?

IPL 2026 Unwanted Record In Super Over: आयपीएल 2026 मधील पहिल्याच सुपर ओव्हरमध्ये एका खेळाडूने नकोसा विक्रम आपल्या नावावर करुन घेतला असून सोशल मीडियावर त्याचीच चर्चा आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 27, 2026, 08:41 AM IST
रविवारीही हा खेळाडू भोपळाही न फोडता तंबूत परतला (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य जीओ हॉटस्टावरुन साभार)

IPL 2026 Unwanted Record In Super Over: इंडियन प्रिमिअर लीग 2026 च्या पर्वातील कोलकाता नाईट रायडर्स आणि लखनऊन सुपर जायंट्सच्या संघातील सामन्याचा निकाल सुपर ओव्हरच्या माध्यमातून लागला. यंदाच्या पर्वातील पहिल्याच सुपर ओव्हरमध्ये कोलकात्याने बाजी मारली. हा सामना फारच उत्कंठावर्धक झाला. सामन्यामध्ये कोलकात्याच्या संघाने शेवटपर्यंत धीर धरत सामना सुपर ओव्हरच्या अवघ्या एका बॉलमध्ये जिंकला. मात्र या सामन्यानंतर चर्चा रंगली ही सुपर ओव्हरमधील जगातील सर्वात वाईट आणि सुमार खेळाडूची! विशेष म्हणजे या खेळाडूवर सुपर ओव्हरमध्ये विश्वास टाकण्याची ही चौथी वेळ ठरली आणि त्याने चौथ्यांदाही भोपळा न फोडताच पव्हेलियन गाठलं. हा खेळाडू कोण आणि झालं काय ते पाहूयात...

लखनऊच्या सुपर ओव्हरमध्ये काय घडलं?

कोलकाता नाईट रायडर्सने दिलेल्या 155 धावांचा पाठलाग करताना लखनऊच्या संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने सामन्याच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार लगावल्याने दोन्ही संघाच्या धावसंख्या बरोबरीत म्हणजे 155 झाल्या. त्यामुळेच सुपर ओव्हर खेळवण्यात आली. या सुपर ओव्हरमध्ये पहिल्यांदा फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात आलेल्या लखनऊच्या संघाला एकच धाव करता आली. कोलकात्याच्या सुनील नरेनने उत्तम गोलंदाजी करताना आपल्या पहिल्याच चेंडूवर त्याच्याच वेस्ट इंडिजच्या संघातील सहकारी निकोलस पुरनला भोपळाही फोडण्याची संधी न देता बोल्ड केलं. त्यानंतर फलंदाजीसाठी आलेला कर्णधार ऋषभ पंत पहिल्याच चेंडूवर एक धाव पळाला. तिसऱ्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये अदिन माक्रमचा झेल रिंकू सिंगने पकडला आणि तो ही पुरनप्रमाणे शून्यावर बाद झाला. दोन विकेट पडताच लखनऊच्या संघाचा सुपर ओव्हरमधील फलंदाजीचा खेळ आटोपला. सुपर ओव्हरमध्ये प्रत्येक संघाचे केवळ तीन फलंदाज बॅटींग करु शकतात.

एका बॉलमध्ये विषय संपला

अवघ्या दोन धावांचं टार्गेट समोर असताना मुख्य सामन्यामध्ये दमदार 81 धावांची खेळी करणाऱ्या रिंकू सिंगसोबत रोवमन पॉवलेला कोलकात्याने फलंदाजीसाठी पाठवलं. तर समोर लखनऊच्या संघाने प्रिन्स यादवच्या हातात बॉल दिला. मात्र पहिल्याच चेंडूवर रिंकूने चौकार लगावत सामना जिंकवून दिला.

10 बॉल, चार वेळा शून्य अन् 1 रन...

या सामन्यात सुपर ओव्हरमध्ये पहिल्याच चेंडूवर बोल्ड होणाऱ्या निकोलस पुरनने आपल्या नावावर नकोसा विक्रम केलाय. निकोलस पुरन आतापर्यंत वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये पाच सुपर ओव्हर खेळला असून त्याला या सुपर ओव्हरमध्ये केवळ 1 रन करता आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे तो या पाचपैकी चार सामन्यांमध्ये शून्यावर बाद झाला असून रविवारचा कोलकात्याविरुद्धचा सामनाही यापैकीच एक ठरला. एका सामन्यात तर सुपर ओव्हरमधील पाच चेंडू खेळून त्याला एकही धाव करता आलेली नव्हती. 

निकोलस पूरनचा सुपर ओव्हरमधील रेकॉर्ड खालीलप्रमाणे आहे

पाच बॉल शून्य धावा
एक बॉल शून्य धावा
एक बॉल शून्य धावा
दोन बॉल एक धाव
एक बॉल शून्य धावा

निकोलस पुरनच्या या कामगिरीची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा दिसून येत आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

