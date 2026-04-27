IPL 2026 ची पहिली Super Over... दोन्ही संघांनी मिळून चारच बॉल टाकले! थरारक मॅचनंतर Points टेबलमध्ये उलथापालथ

IPL 2026 LSG vs KKR Dramatic Super Over: यंदाच्या आयपीएलमधील पहिली सुपर ओव्हर रविवारी झालेल्या सामन्यात पाहायला मिळाली. या सामन्यामध्ये नेमकं काय घडलं पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 27, 2026, 06:56 AM IST
रोमहर्षक सामन्याचा निकाल चौकार लागवल्याने लागला (फोटो जिओ हॉटस्टारवरुन साभार)

IPL 2026 LSG vs KKR Dramatic Super Over: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 2026 च्या पर्वातील पहिली सुपर ओव्हर रविवारी झालेल्या लखनऊ सुपर जायंट्स विरुद्ध कोलकाता नाईट राडयर्सच्या सामना खेळवण्यात आली. निर्धारित 20 ओव्हरनंतर दोन्ही संघांची धावसंख्या बरोबरीत असल्याने सुपर ओव्हरमध्ये सामन्याचा निकाल कोलकात्याच्या बाजूने लागला. मात्र या दोन्ही सुपर ओव्हरमध्ये मिळून चारच बॉल टाकण्यात आले. त्यामुळे सुपर ओव्हरमध्ये सामन्याचा निकाल लागला असला तरी प्रत्यक्षात केवळ चारच बॉल अतिरिक्त टाकण्यात आले. हा अटीतटीचा सामना अखेर कोलकात्याने अवघ्या एका बॉलमध्ये जिंकला!

शेवटच्या बॉलवर सिक्स आणि स्कोअर टाय

कोलकाता नाईट रायडर्सने दिलेल्या 155 धावांचा पाठलाग करताना लखनऊच्या संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने सामन्याच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार लगावल्याने दोन्ही संघाच्या धावसंख्या बरोबरीत म्हणजे 155 झाल्या. त्यामुळेच सुपर ओव्हर खेळवण्यात आली. या सुपर ओव्हरमध्ये पहिल्यांदा फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात आलेल्या लखनऊच्या संघाला एकच धाव करता आली.

सुपर ओव्हरमध्ये लखनऊचा डाव तीन बॉलमध्ये संपला

कोलकात्याच्या सुनील नरेनने उत्तम गोलंदाजी करताना आपल्या पहिल्याच चेंडूवर त्याच्याच वेस्ट इंडिजच्या संघातील सहकारी निकोलस पुरनला बोल्ड केलं. त्यानंतर फलंदाजीसाठी आलेला कर्णधार ऋषभ पंत पहिल्याच चेंडूवर एक धाव पळाला. तिसऱ्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये अदिन माक्रमचा झेल रिंकू सिंगने पकडला आणि लखनऊच्या संघाचा सुपर ओव्हरमधील फलंदाजीचा खेळ आटोपला. सुपर ओव्हरमध्ये प्रत्येक संघाचे केवळ तीन फलंदाज बॅटींग करु शकतात.

कोलकात्याची सुपर ओव्हमधील फलंदाजीतील कामगिरी

अवघ्या दोन धावांचं टार्गेट समोर असताना मुख्य सामन्यामध्ये दमदार 81 धावांची खेळी करणाऱ्या रिंकू सिंगसोबत रोवमन पॉवलेला कोलकात्याने फलंदाजीसाठी पाठवलं. तर समोर लखनऊच्या संघाने प्रिन्स यादवच्या हातात बॉल दिला. मात्र पहिल्याच चेंडूवर रिंकूने चौकार लगावत सामना जिंकवून दिला. कोलकात्यासाठी हा विजय फार महत्त्वाचा होता. हा सामना पराभूत झाले असते तर ते पॉइण्ट्स टेबलच्या तळाशीच राहिले असते आणि त्यांचे आव्हान जवळपास संपुष्टात आले असते. मात्र सुपर ओव्हरमध्ये भन्नाट गोलंदाजी करत लखनऊच्या संघाला केवळ एकच धाव करु दिल्याने सुपर ओव्हरची फाईट अगदीच एकतर्फा झाली. 

कोलकात्याची एका स्थानाने उडी

या विजयासहीत कोलकात्याच्या संघाने पॉइण्ट्स टेबलमध्ये वर उडी मारली असून तळाच्या दोन संघांमध्येच राहिलेल्या या संघाने लखनऊनला पराभूत केल्याने ते आठव्या स्थानावर पोहोचले आहेत. मुंबईचा संघ नवव्या आणि लखनऊचा संघ तळाशी म्हणजेच दहाव्या स्थानी आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

