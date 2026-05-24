/लखनऊच्या फॅन्सनी लाज आणली! भर मैदानात चिअरलिडर्स सोबत केलं गैरवर्तन, Video समोर

IPL 2026 Fans Misbehave With Cheerleaders : इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (IPL 2026) सामन्यादरम्यान चिअर लीडर्स आपल्या नृर्त्याने खेळाडू, संघ आणि फॅन्सचा उत्साह वाढवताना दिसतात. मात्र आयपीएल 2026 मध्ये शनिवारी पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स (PBKS VS LSG) यांच्यात झालेल्या सामन्या दरम्यान चिअरलिडर्स सोबत काही फॅन्सनी गैरवर्तन केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर शनिवारी हा सामना पार पडला होता. यात पंजाब किंग्सच्या चिअरलीडर्स सोबत सामना पाहायला आलेल्या काही प्रेक्षकांनी गैरवर्तन केलं. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
शनिवारी लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात अत्यंत रोमांचक सामना खेळवला गेला. अत्यंत रोमांचक सामन्यात पंजाब किंग्सने लखनऊ सुपर जाएंट्सवर 7 विकेट ने विजय मिळवला. यामुळे पंजाब किंग्सचं स्पर्धेतील आव्हान कायम राहिलं. प्रथम फलंदाजी करून लखनऊ सुपर जाएंट्सने 200 धावा केल्या होत्या. पंजाब किंग्सला विजयासाठी 201 धावांचं आव्हान देण्यात आलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात पंजाब किंग्सचा संघ यशस्वी ठरला. मात्र या रोमांचक सामन्यात चिअरलिडर्स सोबत फॅन्सनी केलेलं गैरवर्तन समोर आलं.
पंजाब विरुद्ध लखनऊ सामना सुरु असताना काही फॅन्स चिअरलीडर्स सोबत अभद्र व्यवहार आणि गैरवर्तवणूक करताना दिसले. चिअरलीडर्सने सुद्धा याबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावेळी गैरवर्तवणूक करणाऱ्या फॅन्सना हटकण्यासाठी महिला पोलीस स्टॅन्डमध्ये आल्या आणि त्यांनी अभद्र व्यवहार करणाऱ्या फॅन्सना हटकले. यापूर्वी सुद्धा अशीच घटना लखनऊमध्ये सामन्यादरम्यान घडली होती. त्यावेळी फॅन्स चिअरलिडर्सच्या दिशेने पैसे, चिठ्ठया इत्यादी फेकताना दिसले ज्यामुळे स्टेडियम व्यवस्थापकांनी चिअरलिडर्सच्या मागे जाळ्या लावल्या होत्या. सदर घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर फॅन्स याची निंदा करत आहेत.
During the LSG vs Punjab match at Lucknow’s Ekana Stadium, some fans were seen misbehaving with the cheerleaders and troubling them. Police then arrived and took action against those fans.May 23, 2026
पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील संघाने जबरदस्त कमबॅक केलं आणि लागोपाठ ६ सामन्यात पराभूत झाल्यावर ७ वा सामना जिंकला. श्रेयस अय्यरने विजयी षटकार लगावून सामना जिंकवून दिला आणि यासह प्लेऑफमधील आव्हान कायम ठेवले. श्रेयसने आयपीएल इतिहासातील पहिलं शतक ठोकलं. या विजयामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये पंजाब किंग्सच्या खात्यात एकूण 15 पॉईंट्स झाले आहेत. पंजाब किंग्सला आता प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी इतर संघांवर अवलंबून रहावं लागेल.