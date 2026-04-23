IPL 2026 LSG vs RR: राजस्थानकडून पराभूत झाल्याचं खापर ऋषभ पंतने कोणावर फोडलं? स्वतः शून्यावर बाद

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स असा रोमांचक सामना बुधवारी 22 एप्रिल रोजी रंगला. या सामन्यात लखनऊ सुपर जायंट्सला 40 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. यामुळे सहाजिकच कर्णधार ऋषभ पंत नाराज झालेला दिसला. 160 धावांच्या साध्याश्या वाटणाऱ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना लखनऊची फलंदाजीची लाईन पूर्णपणे कोसळली. लखनऊ सुपर जायंट्सचा संघ अवघ्या 119 धावांत आटोपला. खुद्द कर्णधार ऋषभ पंत स्वतः शून्यावर बाद झाल्यामुळे टीका वाढली, पण सामन्यानंतर त्याने जबाबदारी टाळण्याऐवजी स्पष्टपणे संघाच्या कामगिरीबद्दल प्रामाणिक मत मांडले. पराभवाचे खापर ऋषभ पंतने कोणावर फोडले याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...
40 धावांनी पराभव पत्कारल्यावर ऋषभ पंतला पराभवाचं वर्णन शब्दांत करणं कठीण झालं. तो म्हणाला की, "पराभव फक्त आकड्यांमध्ये मोजण्यासारखा नाही, तर संघाच्या एकूण कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे." त्याच्या मते, संघाची फलंदाजी सतत अपयशी ठरत आहे आणि ही समस्या आता गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. तो स्पष्टपणे म्हटला की, बाह्य परिस्थिती किंवा सबबी देण्याचा काळ संपला आहे. आता प्रत्येक खेळाडूने स्वतःकडे पाहून चुका दुरुस्त करण्याची वेळ आली आहे.
पंत याने केवळ इतर खेळाडूंवर दोष न टाकता स्वतःची चूकही मान्य केली. त्याने सांगितले की, फलंदाज म्हणून क्रीजवर जास्त वेळ टिकणे आणि डावाला स्थैर्य देणे अत्यंत महत्त्वाचे असते, जे या सामन्यात घडले नाही. त्याने मान्य केले की संघाने सामना शेवटपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला नाही, आणि ही मोठी उणीव ठरली.
त्याने असेही नमूद केले की, गोलंदाजांनी मागील सामन्यांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली होती आणि प्रतिस्पर्ध्याला मर्यादित धावसंख्येत रोखले होते. मात्र, फलंदाजांनी त्या मेहनतीचा फायदा करून घेतला नाही, ही बाब त्याला सर्वात जास्त खटकली.
पराभव असूनही पंत याने संघाच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला. त्याच्या मते, लखनऊच्या संघात फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागांमध्ये दमदार खेळाडू आहेत आणि योग्य रणनीती व मानसिकता ठेवली तर ते सहजपणे पुनरागमन करू शकतात.
त्याने शेवटी असेही सांगितले की, संघाने निराश न होता सकारात्मक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायला हवे आणि पुढील सामन्यांमध्ये अधिक जबाबदारीने खेळ करत विजयाच्या मार्गावर परत यावे.