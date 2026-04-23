बिश्नोईनं थेट गोएंकांना डिवचलं? मॅचदरम्यान मैदानातून काय हातवारे केलं पाहिलं का? Video तुफान Viral

Ravi Bishnoi Viral Video: आयपीएलच्या 19 व्या पर्वातील 32 वा सामना राजस्थान रॉयल्सच्या संघाने जिंकला. राजस्थानच्या संघाने दिलेलं 160 धावांचं माफक आव्हान लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाला पेलता आलं नाही. संजीव गोएंकाच्या मालकीच्या संघाला 119 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. या सामन्यामध्ये लखनऊचा कर्णधार ऋषभ पंत भोपळाही न फोडता तंबूत परतला. या सामन्यामध्ये अनेक रंजक क्षण पाहायला मिळाले. मात्र या साऱ्यांमध्ये लक्ष वेधून घेतलं ते राजस्थानच्या संघाकडून खेळणाऱ्या रवी बिश्नोईने केलेल्या अनोख्या सेलिब्रेशनने. रवी बिश्नोईने केलेलं 'नोटबूक साईन ऑफ' सेलिब्रेशन हे संजीव गोएंकांच्या दिशेने पाहून केल्याचं बोललं जात आहे. नेमकं मैदानात घडलं काय ते जाणून घेऊयात...
झालं असं की, 15 व्या ओव्हरच्या तिसऱ्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या नादात इम्पॅक्ट प्लेअर हिंमत सिंह क्लिन बोल्ड झाला. त्यावेळी संघाचा स्कोअर 91 वर अर्धा संघ तंबूत असा झाला. 33 बॉल 69 धावा असा हिशोब असताना या विकेटनंतर लखनऊच्या संघाला सावरताच आलं नाही. 91 धावांमध्ये अजून 28 धावांची भर घालून संपूर्ण संघ पूर्ण ओव्हरचा कोटा संपण्याआधीच तंबूत परतला. हिंमची विकेट घेतल्यानंतर रवी बिश्नोईने तळहातावर लिहित असल्याचं दाखवणारं 'नोटबूक साईन ऑफ' नावाचं अनोखं सेलिब्रेशन केलं. खरं तर यामधून रवी बिश्नोईला काय सांगायचं होतं हे स्पष्ट नाही.
तरीही अनेकांनी रवीला लखनऊच्या संघाने कायम न ठेवता रिलीज केल्याची सल त्याने संघ मालक संजीव गोएंकांच्या दिशेने तसेच लखनऊच्या संघाच्या डगऊटकडे पाहत 'नोटबूक साईन ऑफ' सेलिब्रेशनच्या माध्यमातून बोलून दाखवल्याची चाहत्यांमध्ये चर्चा आहे. तुम्ही माझ्यासोबत जसं वागलं आहात त्याची नोंद करुन ठेवली आहे, असं रवीला लखनऊच्या संघ व्यवस्थापनाला आणि मालकांना सांगायचं होतं अशी चर्चा आता सोशल नेटवर्किंगवर रंगली आहे.
खरं तर मागील काही काळापासून दिग्वेश राठी हे अगळं वेगळं 'नोटबूक साईन ऑफ' सेलिब्रेशन करुन वादात सापडला आहे. त्याला यासंदर्भात दंडही झाला असून इशाराही देण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतरही तो अनेकदा हे सेलिब्रेशन करताना दिसतो. दिग्वेश हा स्वत: लखनऊकडूनच खेळतो. त्यामुळेच त्याच्या संघाच्या विरोधातील सामन्यात मुद्दाम रवीने हे सेलिब्रेशन केल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. इंटरनेटवर रवीच्या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून अनेकांनी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत.
Ravi Bishnoi bowled Himmat Singh and then did Digvesh Rathi's notebook sign-off celebration directed towards the LSG dugout
रवी बिश्नोई सध्या राजस्थानकडून खेळत असला तरी यापूर्वी तो 2020 च्या पर्वात पंजाब किंग्सच्या संघातून खेळला आहे. तर 2022 ते 2025 दरम्यान तो लखनऊच्या संघातून खेळला. 2026 च्या पर्वापूर्वी त्याला लखनऊच्या संघाने करारमुक्त केलं.
दरम्यान, या विजयासहीत राजस्थानच्या संघाने पॉइण्ट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानी झेप घेतली आहे. हा राजस्थानचा या पर्वातील पाचवा विजय ठरला असून त्यांनी आपल्या सातपैकी केवळ दोन सामने गमावले आहेत. पॉइण्ट्स टेबलमध्ये पंजाब किंग्जचा संघ पहिल्या स्थानी असून त्यांनी सहापैकी पाच सामने जिंकले असून त्यांचा एक सामना पावसामुळे रद्द झालाय.