IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीसोबत पहिल्यांदाच असं काही घडलं! VIDEO तुफान व्हायरल; LSG विरोधातील सामन्यानंतर चर्चांना उधाण

LSG vs RR: आयपीएल 2026 मध्ये जर सर्वात जास्त चर्चा कोणत्या खेळाडूची होत असेल तर तो वैभव सूर्यवंशी आहे. वैभव सूर्यवंशीने बुमराहपासून ते प्रत्येक गोलंदाजाची धुलाई केली आहे. पहिल्याच चेंडूवर चौकार आणि षटकाराने स्वागत करणारा वैभव सूर्यवंशी बुधवारी मात्र मैदानात एका धावेसाठी संघर्ष करताना दिसला. लखनऊविरोधातील सामन्यात पहिल्यांदाच वैभव सूर्यवंशी सावधपणे खेळत होता. मोहसिनच्या गोलंदाजीवर वैभव सूर्यवंशी नेहमीप्रमाणे खेळण्यासाठी प्रयत्न करुनही जमत नसल्याचं दिसलं. 11 चेंडूत फक्त 8 धावा करुन तो बाद झाला तेव्हा कोणाचाही विश्वास बसत नव्हता. या सामन्यात वैभवसोबत असं काही झालं, जे आतापर्यंत कधीच झालं नव्हतं.
वैभव सूर्यवंशी या हंगामात प्रत्येक गोलंदाजावर तुटून पडत आहे. प्रत्येक चेंडू सीमेपार पोहोचवणाऱ्या वैभवने सलग तीन चेंडूवर एकही धाव काढली नसेल असा क्षण दुर्मिळ आहे. मात्र बुधवारी मोहसिनच्या गोलंदाजीवर त्याने तीनपेक्षा जास्त डॉट चेंडू खेळले. वैभवने 6 सामन्यात 248 धावा केल्या आहेत.
मोहसिनने सामन्यातील चौथी ओव्हर टाकली. मोहसिन पहिल्या चेंडूपासून वैभववर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत होता. मोहसिन गोलंदाजी करत असताना वैभवदेखील बचावात्मकपणे खेळत होता. वैभव चौकार, षटकार न मारता एक धाव काढण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र त्याला त्यातही यश येत नव्हतं. आश्चर्याची बाब म्हणजे वैभवने सलग पाच डॉट चेंडू खेळले. सलग पाच चेंडूवर एकही धाव न काढल्याने वैभववर दबाब आला होता. याचा फायदा घेत मोहसिनने वैभवला आपल्या जाळ्यात ओढलं. अखेरीस शेवटच्या चेंडूवर वैभवची विकेट पडली.
मोहसिनने शेवटचा चेंडू ऑफ स्टम्पच्या दिशेला टाकला होता. वैभवने लेग साइडला मारण्याचा प्रयत्न केला असता, चेंडू खालच्या बाजूला लागला आणि उंच हवेत गेला. दिग्वेश सिंह राठीने हा झेल घेतला.
Mohsin Khan dismissing Vaibhav Sooryavanshi & Shimron Hetmyer
लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात, लखनऊने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशी (8), यशस्वी जैस्वाल (22) आणि ध्रुव जुरेल (8) हे आघाडीचे फलंदाज स्वस्तार माघारी परतले. रवींद्र जडेजाने 43 धावांची स्फोटक खेळी साकारली, ज्यामुळे राजस्थानची एकूण धावसंख्या 159 पर्यंत पोहोचली. जडेजाने 29 चेंडूंमध्ये 43 धावा केल्या.
धावसंख्येचा पाठलाग करताना, लखनौ सुपर जायंट्सची सुरुवात निराशाजनक झाली. तीन फलंदाज शून्यावर बाद झाले. ऋषभ पंतही चांगली कामगिरी करु शकला नाही. संपूर्ण संघ 18 ओव्हर्समध्ये 119 धावांवर सर्वबाद झाला. राजस्थानने 40 धावांनी हा सामना जिंकला.