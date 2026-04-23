English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीसोबत पहिल्यांदाच असं काही घडलं! VIDEO तुफान व्हायरल; LSG विरोधातील सामन्यानंतर चर्चांना उधाण

LSG vs RR: राजस्थान रॉयल्सचा स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशी बुधवारी लखनऊविरोधातील सामन्यात पहिल्यांदाच मैदानात संघर्ष करताना दिसला. त्याने 11 चेंडूत फक्त 8 धावा केल्या.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 23, 2026, 11:09 AM IST
LSG vs RR: आयपीएल 2026 मध्ये जर सर्वात जास्त चर्चा कोणत्या खेळाडूची होत असेल तर तो वैभव सूर्यवंशी आहे. वैभव सूर्यवंशीने बुमराहपासून ते प्रत्येक गोलंदाजाची धुलाई केली आहे. पहिल्याच चेंडूवर चौकार आणि षटकाराने स्वागत करणारा वैभव सूर्यवंशी बुधवारी मात्र मैदानात एका धावेसाठी संघर्ष करताना दिसला. लखनऊविरोधातील सामन्यात पहिल्यांदाच वैभव सूर्यवंशी सावधपणे खेळत होता. मोहसिनच्या गोलंदाजीवर वैभव सूर्यवंशी नेहमीप्रमाणे खेळण्यासाठी प्रयत्न करुनही जमत नसल्याचं दिसलं. 11 चेंडूत फक्त 8 धावा करुन तो बाद झाला तेव्हा कोणाचाही विश्वास बसत नव्हता. या सामन्यात वैभवसोबत असं काही झालं, जे आतापर्यंत कधीच झालं नव्हतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव सूर्यवंशी या हंगामात प्रत्येक गोलंदाजावर तुटून पडत आहे. प्रत्येक चेंडू सीमेपार पोहोचवणाऱ्या वैभवने सलग तीन चेंडूवर एकही धाव काढली नसेल असा क्षण दुर्मिळ आहे. मात्र बुधवारी मोहसिनच्या गोलंदाजीवर त्याने तीनपेक्षा जास्त डॉट चेंडू खेळले. वैभवने 6 सामन्यात 248 धावा केल्या आहेत. 

मोहसिनच्या गोलंदाजीवर वैभवचा संघर्ष

मोहसिनने सामन्यातील चौथी ओव्हर टाकली. मोहसिन पहिल्या चेंडूपासून वैभववर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत होता. मोहसिन गोलंदाजी करत असताना वैभवदेखील बचावात्मकपणे खेळत होता. वैभव चौकार, षटकार न मारता एक धाव काढण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र त्याला त्यातही यश येत नव्हतं. आश्चर्याची बाब म्हणजे वैभवने सलग पाच डॉट चेंडू खेळले. सलग पाच चेंडूवर एकही धाव न काढल्याने वैभववर दबाब आला होता. याचा फायदा घेत मोहसिनने वैभवला आपल्या जाळ्यात ओढलं. अखेरीस शेवटच्या चेंडूवर वैभवची विकेट पडली.

मोहसिनने शेवटचा चेंडू ऑफ स्टम्पच्या दिशेला टाकला होता. वैभवने लेग साइडला मारण्याचा प्रयत्न केला असता, चेंडू खालच्या बाजूला लागला आणि उंच हवेत गेला. दिग्वेश सिंह राठीने हा झेल घेतला. 

राजस्थानने जिंकला सामना

लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात, लखनऊने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशी (8), यशस्वी जैस्वाल (22) आणि ध्रुव जुरेल (8) हे आघाडीचे फलंदाज स्वस्तार माघारी परतले. रवींद्र जडेजाने 43 धावांची स्फोटक खेळी साकारली, ज्यामुळे राजस्थानची एकूण धावसंख्या 159 पर्यंत पोहोचली. जडेजाने 29 चेंडूंमध्ये 43 धावा केल्या.

धावसंख्येचा पाठलाग करताना, लखनौ सुपर जायंट्सची सुरुवात निराशाजनक झाली. तीन फलंदाज शून्यावर बाद झाले. ऋषभ पंतही चांगली कामगिरी करु शकला नाही. संपूर्ण संघ 18 ओव्हर्समध्ये 119 धावांवर सर्वबाद झाला. राजस्थानने 40 धावांनी हा सामना जिंकला. 

About the Author

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
IPL 2026lucknow supergiantsrajasthan royalsVaibhav Sooryavanshi

