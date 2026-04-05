  • विकेट पडताच संजीव गोयनकानी केला देवाचा धावा, हातात देवाचा फोटो घेऊन प्रार्थना

 IPL 2026 LSG VS SRH : हैदराबादने लखनऊला विजयासाठी 157 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात लखनऊ यशस्वी झाली आणि त्यांनी 5 विकेट राखून सामना जिंकला. सामन्यादरम्यान स्टॅन्डमध्ये बसलेले लखनऊ संघाचे मालक संजीव गोयनका हे स्टॅन्डमध्ये बसून देवाचा धावा करताना दिसले.   

पूजा पवार | Updated: Apr 5, 2026, 08:50 PM IST
Photo Credit - Social Media

 IPL 2026 LSG VS SRH : आयपीएल 2026 चा 10 वा सामना हा लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (LSG VS SRH) यांच्यात होणार आहे. हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडियमवर पार पडलेल्या या सामन्यात लखनऊ सुपर जाएंट्सने ( Lucknow Super Giants) सनरायजर्स हैदराबादचा त्यांच्याच होम ग्राउंडवर पराभव केला. लखनऊने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी लखनऊने हैदराबादच्या 9 विकेट घेतल्या आणि त्यांना 156 धावांवर रोखले. हैदराबादने लखनऊला विजयासाठी 157 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात लखनऊ यशस्वी झाली आणि त्यांनी 5 विकेट राखून सामना जिंकला. यावेळी स्टॅन्डमध्ये बसलेले लखनऊ सुपर जाएंट्सचे मालक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) हे भक्तीत तल्लीन झालेले दिसले. सामना सुरु असताना लखनऊचे गोलंदाज पॉवरप्लेमध्ये चांगली कामगिरी करत असताना गोयनकाने त्याच्या खिश्यातून एक फोटो काढला आणि त्याच्या पाया पडले. सध्या त्यांचा हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

संजीव गोयनकांचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल : 

आयपीएल सारखा हायव्होल्टेज स्पर्धेत संघांचे मालक सुद्धा स्टॅन्डमध्ये बसून आपल्या संघाला चिअर करताना दिसतात. अशातच लखनऊ सुपर जाएंट्सचे मालक संजीव गोयनका हे सोशल मीडियावर कोणत्या न कोणत्या गोष्टीमुळे व्हायरल होत असतात. लखनऊला आयपीएल 2026 मधील त्यांच्या पहिल्याच सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सकडून पराभव झाला. युवा गोलंदाज प्र प्रिंस यादवने हैदराबादचा कर्णधार ईशान किशनला क्लीन बोल्ड केलं आणि 22 धावांवर 3 विकेट घेतल्या. अशा परिस्थितीत गोयनका स्वतःला रोखू शकले नाहीत आणि त्यांनी भावुक होऊन देवाचा फोटो खिशातून काढला आणि त्याला नमस्कार केला. नेटकऱ्यांनी व्हायरल होणाऱ्या या फोटोवर कमेंट करून याला आस्था आणि खेळ यांचं संगम म्हंटलं आहे. 

लखनऊच्या गोलंदाजांनी केला कहर :

लखनऊ विरुद्ध हैदराबाद सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास ऋषभ पंतने टॉस जिंकून आधी गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. जो मास्टरस्ट्रोक ठरला कारण लखनऊच्या गोलंदाजांनी हैदराबाद संघाविरुद्ध जबरदस्त कामगिरी केली. मोहम्मद शमीने 4 ओव्हरमध्ये केवळ 9 धावा देऊन 2 विकेट घेतल्या. तर प्रिन्स यादव आणि आवेश खान यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तसेच दिगवेष सिंह राठी आणि मणिमरण सिद्धार्थ यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतल्या. लखनऊने हैदराबादला 156 धावांवर रोखले. त्यानंतर विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना एडन मार्करमने 45, ऋषभ पंतने 68 तर आयुष बडोनीने 12, अब्दुल समदने 16 धावांची खेळी केली. यासह लखनऊने 5 विकेट राखून हा सामना जिंकला.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Sanjiv GoenkaIPL 2026LSG vs SRHLucknow Super Giantsmarathi news

