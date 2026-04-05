विकेट पडताच संजीव गोयनकानी केला देवाचा धावा, हातात देवाचा फोटो घेऊन प्रार्थना

IPL 2026 LSG VS SRH : आयपीएल 2026 चा 10 वा सामना हा लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (LSG VS SRH) यांच्यात होणार आहे. हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडियमवर पार पडलेल्या या सामन्यात लखनऊ सुपर जाएंट्सने ( Lucknow Super Giants) सनरायजर्स हैदराबादचा त्यांच्याच होम ग्राउंडवर पराभव केला. लखनऊने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी लखनऊने हैदराबादच्या 9 विकेट घेतल्या आणि त्यांना 156 धावांवर रोखले. हैदराबादने लखनऊला विजयासाठी 157 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात लखनऊ यशस्वी झाली आणि त्यांनी 5 विकेट राखून सामना जिंकला. यावेळी स्टॅन्डमध्ये बसलेले लखनऊ सुपर जाएंट्सचे मालक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) हे भक्तीत तल्लीन झालेले दिसले. सामना सुरु असताना लखनऊचे गोलंदाज पॉवरप्लेमध्ये चांगली कामगिरी करत असताना गोयनकाने त्याच्या खिश्यातून एक फोटो काढला आणि त्याच्या पाया पडले. सध्या त्यांचा हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
आयपीएल सारखा हायव्होल्टेज स्पर्धेत संघांचे मालक सुद्धा स्टॅन्डमध्ये बसून आपल्या संघाला चिअर करताना दिसतात. अशातच लखनऊ सुपर जाएंट्सचे मालक संजीव गोयनका हे सोशल मीडियावर कोणत्या न कोणत्या गोष्टीमुळे व्हायरल होत असतात. लखनऊला आयपीएल 2026 मधील त्यांच्या पहिल्याच सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सकडून पराभव झाला. युवा गोलंदाज प्र प्रिंस यादवने हैदराबादचा कर्णधार ईशान किशनला क्लीन बोल्ड केलं आणि 22 धावांवर 3 विकेट घेतल्या. अशा परिस्थितीत गोयनका स्वतःला रोखू शकले नाहीत आणि त्यांनी भावुक होऊन देवाचा फोटो खिशातून काढला आणि त्याला नमस्कार केला. नेटकऱ्यांनी व्हायरल होणाऱ्या या फोटोवर कमेंट करून याला आस्था आणि खेळ यांचं संगम म्हंटलं आहे.
Prince Yadav rattled stumps of SRH 3rs explosive batter ie Ishan Kishan Prince n Sanjeev Goenka thanking God LSGvSRH pic.twitter.com/xFBYVEsB2i
लखनऊ विरुद्ध हैदराबाद सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास ऋषभ पंतने टॉस जिंकून आधी गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. जो मास्टरस्ट्रोक ठरला कारण लखनऊच्या गोलंदाजांनी हैदराबाद संघाविरुद्ध जबरदस्त कामगिरी केली. मोहम्मद शमीने 4 ओव्हरमध्ये केवळ 9 धावा देऊन 2 विकेट घेतल्या. तर प्रिन्स यादव आणि आवेश खान यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तसेच दिगवेष सिंह राठी आणि मणिमरण सिद्धार्थ यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतल्या. लखनऊने हैदराबादला 156 धावांवर रोखले. त्यानंतर विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना एडन मार्करमने 45, ऋषभ पंतने 68 तर आयुष बडोनीने 12, अब्दुल समदने 16 धावांची खेळी केली. यासह लखनऊने 5 विकेट राखून हा सामना जिंकला.