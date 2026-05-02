English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
  • CSK vs MI : सीएसकेचा एकतर्फी विजय! ऋतुराज-कार्तिकच्या खेळीने CSK ला मिळवून दिला चौथा विजय

CSK vs MI : सीएसकेचा एकतर्फी विजय! ऋतुराज-कार्तिकच्या खेळीने CSK ला मिळवून दिला चौथा विजय

Chennai Super Kings Mumbai Indians : चेन्नई सुपर किंग्ज मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यामध्ये सीएसकेच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. आजच्या सामन्यामध्ये ऋतुराज गायकवाड आणि कार्तिक शर्मा याने दोघांनी अर्धशतके झळकावली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 2, 2026, 11:23 PM IST
CSK vs MI : सीएसकेचा एकतर्फी विजय! ऋतुराज-कार्तिकच्या खेळीने CSK ला मिळवून दिला चौथा विजय

Chennai Super Kings Mumbai Indians match highlights : चेन्नई सुपर किंग्ज मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा 44 वा सामना आज खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाने या सिझनमध्ये मुंबई इंडियन्सला दुसऱ्यांदा पराभूत केले आहे. या पराभवासह मुंबई इंडियन्सचा हा सलग तिसरा पराभव होता तर स्पर्धेमधील सातवा पराभव आहे. सीएसकेच्या संघाने मागील पराभवानंतर आता दुसऱ्यांदा मुंबई इंडियन्सविरुद्ध विजय मिळवला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सची खराब फलंदाजी पाहायला मिळाली. त्याचबरोबर गोलंदाजी देखील फार काही प्रभावशाली राहिली नाही. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली या संदर्भात सविस्तर माहिती वाचा. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएसकेची प्रभावशाली कामगिरी

चेन्नई सुपर किंग्जच्या आजच्या सामन्यामधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाची गोलंदाजी प्रभावशाली पाहायला मिळाली. आजच्या सामन्यामध्ये अंशुल कंबोज याने आणखी एकदा कमालीची गोलंदाजी केली त्याने या सामन्यात 3 विकेट्स घेतले. तर नूरच्या फिरकीसमोर आजच्या सामन्यात मुंबईचे गोलंदाज फसले. नूर अहमद याने आजच्या सामन्यामध्ये 2 विकेट्स नावावर केले. सीएसकेसाठी पदार्पण करणार रामकृष्णन घोष आणि जेमी ओव्हर्टन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला. 

हे ही वाचा 

Women's T20 World Cup साठी भारतीय संघाची घोषणा, WPL 2026 च्या स्टार खेळाडूंना मिळाली संधी

ऋतुराज-कार्तिकची दमदार कामगिरी

आजच्या सामन्यामध्ये ऋतुराज गायकवाड याने संघासाठी अर्धशतक झळकावले. आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 48 चेंडूमध्ये 67 धावा केल्या आणि नाबाद राहिला. तर कार्तिक शर्मा याने पहिले आयपीएलचे अर्धशतक झळकावले, त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 40 चेंडूमध्ये 54 धावा केल्या आणि नाबाद राहिला. या दोन्ही खेळाडूंच्या जोरावर आजच्या सामन्यामध्ये सीएसकेच्या संघाने विजय मिळवून प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. 

मुंबई इंडियन्सची कामगिरी

मुंबई इंडियन्सच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर मुंबई इंडियन्सच्या संघासाठी आजच्या सामन्यात सर्वाधिक धावा या नमन धीर याने केल्या. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 57 धावा केल्या यामध्ये त्याने 3 षटकार 4 चौकार मारले. तर रायन रिकल्टन याने 37 धावांची खेळी खेळली. आजच्या सामन्यामध्ये आणखी एकदा सुर्यकुमार यादव फेल ठरला, त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 21 धावा केल्या आणि बाद झाला. मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने फक्त दोन विकेट्स घेतले यामध्ये जसप्रीत बुमराह आणि अल्लाह गझनफर यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला आहे. 

 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

...Read More

Tags:
CSK vs MIcricketsportschennai super kingsmumbai indians

इतर बातम्या

मुंबईच्या एन्ट्री पॉइंटवर पुन्हा टोल आणि वाहतूक कोंडी? वाहन...

महाराष्ट्र बातम्या