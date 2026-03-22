यंदा नंबर 6.... IPL 2026 पूर्वी रोहित शर्माने मुंबई इंडियन्सच्या फॅन्सना दिलं वचन

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग या जगप्रसिद्ध टी20 लीगच्या 19 व्या सीजनला 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. आयपीएलमधील (IPL) सर्वात प्रसिद्ध संघांपैकी एक असणारा मुंबई इंडियन्सच्या संघाचा पहिला सामना हा 29 मार्च रोजी होणार आहे. आतापर्यंत तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावणारा मुंबई इंडियन्स संघ आता सहावी ट्रॉफी जिंकण्याच्या उद्देशाने यंदा मैदानात उतरेल. मुंबई इंडियन्सने शनिवारी जिओ वर्ल्ड गार्डनमध्ये एका फॅन इव्हेंटचं 'MI मिक्स' चं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात कर्णधार हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा सामील झाले झाले. इव्हेंट दरम्यान तिन्ही खेळाडूंनी फॅन्स सोबत संवाद साधला. यावेळी रोहित शर्माने फॅन्सना आधीपेक्षाही जास्त समर्थन देण्यासाठी अपील केलं आणि त्याबदल्यात फॅन्सला त्याने आयपीएल 2026 ची ट्रॉफी जिंकून आणण्याचं वचन दिलं.
रोहित शर्माने इव्हेंट दरम्यान म्हटले की, 'मी माझ्या संघाकडून सर्वांचे आभार मानतो, प्रत्येक वर्षाप्रमाणे यावर्षी सुद्धा आम्हाला सपोर्ट करत राहा. आम्हाला खूप छान वाटतं. बदल्यात आम्ही प्रयत्न करू की सहावी ट्रॉफी तुमच्याकडे आणू. यावेळी नंबर 6 तुमच्याकडे आणूनच राहू'.
A PROMISE BY ROHIT SHARMA AT "MIX"
Rohit said "We will definitely try to bring Number 6 to you all". pic.twitter.com/Uzj7YXsc6A
Johns. (CricCrazyJohns) March 21, 2026
मुंबई इंडियन्सच्या फॅन इव्हेंटमध्ये रोहित शर्मा पुन्हा एकदा चर्चेत राहिला. त्याने मुंबईत झालेल्या या फॅन इव्हेन्टला आपल्या स्टार पॉवरने खास बनवलं. माजी कर्णधार रोहितने सहकारी खेळाडू आणि चाहत्यांच्या उपस्थितीत मुंबई इंडियन्सला त्यांच्या नव्या सीजनची शानदार सुरुवात करून दिली. रोहितने मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएल 2026 पूर्व कार्यक्रमात मंचावर हजेरी लावली आणि त्यानंतर उपस्थितांना संबोधित केले. सहा तास चाललेल्या ता इव्हेंटमध्ये देशभरातील कलाकारांनी परफॉर्म केलं. ज्यात रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव आणि इतर मुंबई इंडियन्सचे खेळाडू उपस्थित होते.
फॅन इव्हेंटचं 'MI मिक्स' मधील अनेक व्हिडीओ सध्या समोर येत असून यात रोहित शर्मा त्याची मुलगी समायराला आपल्या मिठीत घेऊन कॉन्सर्टचा आनंद घेताना दिसतोय. दोघांनी हिप-हॉप बिट्सवर डान्स केला.तर दुसरीकडे कर्णधार हार्दिक पंड्याने त्याची गर्लफ्रेंड माहीका शर्मा सोबत थिरकताना दिसला.
हार्दिक पांड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रायन रिकेल्टन, रॉबिन मिन्झ, राज बावा, रघू शर्मा, मिशेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफंझार, अश्विनी कुमार, दीपक चहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत.