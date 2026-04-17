IPL 2026 : मुंबईचा सलग चौथा पराभव! पंजाब किंग्सने कब्जा केला पहिल्या स्थानावर, वाचा गुणतालिकेचं गणित

आयपीएल 2026 पर्यत आतापर्यत 24 सामने खेळवण्यात आले आहेत. काल आयपीएल 2026 चा 24 वा सामना खेळवण्यात आला, हा सामना पंजाब किंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स या दोन संघामध्ये झाला. या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाने विजय मिळवला आणि संघ सध्या स्पर्धेमध्ये अपराजित आहे. आयपीएल 2026 चे 24 सामने झाल्यानंतर आता पॅाइंट टेबलची स्थिती फारच मनोरंजक झाली आहे. या सामन्यामध्ये पंजाबच्या संघाने विजय मिळवल्यानंतर आता संघाने अव्वल स्थान पटकावले आहे. श्रेयस अय्यरच्या संघाने आतापर्यत कमालीची कामगिरी केली आहे. पंजाब किंग्सच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर पंजाब किंग्सच्या संघाचे आतापर्यत 4 सामने खेळवण्यात आले आहेत. यामध्ये १ सामना संघाचा पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता.
आयपीएल 2026 मध्ये गुणतालिकेमध्ये अव्वल स्थानावर पंजाब किंग्सचा संघ आहे. संघाने आतापर्यत चार विजय नावावर केले आहेत आणि संघाच्या खात्यामध्ये 9 गुण आहेत. या पॅाइंट टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा संघ आहे. संघाने आतापर्यत पाच सामन खेळले आहेत यामध्ये त्यांना चार सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे तर एक सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. आरसीबीचे संघ 8 गुण आहेत. या गुणतालिकेमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर राजस्थान रॅायल्सचा संघ आहे संघाने आतापर्यत फक्त 1 सामना गमावलेला आहे तर चार सामन्यांमध्ये त्यांना विजय मिळाला आहे. या टॅाप 4 च्या शर्यतीत चौथ्या क्रमांकावर सनराइझर्स हैदराबादचा संघ आहे. या संघाने पाच सामन्यांपैकी 2 सामन्यात त्यांचा विजय झाला आहे तर 3 सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.
दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने आतापर्यत 4 सामने खेळले आहेत यामध्ये त्यांना 2 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर दोन सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. संघ सध्या गुणतालिकेमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे. गुजरात टायटन्सच्या संघाने आता मागील दोन्ही सामन्यांमध्ये विजय मिळवल्यानंतर संघ गुणतालिकेमध्ये सहाव्या स्थानावर आहे. संघाने आतापर्यत दोन सामने जिंकले आहेत तर दोन सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. लखनऊ सुपर जायंट्सचा संघ हा सातव्या स्थानावर आहे. या संघाने आतापर्यत 5 सामन्यामध्ये 2 विजय मिळवले आहेत तर त्याच्या हाती तीन पराभवांना सामोरे जावे लागले आहे.
सलग पहिले तीन सामने गमावल्यानंतर आता सीएसकेच्या संघाने स्पर्धेमध्ये लय पकडली आहे. संघाने आतापर्यत पाच सामने खेळले आहेत यामध्ये संघाला तीन सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे तर दोन सामन्यामध्ये संघाचा विजय झाला आहे. संघ गुणतालिकेमध्ये आठव्या स्थानावर आहे. नऊ आणि दहाव्या स्थानावर अनुक्रमे मुंबई इंडियन्स आणि कोलकता नाईट राइडर्सचा संघ आहे. मुंबई इंडियन्स संघाने आतापर्यत 1 सामना जिंकला आहे तर केकेआरने एकही सामना आतापर्यत जिंकलेला नाही.