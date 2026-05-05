मुंबईकडून पहिलीच मॅच खेळणाऱ्याचं मैदानातच चिठ्ठी सेलिब्रेशन... सूर्याही चक्रावला; पण त्यात लिहिलेलं काय? | Video

Raghu Sharma Celebration Video: सामन्यामधील 13 व्या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवरच या नवख्या खेळाडूला आयपीएलमधील पहिली विकेट मिळाल्यानंतर त्याने खिशातून एक चिठ्ठी काढून दाखवली

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 5, 2026, 07:02 AM IST
सूर्याही ही चिठ्ठी वाचण्याचा प्रयत्न करत होता (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Raghu Sharma Celebration Video: वानखेडेच्या मैदानावर सोमवारी झालेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स संघामधील सामन्यात मुंबईने 200 हून अधिक धावांचा यशस्वीपणे पाठलाग करत विजय मिळवला. मुंबईच्या या विजयामध्ये फलंदाजांनी मोठं योगदान दिलं असलं तरी या सामन्यामध्ये विशेष लक्ष वेधून घेतलं ते मुंबई इंडियन्ससाठी पदार्पण करणारा फिरकीपटू रघू शर्माने! रघू पहिल्यांदाच आयपीएलचा सामना खेळला आणि पहिल्याच सामन्यात त्याने पहिली विकेट घेतल्यानंतर अनोखे सेलिब्रेशन केले. या सेलिब्रेशनची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. 

त्याला कशी मिळाली विकेट?

लखनऊच्या संघाने प्रथम फलंदाजी करताना डावाला आक्रमक सुरुवात केली. मिचेल मार्श आणि निकोलस पुरनने तुफान फटकेबाजी केल्याने आता लखनऊचा संघ 250 वगैरे धावा करतो काय असं वाटू लागलं. मात्र पहिल्या डावाच्या उत्तरार्धात मुंबईच्या गोलंदाजांनी चांगलं कमबॅक केलं. पहिल्यांदाच आयपीएलचा सामना खेळणाऱ्या रघू शर्मानेही इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून गोलंदाजी करताना चार ओव्हरमध्ये 36 धावा देत एक विकेट घेतली. सामन्यातील 3 व्या ओव्हरच्या पहिल्याच बॉलवर चेंडू खेळून काढण्याच्या नादात अक्षत सुर्यवंशीने रघुकडेच बॉल टोलवला आणि तो कॉट अॅण्ड बोल्ड झाला.

खिशातून काढलेल्या चिठ्ठीत काय लिहिलेलं?

रघुने अक्षतला बाद केल्यानंतर आपल्या खिशातून एक चिठ्ठी काढून मुंबई इंडियन्सच्या डगआऊटच्या दिशेनं दाखवली. रघू नेमकं काय दाखवतोय आणि त्या चिठ्ठीवर काय लिहिलं आहे हे पाहण्यासाठी कर्णधार सुर्यकुमार यादवही ही चिठ्ठी अगदी वाकून वाकून पाहत होता. या चिठ्ठीमधील मजकूर काय होता ते काही वेळाने स्पष्ट झालं. रघुने या चिठ्ठीमध्ये, "गुरुदेवांच्या कृपेने, अत्यंत वेदनादायी अशी १५ वर्षे आज संपुष्टात आली. मला ही संधी दिल्याबद्दल मुंबई इंडियन्सचे (निळा आणि सोनेरी) आभार. मी सदैव ऋणी राहीन. जय श्री राम," असा मजकूर लिहिला होता. त्याने या चिठ्ठीमधून त्याला खेळण्याची संधी दिल्याबद्दल मुंबई इंडियन्सच्या संघाचे आभार मानले.

दोन्ही संघांची उत्तम फलंदाजी

मिचेल मार्श, निकोलस पुरन, अॅडन मारकरम आणि हिंमत सिंह यांनी केलेल्या उत्तम फटकेबाजीमुळे लखनऊच्या संघाने 20 ओव्हरमध्ये पाच बाद 228 धावांपर्यंत मजल मारली. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना मुंबईकडून रायन रिकल्टन आणि रोहित शर्मा या दोघांनी उत्तम सुरुवात करुन दिली. 10 ओव्हरमध्येच मुंबईची धावसंख्या 143 वर असताना रायनच्या रुपात पहिली विकेट पडली. मात्र तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. मुंबईने हा सामना 6 विकेट आणि 8 बॉल राखून जिंकला.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

