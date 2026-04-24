Hardik Pandya Reason After Lost Against CSK : चेन्नई सुपरकिंग्सने 23 एप्रिल रोजी झालेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा त्यांच्याच होम ग्राउंडवर 104 धावांनी पराभव केला. हा पराभव आयपीएल इतिहासातील मुंबई इंडियन्सचा सर्वात मोठा पराभव ठरला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचं नेमकं कुठे चुकलं याविषयी हार्दिक पंड्याने सांगितलं.   

पूजा पवार | Updated: Apr 24, 2026, 08:32 AM IST
MI VS CSK : मुंबई इंडियन्सचं नेमकं कुठे चुकलं? कॅप्टन हार्दिक पंड्याने सांगितलं कारण
MI VS CSK : गुरुवारी 23 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्सला आयपीएलमधील सर्वात मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. चेन्नई सुपरकिंग्सने मुंबई इंडियन्सला आयपीएल 2026 मधील 33 वा सामना जिंकण्यासाठी 103 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात मुंबई इंडियन्सला अपयश आलं आणि त्यांचा 104 धावांनी दारुण पराभव झाला. मुंबईचं होम ग्राउंड असलेल्या या वानखेडे स्टेडीयमवर चेन्नई विरुद्ध मिळालेला हा पराभव मुंबई संघासह फॅन्सच्याही जिव्हारी लागला. सामना संपल्यावर मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पंड्याने या लाजिरवाण्या पराभवाचं कारण सांगितलं. तो म्हणाला की पॉवर प्लेमध्ये विकेट गमावणं संघाला जास्त महागात पडलं. 

काय म्हणाला हार्दिक पंड्या? 

हार्दिक पंड्याने सामन्यानंतर म्हटलं की, 'पॉवर प्लेच्या सुरुवातीलाच विकेट गमावणं संघाला भारी पडलं. त्यामुळेच विजयाचं टार्गेट पूर्ण करणं खूप अवघड झालं. आम्ही त्या दबावातून बाहेर पडूच शकलो नाही'.  संजू सॅमसनने सीएसकेकडून खेळत असताना पॉवर प्लेमध्ये चांगली कामगिरी केली. त्यानंतर त्याने 54 बॉलमध्ये 10 चौकार आणि सहा षटकार मारून शतक सुद्धा लगावले. चेन्नई सुपरकिंग्सने 207 धावांचा स्कोअर केला होता. विजयाचा पाठलाग करताना मुंबई इंडियन्स त्याला लागलेल्या सुरुवातीच्या काही धक्क्यातून सावरू शकली नाही. 19 ओव्हरमध्ये ते केवळ 104 धावा करू शकले आणि चेन्नईने त्यांना ऑलआउट केले.  

पुढे हार्दिक म्हणाला की, 'आम्हाला चांगली फलंदाजी करायला हवी होती. याच पिचवर त्यांनी सुद्धा फलंदाजी केली होती. संजू सॅमसनने खूप चांगली खेळी खेळली. त्याच्या सोबत अजून फलंदाज येत राहिले आणि संघासाठी चांगला स्कोअर उभा केला. विजयाचं टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी एक लय असावी लागते पण या सामन्यात तसं झालं नाही. आता विचार करावा लागेल की आम्ही काय बदल करू शकतो, आमच्याकडे विचार करण्यासाठी थोडावेळ आहे आणि आम्हाला पाहावं लागेल की आम्ही काय सर्वोत्कृष्ट करू शकतोय. 

 पॉईंट्स टेबलमध्ये झाले बदल : 

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स सामन्यानंतर आयपीएल २०२६ च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ आतापर्यंत ७ पैकी ३ सामन्यात विजय मिळवून आठव्या क्रमांकावरून थेट पाचव्या क्रमांकावर आला आहे. चेन्नईचा नेट रन रेट हा +0.118 झाला असून  त्यांच्या खात्यात ६ पॉईंट्स जमा झाले आहेत. तर मोठ्या पराभवामुळे मुंबई इंडियन्सचा संघ हा सातव्या स्थानावरून आता आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्यांचा नेट रन रेट हा सध्या -0.736 असा आहे. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

