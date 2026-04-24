MI vs CSK: 11 नाही तर 13 खेळाडू मैदानात उतरवूनही मुंबई इंडियन्स हरली! अंपायरच्या निर्णयावरून गोंधळ, नेमकं काय घडलं?

MI vs CSK, Concussion Substitute rule in IPL 2026: आयपीएल 2026 मधील 33वा सामना 23 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात पार पडला. या सामना खऱ्या अर्थाने रंगदार झाला. या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) ला तब्बल 103 धावांनी पराभूत केलं. चेन्नईने प्रथम फलंदाजी करत 207 धावा उभारल्या, तर मुंबईचा संघ फक्त 104 धावांवर गारद झाला. या सामन्यात एका मोठा चर्चेचा विषय समोर आला आहे. या सामन्याचा सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे मुंबईकडून 11 नव्हे तर 13 खेळाडू मैदानात उतरले होते.
क्रिकेटच्या नियमांनुसार एका वेळी फक्त 11 खेळाडू मैदानात असू शकतात. आयपीएलमध्ये इम्पॅक्ट प्लेयरमुळे एक अतिरिक्त खेळाडू येतो, म्हणजे साधारण 12 खेळाडूंचा सहभाग असतो. मात्र या सामन्यात आणखी एक बदल झाल्याने मुंबई इंडियन्सने एकूण 13 खेळाडू वापरले. मुंबईने सुरुवातीला इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून एक बदल केला होता. त्यानंतर सामन्यादरम्यान झालेल्या दुखापतीमुळे कन्कशन सब्स्टिट्यूट नियम लागू करण्यात आला.
चेन्नईच्या फलंदाजीदरम्यान न्यूझीलंडचा गोलंदाज मिचेल सँटनर फिल्डिंग करताना जखमी झाला. सुरुवातीला ही कंध्याची दुखापत वाटत होती, पण नंतर तपासणीत त्यांच्या डोक्यालाही धक्का लागल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर मुंबईने त्यांच्या जागी शार्दूल ठाकूर याला कन्कशन सब्स्टिट्यूट म्हणून मैदानात उतरवले.
सोशल मीडियावर चाहत्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ही खरंच कन्कशन (डोक्याला झालेली गंभीर इजा) होतं का? काहींच्या मते सॅंटनरला मुख्यतः खांद्याला दुखापत झाली होती, डोक्याला नाही, त्यामुळे कन्कशन नियमाचा वापर चुकीचा झाला.